Музыка – это вершина. Вершина – это «Эверест»

Главное, чтобы это была МУЗЫКА!

Мы говорили в небольшой квартирке в центре города. Это даже не квартира, а её часть, комната, разделённая на большой отсек и маленькое помещение, напоминающее кладовку.Интерьер необычен для человека, не связанного с миром звукозаписи.Вместо обоев обивка из акустического поролона, будто ощетинившегося тысячами зубчиков.На самом деле они очень мягкие, на них хочется привалиться спиной.Это студия звукозаписи EVEREST music , собеседник – один из её основателей, можно сказать, главная движущая сила –В нашем разговоре также участвовали его друзья и партнёры по проектуО Денисе GK уже рассказывал. При его участии и под его руководством в EVEREST music был записан и сведён саундтрек проекта «Городская красавица». Но это лишь эпизод в работе студии. Так случилось, что сотрудничество с Денисом проходило в заочном формате.Мы переписывались в ВК, созванивались, была пара встреч буквально на ходу, впервые рассмотреть друг друга довелось на отборочном туре проекта «Городская красавица» , где и была презентована работа Дениса в исполнении вокалистовИ вот впервые мы обстоятельно говорим о том, что для Дениса ближе и важнее всего – как рождается музыка, как заурядный мотивчик может (или не может) превратиться в хит.— Но-настоящему музыкой и звукозаписью я начал заниматься именно в Коврове. Ведь родился и вырос я на Юге России, во Владимирскую область приехал в 17 лет.Наверное, переезд в Ковров – это был первый взрослый шаг в жизни Дениса. И он был не в сторону музыки, а в строну… технической, инженерной профессии. Точные науки в школьные годы привлекали его больше других, работу в такой сфере как оборонка считал самой мужской. И он выбрал точку на карте в Центре России – Ковровская технологическая академия.— Учёбу я прервал на службу в армии и снова вернулся в Ковров, — вспоминает Денис. – Но уже не как будущий инженер, а как «звукач». Записью и сведением звука увлёкся ещё на первом курсе. Ведь в основе лежит IT, точные науки, которые люблю. Началось всё как увлечение. Записывал свои песни (и продолжаю этим заниматься), писал друзей. А потом, постепенно начала формироваться «клиентская база» — обращались по рекомендациям люди незнакомые. В какой-то момент стало очевидно – пора оформлять эти занятия как проект. И возникла EVEREST music…— Можно, конечно, и пик. Эверест – это прекрасная вершина. А в любом деле, на мой взгляд, надо стремиться к вершине. Делать всё надо хорошо, на совесть…— Чуть больше года, а собственно звукозаписью я уже больше пяти лет занимаюсь. Формат студии – это для меня, безусловно, ступень и стимул для дальнейшего роста.Студия, как уже сказано, совсем небольшая. Но, как выяснилось из разговора, футбольных полей для хорошего звука и не надо.Главное, правильно всё разместить, обеспечить идеальное звукопоглощение и звукоотражение. Для этого и нужен тот самый акустический поролон.Помещение побольше, там где компьютеры, звуковая карта и вся «электроника» — это помещение для «чернового звука». Мягкая обивка не от пола до потолка, а фрагментами.— Потолок обивать необязательно, гораздо важнее решить проблему углов, ведь это они больше всего искажают звук, — говорит Денис.Углы комнаты словно вывернуты наизнанку. На всех изгибах стен укреплены поролоновые «гармошки», которые гасят «неправильный» звук и подчёркивают «правильный».Здесь же, в «черновой» — гитары, самые разные. Изначально инструментом Дениса была не гитара, а труба, в музыкальной школе он учился по классу духовых инструментов.Кстати, это нередкий случай – «духач» становится «звукачом».Вероятно, именно трубные звуки способны пробудить в человеке особую способность восприятия, считывания мелодий. Сейчас на вопрос, какое направление в музыке считает своим или любимым, Денис отвечает: хорошая музыка.— Каков стиль и жанр – это совершенно неважно. Я вообще музыку слушаю так, как, наверное, люди разгадывают головоломки. Вслушиваюсь в дорожки, всегда интересно понять, где изначально спето и сыграно, а где – корректировка. На сегодня звукозаписывающая аппаратура позволяет практически из любого голоса сделать приличный, приятный даже. Но ведь это же ненастоящий голос…— Если честно, не очень много. Женские голоса чище и приятнее. Хорошего мужского вокала почти нет… А девчонок много пишется, и многие очень удачно.В благодарность поющие девчонки оставляют Денису на память свои браслетики.Судя по их количеству на микрофоне, девочек в EVEREST music побывало немало. Из мужских голосов, которые оценил Денис – голоса Вани Панча и Максима Горбатова. И на сегодня они трое, такие разные и одинаково увлечённые общим делом, являются командой EVEREST music.— EVEREST music – это профессиональная студия, то есть, мы работаем за деньги. Стоимость записи – от 500 рублей за час работы. Если писать one take (с первого раза или дубля, в один приём) это и есть стоимость записи песни. Кому-то достаточно такого сервиса. Но большинство хотят звукосведения. Это дороже в два-три раза. Но бывает, что записываю бесплатно – когда мне самому интересен голос или проект. Если говорить о цене, она складывается из вложений в аппаратуру – та же звуковая карта стоит от 30 тысяч и до нескольких сотен тысяч рублей. Ещё одна расходная строка – программное обеспечение. Ну, и, разумеется, моя работа.Денис показал на примере обработки пения Вани, что происходит с записью звука в студии. Человек пропевает мелодию, а на мониторе – график, музыкальная кривая. Эту ломаную линию Денис начинает «править». Это похоже на работу скульптора с куском гранита – отсекаем лишнее, оттачиваем нужное. В случае с Ваней, отсекать практически ничего не нужно – голос чистый. Его записи, по словам Дениса, чаще всего one take.— Этот способ мне кажется оптимальным. Некоторые предпочитают работать с множеством вариантов, собирая один трек из фрагментов многократно пропетой мелодии. А по мне, так лучше сразу, если чувствуешь, что пропевается не так как должно, лучше выбросить этот материал «в корзину», и постараться пропеть максимально точно с самого начала.— Самая необходимая в студии бумага. Памятка, навигатор для вокалиста, если хотите. Здесь сведены все тональности, которые можно пробовать как варианты.Эту памятку можно ещё сравнить с лекалом. Так портные подгоняют по фигуре костюм. Так Денис «подгоняет» под правильный звук голоса вокалистов. И получается вполне успешно.Если «звукач» работает за компьютером, то вокалист – в той самой маленькой-маленькой комнатке с окошечком-иллюминатором.— А вы попробуйте, зайдите…Дверь, также как и стены, обитая фиолетовым поролоном мягко закрывается, и ты один на один с этим магическим сетчатым кругом. Здесь можно кричать. И это не может не нравиться! Звук собственного голоса, такой порою неприятный, пугающий, здесь становится мягким и тёплым, поглощающим. Может, всё-таки рискнуть и пропеть что-то? Пусть, не Адель, но всё же… Эти звуки… В них тонешь, тонешь…— Достаточно?Голос – теперь уже голос Дениса – резко прервал нирвану. Оказалось, прошло уже целых пять (!) минут. Но я ведь только зашла и тут же вышла!?Денис смеётся:— Какие там пять минут! Бывает, люди по два-три часа не выходят. Там время останавливается… Иногда даже напоминать о том, что у нас работа почасовая приходится.Вот теперь понятно, откуда на этом микрофоне столько браслетиков. Стоит только начать. А вы пробовали выяснить, есть у вас слух и голос? Если есть предположения и желание их проверить, вам в EVEREST music. Здесь точно помогут разобраться и в тембре, и в стиле и во всём, что составляет хороший «вкусный» звук. Даже песню можно создать.уже попробовал это сделать:Если вы тоже хотите проверить себя на музыкальность, если нужна помощь в качественной звукозаписи, обращайтесь. Можно позвонить +79997109282 или написать в ВК. На EVEREST music оценят и будут рады работать с любым музыкальным стилем.