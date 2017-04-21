Увлечения
КВН с пелёнок. О чём мечтают «Звёздные дети»?
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КВН в Коврове всё продолжает расти. В перерывах между уроками ребята придумывают новые шутки. Многие пророчили им блестящее будущее, но «Звёздные дети» во втором сезоне лиги «Ковровец» так и не вышли на сцену. Что произошло? Сошли с дистанции? Отправляемся прямо в школу...!
Тинейджеры уже ждали, даже приготовились к фотосету во всеоружии: футболки, грамоты, кубки… И это всё? Конец «звёздным» часам? А как же искромётные миниатюры, так полюбившиеся зрителям: девочка-бомж, смена караула, Кирилл, у которого тяжёлая жизнь?..
На самом деле, карьера (назовём это так!) не закончилась. Ребята уже вовсю готовятся выйти на сцену 20 мая в ДК им. Ленина.
Небольшое досье: Школьный КВН начался с 14 школы. Руководитель и основатель — Ольга Леонидовна Белова. Помимо Елены Леонидовны, команде помогает Алексей Рябошапка.
«Звёздные дети» существуют уже пять лет. Сейчас основной состав учится в 7«а». Наверняка, про самую маленькую (по возрасту) команду Коврова слышали, а по именам мало, кто знает. Итак:
В зачёте зачёте уже более 20 игр — Ковров, Владимир, Москва. Ребята, то и дело занимают призовые места, получают номинации за лучшие шутки, мисс и мистер фестиваль.
Догонялки на переменах, вкусный запах из столовки, учебники, тетради с домашкой (или невыполненной домашкой). И на видном месте гордость школы — грамоты! Школьная пора…
Плотный график ребят. Нет времени на всякую там фигню, даже ВК посидеть или просто выйти во двор мяч погонять. Эх, уроки, КВН, а тут ещё и секции… Всё-таки Кирилл был прав. Тяжелая, нынче, жизнь уже со второго класса. Дети занимаются танцами, ходят на вокал, прекрасно рисуют, углублённо изучают английский и занимаются спортом.
GK: Вы на сегодня уже опытные КВНщики. Насколько в КВН важны музыка, танцы, английский...? Или, всё-таки, шутки на первом месте?
— Скорее на 99,9%. Как мы выйдем на сцену просто с шутками? На творческую составляющую интереснее смотреть. Взять, например, «Селфи»! Какие каждый раз у них образы…
GK: «Селфи» — ваш кумир? А как же конкуренция, «звёздные дети» лучше всех и так далее?
— Ну, это же само собой. Но дружеские отношения у нас со всеми. Да, на «Селфи» мы равняемся. Когда будем в институте тоже будем играть. Вот тогда — то посоревнуемся…
Так, что берегитесь «Селфачи»! Смена подрастает. «Звёздные дети» обожают смотреть передачи про КВН, миниатюры владимирской команды «Время есть» и просто мечтают увидеть Маслякова. Действительно, что ещё для счастья нужно?
GK: Не боитесь выходить на сцену перед сотнями зрителями? Это же не заученный параграф перед классом отвечать?
— Поначалу боялись. Сначала репетировали просто стоять на сцене. А сейчас уже не представляем свою жизнь без КВН и сцены. Обидно, что нас не воспринимают как конкурентов. Дети, в прямом смысле, решили поиграть в КВН. Но мы-то ОГО-ГО-ГО! Вон какой опыт!
GK: Елена Леонидовна, звёздной болезнью не страдают? Со стороны же виднее?
— Что есть, то есть. Кирилл у нас после первой игры всей школе рассказал, что про него писали в газете. Ну, это же дети. Причём непростые, звёздные. У нас Наташа в «красе Коврова участвовала», почему бы не похвалиться, Катя Торопова и Ивлева — стали мисс-фестиваля КВН, их отметило жюри.
В школе создают всё новые и новые команды. Проводят школьные игры КВН. А «Звёздные дети», как уже профессионалы, учат своих школьных товарищей, как нужно держаться на сцене и шутить.
GK: В свои школьные годы я хотела стать врачом. В прочем, как и все дети. А вы?
Кирилл: ну, ещё бы космонавтом сказала! Вот ведущим лиги КВН — это профессия, что надо! Хотя, я ещё подумаю…
В будущем ребята мечтают о самых разных профессиях. Ландшафтный дизайнер, певица, аниматор, кто-то журналистом стать хочет. А ещё есть будущие технолог общественного питания, полицейский и бухгалтер. Вот как-то так. Действительно, какой тут врач...!
GK: КВН и будущие профессиональные мечты не мешают учёбе? Родители не против?
— Троек нет. За четверть и за год — одни четвёрки и пятёрки. Но бывает, что есть вещи и поважнее, например, в КВН поиграть. Родители не против, наоборот рады. Говорят, что творческое развитие тоже должно быть.
Фотограф Андрей Бубенин
Тинейджеры уже ждали, даже приготовились к фотосету во всеоружии: футболки, грамоты, кубки… И это всё? Конец «звёздным» часам? А как же искромётные миниатюры, так полюбившиеся зрителям: девочка-бомж, смена караула, Кирилл, у которого тяжёлая жизнь?..
На самом деле, карьера (назовём это так!) не закончилась. Ребята уже вовсю готовятся выйти на сцену 20 мая в ДК им. Ленина.
Небольшое досье: Школьный КВН начался с 14 школы. Руководитель и основатель — Ольга Леонидовна Белова. Помимо Елены Леонидовны, команде помогает Алексей Рябошапка.
О сцене давно мечтала, но пока я в качестве руководителя и зрителя. Помню, подошли ко мне старшеклассники и говорят: «Ольга Леонидовна, хотим играть в КВН. И тут понеслось...! Сначала было две команды: «Детки в клетке» и «Звёздные дети». Со временем поняли, что должна остаться одна команда.
«Звёздные дети» существуют уже пять лет. Сейчас основной состав учится в 7«а». Наверняка, про самую маленькую (по возрасту) команду Коврова слышали, а по именам мало, кто знает. Итак:
- Екатерина Ивлева (7«а»),
- Екатерина Торопова (7«а»),
- Екатерина Куракина (7«а»),
- Наталья Белова (10«а»),
- Олег Сорокин (7«а»),
- Илья Тренин (7«а»),
- Андрей Белов (7«а»),
- Кирилл Трофимов (2«а»),
- Артём Волошанинов (5«а»),
- Сергей Голунов (7«а»).
В зачёте зачёте уже более 20 игр — Ковров, Владимир, Москва. Ребята, то и дело занимают призовые места, получают номинации за лучшие шутки, мисс и мистер фестиваль.
Догонялки на переменах, вкусный запах из столовки, учебники, тетради с домашкой (или невыполненной домашкой). И на видном месте гордость школы — грамоты! Школьная пора…
Плотный график ребят. Нет времени на всякую там фигню, даже ВК посидеть или просто выйти во двор мяч погонять. Эх, уроки, КВН, а тут ещё и секции… Всё-таки Кирилл был прав. Тяжелая, нынче, жизнь уже со второго класса. Дети занимаются танцами, ходят на вокал, прекрасно рисуют, углублённо изучают английский и занимаются спортом.
Так, со следующего года я ещё буду ходить на бальные танцы — говорит Андрей Белов.
GK: Вы на сегодня уже опытные КВНщики. Насколько в КВН важны музыка, танцы, английский...? Или, всё-таки, шутки на первом месте?
— Скорее на 99,9%. Как мы выйдем на сцену просто с шутками? На творческую составляющую интереснее смотреть. Взять, например, «Селфи»! Какие каждый раз у них образы…
GK: «Селфи» — ваш кумир? А как же конкуренция, «звёздные дети» лучше всех и так далее?
— Ну, это же само собой. Но дружеские отношения у нас со всеми. Да, на «Селфи» мы равняемся. Когда будем в институте тоже будем играть. Вот тогда — то посоревнуемся…
Так, что берегитесь «Селфачи»! Смена подрастает. «Звёздные дети» обожают смотреть передачи про КВН, миниатюры владимирской команды «Время есть» и просто мечтают увидеть Маслякова. Действительно, что ещё для счастья нужно?
GK: Не боитесь выходить на сцену перед сотнями зрителями? Это же не заученный параграф перед классом отвечать?
— Поначалу боялись. Сначала репетировали просто стоять на сцене. А сейчас уже не представляем свою жизнь без КВН и сцены. Обидно, что нас не воспринимают как конкурентов. Дети, в прямом смысле, решили поиграть в КВН. Но мы-то ОГО-ГО-ГО! Вон какой опыт!
GK: Елена Леонидовна, звёздной болезнью не страдают? Со стороны же виднее?
— Что есть, то есть. Кирилл у нас после первой игры всей школе рассказал, что про него писали в газете. Ну, это же дети. Причём непростые, звёздные. У нас Наташа в «красе Коврова участвовала», почему бы не похвалиться, Катя Торопова и Ивлева — стали мисс-фестиваля КВН, их отметило жюри.
В школе создают всё новые и новые команды. Проводят школьные игры КВН. А «Звёздные дети», как уже профессионалы, учат своих школьных товарищей, как нужно держаться на сцене и шутить.
GK: В свои школьные годы я хотела стать врачом. В прочем, как и все дети. А вы?
Кирилл: ну, ещё бы космонавтом сказала! Вот ведущим лиги КВН — это профессия, что надо! Хотя, я ещё подумаю…
В будущем ребята мечтают о самых разных профессиях. Ландшафтный дизайнер, певица, аниматор, кто-то журналистом стать хочет. А ещё есть будущие технолог общественного питания, полицейский и бухгалтер. Вот как-то так. Действительно, какой тут врач...!
GK: КВН и будущие профессиональные мечты не мешают учёбе? Родители не против?
— Троек нет. За четверть и за год — одни четвёрки и пятёрки. Но бывает, что есть вещи и поважнее, например, в КВН поиграть. Родители не против, наоборот рады. Говорят, что творческое развитие тоже должно быть.
До встречи на 1/8 лиги второй «Ковровец»! Зажгите не по-детски!
Фотограф Андрей Бубенин
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