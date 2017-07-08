Увлечения
Ольга Ковалёва: «Так я стала актрисой в фильме «Ёлки 6»
0 227
В детстве мечтали: «Хочу стать актрисой, сниматься в главных ролях и иметь головокружительный успех». Но так ли всё просто? Ольга Ковалёва — актриса театра и кино.
Она снялась в более чем 50 фильмах.
Например, это «Ералаш», «Любовь-морковь-2», «Воронины», «Маргоша», «Счастливы вместе», «Зверобой», «Солдаты», «Ёлки 6». О многих других — в нашем интервью.
Что в 33 регионе талантливые люди, мы даже не сомневались.
Ольга родилась в Гусь-Хрустальном, работала в сфере логистики, в 30 лет начала сниматься в кино. Сейчас живёт на два города: Владимир и Москва.
GK: Это из той оперы, когда после 30 жизнь только начинается? Как из спокойной размеренной жизни, вы предпочли сферу шоу-бизнеса?
— Я поздно получила образование, поздно вышла замуж, поздно родила и поздно нашла себя в этой жизни. Это было в 29 лет: увидела объявление в московском метро «Прими участие и стань звездой кино. Ну я и приняла. Там как раз до 30 лет лет можно было участвовать. Отправила заявку. И успех, прошла. Даже выиграла путёвку в Ялту.
Ольга никогда не мечтала стать актрисой и тем более сниматься в кино. Мечта была — работа на телевидении. Отучилась в школе телевидения Останкино, специальность «Ведущий телевизионных и радиопрограм». И была уверена, что сразу будет работать в кадре. И совсем не хотелось начинать свою карьеру со ста долларов, помощником редактора.
GK: «Счастливые вместе, «Солдаты», «Ералаш», «Папины дочки», «Гуманоиды в Королеве»..., вряд ли встретишь того, кто не смотрел эти популярные телепроекты. Расскажите подробнее о съёмках?
— В «Ералаше» играла посетительницу кафе, продавщицу мороженого и учительницу географии. В «Любовь-морковь 2» — администратор бассейна, «Воронины» — две роли: регистратор в ЗАГСе и бухгалтер, «Маргоша» — Мария Васильевна, «Счастливы вместе» — покупательница, «Зверобой-3» — хозяйка квартиры, «Наши соседи» — заведующая магазином.
В каких ещё фильмах снялась Ольга — можно посмотреть на сайте «Кино-театр.ру» или здесь.
GK: Актёр — дело тонкое. Как вжиться в роль, стать тем, кем не являетесь, по сути?
— Режиссёры люди опытные и всё видят насквозь. Знают какие роли и кому давать. Единственное, было дело, когда мне даль роль мамы. Своих-то детей ещё не было.
А маленькая дочь Ольги — Рабия, чуть ли не с пелёнок знает слова «Камера», «Мотор», «Поехали».
GK: Рабия вырастит и скажет: «Мама, я хочу стать инженером!»...
— Муж ласково говорит про дочку: «это мой экономист». А я спрашиваю его: почему экономист? Актриса же! Как говорится, вырастит — посмотрим.
GK: Откроем маленькую тайну читателям? Ольга снялась в фильме «Ёлки 6». Фильм выйдет в канун Нового года. Кого вы сыграли?
— Роль жительницы Хабаровска. По сюжету в канун Нового года корреспондент берет интервью у прохожих в Хабаровске. Просит их исполнить на камеру песню Умки. Одной из прохожих была я. Многие тогда волновались перед камерой. А я подошла к делу с юмором, спела в разных интонациях. Режиссёру понравилось.
GK: Плох тот актёр, кто не мечтает сыграть Гамлета. А кого вы хотели бы сыграть?
— Я хотела бы больше стать продюсером, автором и режиссёром своего фильма.
Она снялась в более чем 50 фильмах.
Например, это «Ералаш», «Любовь-морковь-2», «Воронины», «Маргоша», «Счастливы вместе», «Зверобой», «Солдаты», «Ёлки 6». О многих других — в нашем интервью.
Что в 33 регионе талантливые люди, мы даже не сомневались.
Ольга родилась в Гусь-Хрустальном, работала в сфере логистики, в 30 лет начала сниматься в кино. Сейчас живёт на два города: Владимир и Москва.
GK: Это из той оперы, когда после 30 жизнь только начинается? Как из спокойной размеренной жизни, вы предпочли сферу шоу-бизнеса?
— Я поздно получила образование, поздно вышла замуж, поздно родила и поздно нашла себя в этой жизни. Это было в 29 лет: увидела объявление в московском метро «Прими участие и стань звездой кино. Ну я и приняла. Там как раз до 30 лет лет можно было участвовать. Отправила заявку. И успех, прошла. Даже выиграла путёвку в Ялту.
Ольга никогда не мечтала стать актрисой и тем более сниматься в кино. Мечта была — работа на телевидении. Отучилась в школе телевидения Останкино, специальность «Ведущий телевизионных и радиопрограм». И была уверена, что сразу будет работать в кадре. И совсем не хотелось начинать свою карьеру со ста долларов, помощником редактора.
GK: «Счастливые вместе, «Солдаты», «Ералаш», «Папины дочки», «Гуманоиды в Королеве»..., вряд ли встретишь того, кто не смотрел эти популярные телепроекты. Расскажите подробнее о съёмках?
— В «Ералаше» играла посетительницу кафе, продавщицу мороженого и учительницу географии. В «Любовь-морковь 2» — администратор бассейна, «Воронины» — две роли: регистратор в ЗАГСе и бухгалтер, «Маргоша» — Мария Васильевна, «Счастливы вместе» — покупательница, «Зверобой-3» — хозяйка квартиры, «Наши соседи» — заведующая магазином.
В каких ещё фильмах снялась Ольга — можно посмотреть на сайте «Кино-театр.ру» или здесь.
Я снялась практически во всех популярных сериалах. Раньше обижалась, что режиссёры давали мне роль продавщицы, моти, скандальной тётки. Но теперь получаю кайф. Прихожу на съёмки и сразу говорю режиссёрам: «Все характерные скандальные тётки — мои!»
GK: Актёр — дело тонкое. Как вжиться в роль, стать тем, кем не являетесь, по сути?
— Режиссёры люди опытные и всё видят насквозь. Знают какие роли и кому давать. Единственное, было дело, когда мне даль роль мамы. Своих-то детей ещё не было.
В жизни я вряд ли смогла работать бухгалтером, продавцом, администратором. А вот сыграть роль — пожалуйста!
А маленькая дочь Ольги — Рабия, чуть ли не с пелёнок знает слова «Камера», «Мотор», «Поехали».
GK: Рабия вырастит и скажет: «Мама, я хочу стать инженером!»...
— Муж ласково говорит про дочку: «это мой экономист». А я спрашиваю его: почему экономист? Актриса же! Как говорится, вырастит — посмотрим.
GK: Откроем маленькую тайну читателям? Ольга снялась в фильме «Ёлки 6». Фильм выйдет в канун Нового года. Кого вы сыграли?
— Роль жительницы Хабаровска. По сюжету в канун Нового года корреспондент берет интервью у прохожих в Хабаровске. Просит их исполнить на камеру песню Умки. Одной из прохожих была я. Многие тогда волновались перед камерой. А я подошла к делу с юмором, спела в разных интонациях. Режиссёру понравилось.
Я работаю в кино десять лет. Ассистент по актерам данного проекта меня хорошо знает по предыдущей работе, поэтому и утвердила на роль. Я пела колыбельную «Умка».
GK: Плох тот актёр, кто не мечтает сыграть Гамлета. А кого вы хотели бы сыграть?
— Я хотела бы больше стать продюсером, автором и режиссёром своего фильма.
0 комментариев