Музыка 20 века. Clair de lune

Больше классики! Больше музыки! Скоро на сайте — интервью с Екатериной Фуриной!

Екатерина — педагог школы искусств имени Иорданского познакомила слушателей с классической фортепианной музыкой.Звучали Клод Дебюсси, Эрнст Кшенек, Николай Метнер и Родион Щедрин.К сожалению, с каждым разом всё меньше и меньше слушателей.Будем надеяться, что это связано лишь с тем, что концерт был в пятницу вечером.Зал пустовал, пришли лишь ученики Екатерины и их родители.Перед концертом ведущая — Вера Пояркова, так нам и сказала: «Сегодня будет бомба. Будет сюрприз...!».Фантазия, конечно, разыгралась. Ну да ладно, интриговать ДК Ногина — мастер своего дела. Ждём сюрприза?!Прямая спина, расслабленные кисти рук, правильное расположение пальцев, лёгкость в теле и… мелодичные нотки сами заиграют в унисон. Чувствовать музыку вместе с автором — главное. Правильно передать все те эмоции: где- то forte, где-то piano, а где-то animato. Что означает, «одушевленно» — в музыкальном мире.Про композиторов заговорили не зря. В программу выступления вошли известных композиторов с нелёгкой техникой исполнения. Клод Дебюсси — представитель импрессионизма. Его знаменитая «Бергамасская сюита» обрела окончательный вид только в 1905 году. В его пьесах буквально оживает всё, мелодии наделены звуковой палитрой.Часть «Бергамасской сюиты» — »Лунный свет" настолько понравился ведущей концерта, что она решила прочитать стихотворение поэта Поль Верлен — «Лунный свет», естественно на французском. Это и был сюрприз. Clair de lune — с французского «Лунный свет».С творческом Родиона Щедрина, уж точно многие знакомы. Мастер оркестровки и внезапных эффектов. Если Шостакович и Шнитке работали в реалиях ХХ века, то Щедрин же прыгнул физически в ХХI век. Сочетание несочетаемого — вот главное отличие Щедрина от других композиторов. Причём он работал только в русском национальном стиле. Basso ostinato Щедрина написано в 1961 и предшествовало его знаменитым полифоническим сочинениям.познакомила также с творчеством Николая Метнера и Эрнста Кшенек. Если Метнер, его называют самобытный художник, не примыкал ни к одному из музыкальных стилей. То Эрнст Кшенек работал во всех популярных техниках 20 века.