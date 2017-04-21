КВН с пелёнок. О чём мечтают «Звёздные дети»?

О сцене давно мечтала, но пока я в качестве руководителя и зрителя. Помню, подошли ко мне старшеклассники и говорят: «Ольга Леонидовна, хотим играть в КВН. И тут понеслось...! Сначала было две команды: «Детки в клетке» и «Звёздные дети». Со временем поняли, что должна остаться одна команда.

Екатерина Ивлева (7«а»),

Екатерина Торопова (7«а»),

Екатерина Куракина (7«а»),

Наталья Белова (10«а»),

Олег Сорокин (7«а»),

Илья Тренин (7«а»),

Андрей Белов (7«а»),

Кирилл Трофимов (2«а»),

Артём Волошанинов (5«а»),

Сергей Голунов (7«а»).

Так, со следующего года я ещё буду ходить на бальные танцы — говорит Андрей Белов.

До встречи на 1/8 лиги второй «Ковровец»! Зажгите не по-детски!

Тинейджеры уже ждали, даже приготовились к фотосету во всеоружии: футболки, грамоты, кубки… И это всё? Конец «звёздным» часам? А как же искромётные миниатюры, так полюбившиеся зрителям: девочка-бомж, смена караула, Кирилл, у которого тяжёлая жизнь?..На самом деле, карьера (назовём это так!) не закончилась. Ребята уже вовсю готовятся выйти на сцену 20 мая в ДК им. Ленина.Школьный КВН начался с 14 школы. Руководитель и основатель —Помимо Елены Леонидовны, команде помогает«Звёздные дети» существуют уже пять лет. Сейчас основной состав учится в 7«а». Наверняка, про самую маленькую (по возрасту) команду Коврова слышали, а по именам мало, кто знает. Итак:В зачёте зачёте уже более 20 игр — Ковров, Владимир, Москва. Ребята, то и дело занимают призовые места, получают номинации за лучшие шутки, мисс и мистер фестиваль.Догонялки на переменах, вкусный запах из столовки, учебники, тетради с домашкой (или невыполненной домашкой). И на видном месте гордость школы — грамоты! Школьная пора…Плотный график ребят. Нет времени на всякую там фигню, даже ВК посидеть или просто выйти во двор мяч погонять. Эх, уроки, КВН, а тут ещё и секции… Всё-таки Кирилл был прав. Тяжелая, нынче, жизнь уже со второго класса. Дети занимаются танцами, ходят на вокал, прекрасно рисуют, углублённо изучают английский и занимаются спортом.— Скорее на 99,9%. Как мы выйдем на сцену просто с шутками? На творческую составляющую интереснее смотреть. Взять, например, «Селфи»! Какие каждый раз у них образы…— Ну, это же само собой. Но дружеские отношения у нас со всеми. Да, на «Селфи» мы равняемся. Когда будем в институте тоже будем играть. Вот тогда — то посоревнуемся…Так, что берегитесь «Селфачи»! Смена подрастает. «Звёздные дети» обожают смотреть передачи про КВН, миниатюры владимирской команды «Время есть» и просто мечтают увидеть Маслякова. Действительно, что ещё для счастья нужно?— Поначалу боялись. Сначала репетировали просто стоять на сцене. А сейчас уже не представляем свою жизнь без КВН и сцены. Обидно, что нас не воспринимают как конкурентов. Дети, в прямом смысле, решили поиграть в КВН. Но мы-то ОГО-ГО-ГО! Вон какой опыт!— Что есть, то есть. Кирилл у нас после первой игры всей школе рассказал, что про него писали в газете. Ну, это же дети. Причём непростые, звёздные. У нас Наташа в «красе Коврова участвовала», почему бы не похвалиться, Катя Торопова и Ивлева — стали мисс-фестиваля КВН, их отметило жюри.В школе создают всё новые и новые команды. Проводят школьные игры КВН. А «Звёздные дети», как уже профессионалы, учат своих школьных товарищей, как нужно держаться на сцене и шутить.ну, ещё бы космонавтом сказала! Вот ведущим лиги КВН — это профессия, что надо! Хотя, я ещё подумаю…В будущем ребята мечтают о самых разных профессиях. Ландшафтный дизайнер, певица, аниматор, кто-то журналистом стать хочет. А ещё есть будущие технолог общественного питания, полицейский и бухгалтер. Вот как-то так. Действительно, какой тут врач...!— Троек нет. За четверть и за год — одни четвёрки и пятёрки. Но бывает, что есть вещи и поважнее, например, в КВН поиграть. Родители не против, наоборот рады. Говорят, что творческое развитие тоже должно быть.