Увлечения
Отдых в палатке. Просто и дёшево
0 225
Наступили долгожданные солнечные деньки. Уставшие от города люди тянутся поближе к природе. А скоро ещё начнутся музыкальные фестивали…красота. Но если мы решили наслаждаться природой больше одного дня, то нам необходимо соответствующее снаряжение. Если оно уже есть – это очень здорово. А для тех, кто ещё им не обзавёлся GK написал небольшой обзор.
Итак, как же нам купить туристические девайсы в Коврове и при этом не прогадать? Всё зависит от целей, задач, ну и конечно же кошелька.
В моём тексте цены указаны на товары в наличии. Если вы готовы заказать предварительно и ждать, то выбора, разумеется, больше.
Покупаем снаряжение.
Ваша экипировка зависит от целей и задач. Чем вещь легче и функциональней, тем она дороже.
Если Вы не планируете заниматься активным туризмом, то можете смело брать громоздкое и дешёвое. Почему бы и нет, если учесть, что снаряжение придётся переносить лишь по маршруту электричка-автобус-фестиваль?
Так же следует рассмотреть покупку б/у снаряжения, но перед тем, как расплатиться — внимательно всё проверяйте!
Необходимое снаряжение и цены.
В этой части обзора всё не так однозначно.
Я обошёл 4 магазина, в которых продаётся туристический инвентарь. Цены, как и качество – везде разные. Не можете позволить себе потратить много денег – вам в Спорттовары или Ашан. Хотите качества – «Охотничий домик» или «Spinning Light».
При наличии времени, я рекомендую обойти их все и взглянуть визуально чем дорогое отличается от дешёвого.
1. Рюкзак
Объём рюкзака измеряется в литрах. Лично я рекомендовал бы от 80 до 120. Если не верите, возьмите рюкзак и положите туда спальник. Также при больших объёмах можно таскать внутри коврик, распределив его по периметру рюкзака. Благодаря этому он создаст каркас и не будет мешаться снаружи.
Рюкзаки бывают с каркасом и без. Каркас будет препятствовать твёрдым предметам, которые так и норовят упереться в спину. Штука полезная, но за неё надо переплачивать. С другой стороны, если укладывать вещи аккуратно – пару километров пройти вполне можно и без него.
Несколько наружных карманов даст Вам преимущество. А именно: быстрый доступ к бутылке с водой, еде для перекуса, спичкам, салфеткам и т.п. При упаковке необходимо помнить золотое правило: тяжёлое – вниз! Так гораздо проще нести.
Если планируете взять с собой жидкость в стеклянной посуде, то лучше отказаться от этой идеи и перелить всё в пластик. Во-первый не разобьёте, а во-вторых так легче.
Самый дешёвый рюкзак на 80л продаётся Спорттоварах стоит он 1000 рублей. Но качества и удобства за эти деньги ждать не стоит.
2. Палатка
Оптимальный вариант – двухместная. Если у Вас нет более-менее устоявшейся компании походников, то брать больше – нет смысла.
Если есть возможность, то стоит выбирать двухслойную палатку. Она защитит Вас от дождей и рос, хотя чуть тяжелее однослойной.
Есть быстрораскладывающиеся варианты, хотя, сложности при сборе палатки обычно возникают лишь на первый раз. Не бойтесь сложностей! Уверен, что вы справитесь!
Кстати, прежде чем поставить палатку, уберите с земли всё лишнее: шишки, сучки и прочее. Тогда сон будет крепче.
К сожалению, в наших магазинах все палатки сложены и упакованы и свои кровные придётся отдать, буквально, за кота в мешке.
Самые дешёвые палатки в Ашане Радуга, от 1140 рублей.
3. Спальник
Был такой осенний фестиваль «Город Золотой». Я тогда поскупился на тёплый спальник и взял с собой мешок с температурный пределом 0 градусов, а на улице было -2. Думаю, стук зубов слышал весь лагерь. В ту ночь за сон в тепле я был готов отдать любые деньги. Теперь у меня их 3 спальных мешка.
Как правило, он занимает в рюкзаке больше всего места. Размер будет обратнопропорционален цене. В характеристиках на чехле обычно указан размер и температурный режим. Обратите внимание на «Комфорт» т.к. режим «Экстрим» — это уже прохладно. Для лета подойдёт почти любой. Чтобы не мёрзнуть ночью, лучше брать мешок запасом, на пример «комфорт +5». По форме мешки бывают двух видов: одеяло и кокон. Лично мне нравятся коконы. Как не ворочайся – никуда из него не денешься.
Самый дешёвый в «Ашане Радуга», но его я покупать не рекомендую, замёрзнете! В «Спорттоварах» цены начинаются от 1200. Самый большой выбор из качественных в «Spinning Light».
4. Туристический коврик (пенка, каремат)
Очень важная вещь, без которой ночью Вы замёрзнете! Идеальный вариант для лета – самая простая, однослойная.
Самая дешёвая – в Спорттоварах, 330 рублей. Брать можно!
5. Котелок
Его оптимальный объём зависит от количества человек в лагере. У меня в рюкзаке болтается старый-добрый армейский на 1,3 литра. Можно просто взять из дома 2 небольшие кастрюли, которые не жалко: под еду и чай. Хотя, чай можно греть сразу в кружке.
В «Охотничьем домике» армейский котелок стоит 379р.
6. КЛМН (кружка, ложка, миска, нож)
Магазины предлагают нам кучу разных вариантов данного оборудования. Приобретать это не обязательно т.к. всё лежит на вашей кухне. Самое главное, берите в поход то, что не бьётся.
Необходимость большого ножа – дело сомнительное. Длина моего ножа от начала ручки до конца лезвия – 14 см. Этого вполне достаточно, чтобы порезать хлеб, почистить картошку или открыть консервы. Если нож не складывается, то стоит упаковывать его с осторожностью, чтобы не прорезать снаряжение.
7. Фонарик
Удобнее всего – налобный. Самый бюджетный вариант в FixPrise. Но полностью полагаться на подобного рода вещи не стоит. Главное, не забудьте батарейки!
Вспомогательное:
1. Газовая горелка. С её помощью Вы гораздо быстрее вскипятите воду и приготовите еду. Плюс, не закоптите посуду.
2. Тент. Спасёт вас от дождя и солнца.
3. Сидушка (подпопник, пятая точка). Очень нужная штука. С её помощью можно без вреда для здоровья и без боязни испачкаться сидеть где угодно. Так же ей можно раздуть костёр. Стоит копейки, плюсов куча!
4. Плащ на случай дождя. Одноразовый стоит 50 рублей. Помните ту рекламу? «Главное — сухо!»
Питание.
Тут уже всё зависит от Ваших кулинарных предпочтений. Учтите, что картошка – тяжёлая, а макароны и крупы – лёгкие. Не хотите заниматься с утра готовкой? Возьмите кашу быстрого приготовления! Если пообедать нужно быстро, то консервы – это то, что вам нужно.
Скоропортящиеся продукты стоит съедать как можно быстрее. Нести на себе по жаре замаринованное мясо, в надежде отведать вечером шашлыка – сомнительное удовольствие. Скорее всего, оно протухнет.
Итог.
Минимальная цена укомплектованного туристического рюкзака составляет 4200 рублей. Думаю, что это того стоит. К тому же снаряжение покупается не на один раз. При должном обращении оно может радовать не один сезон.
Хотя, кого я обманываю! Если вы заболеете любовью к отдыху на природе, то рано или поздно шкаф будет плохо закрываться из-за того, что в нём лежит: 2 рюкзака, 3 спальника и т.д. и т.п. Помяните моё слово!
Фотограф Игорь Селезнёв
Итак, как же нам купить туристические девайсы в Коврове и при этом не прогадать? Всё зависит от целей, задач, ну и конечно же кошелька.
В моём тексте цены указаны на товары в наличии. Если вы готовы заказать предварительно и ждать, то выбора, разумеется, больше.
Покупаем снаряжение.
Ваша экипировка зависит от целей и задач. Чем вещь легче и функциональней, тем она дороже.
Если Вы не планируете заниматься активным туризмом, то можете смело брать громоздкое и дешёвое. Почему бы и нет, если учесть, что снаряжение придётся переносить лишь по маршруту электричка-автобус-фестиваль?
Так же следует рассмотреть покупку б/у снаряжения, но перед тем, как расплатиться — внимательно всё проверяйте!
Необходимое снаряжение и цены.
В этой части обзора всё не так однозначно.
Я обошёл 4 магазина, в которых продаётся туристический инвентарь. Цены, как и качество – везде разные. Не можете позволить себе потратить много денег – вам в Спорттовары или Ашан. Хотите качества – «Охотничий домик» или «Spinning Light».
При наличии времени, я рекомендую обойти их все и взглянуть визуально чем дорогое отличается от дешёвого.
1. Рюкзак
Объём рюкзака измеряется в литрах. Лично я рекомендовал бы от 80 до 120. Если не верите, возьмите рюкзак и положите туда спальник. Также при больших объёмах можно таскать внутри коврик, распределив его по периметру рюкзака. Благодаря этому он создаст каркас и не будет мешаться снаружи.
Рюкзаки бывают с каркасом и без. Каркас будет препятствовать твёрдым предметам, которые так и норовят упереться в спину. Штука полезная, но за неё надо переплачивать. С другой стороны, если укладывать вещи аккуратно – пару километров пройти вполне можно и без него.
Несколько наружных карманов даст Вам преимущество. А именно: быстрый доступ к бутылке с водой, еде для перекуса, спичкам, салфеткам и т.п. При упаковке необходимо помнить золотое правило: тяжёлое – вниз! Так гораздо проще нести.
Если планируете взять с собой жидкость в стеклянной посуде, то лучше отказаться от этой идеи и перелить всё в пластик. Во-первый не разобьёте, а во-вторых так легче.
Самый дешёвый рюкзак на 80л продаётся Спорттоварах стоит он 1000 рублей. Но качества и удобства за эти деньги ждать не стоит.
2. Палатка
Оптимальный вариант – двухместная. Если у Вас нет более-менее устоявшейся компании походников, то брать больше – нет смысла.
Если есть возможность, то стоит выбирать двухслойную палатку. Она защитит Вас от дождей и рос, хотя чуть тяжелее однослойной.
Есть быстрораскладывающиеся варианты, хотя, сложности при сборе палатки обычно возникают лишь на первый раз. Не бойтесь сложностей! Уверен, что вы справитесь!
Кстати, прежде чем поставить палатку, уберите с земли всё лишнее: шишки, сучки и прочее. Тогда сон будет крепче.
К сожалению, в наших магазинах все палатки сложены и упакованы и свои кровные придётся отдать, буквально, за кота в мешке.
Самые дешёвые палатки в Ашане Радуга, от 1140 рублей.
3. Спальник
Был такой осенний фестиваль «Город Золотой». Я тогда поскупился на тёплый спальник и взял с собой мешок с температурный пределом 0 градусов, а на улице было -2. Думаю, стук зубов слышал весь лагерь. В ту ночь за сон в тепле я был готов отдать любые деньги. Теперь у меня их 3 спальных мешка.
Как правило, он занимает в рюкзаке больше всего места. Размер будет обратнопропорционален цене. В характеристиках на чехле обычно указан размер и температурный режим. Обратите внимание на «Комфорт» т.к. режим «Экстрим» — это уже прохладно. Для лета подойдёт почти любой. Чтобы не мёрзнуть ночью, лучше брать мешок запасом, на пример «комфорт +5». По форме мешки бывают двух видов: одеяло и кокон. Лично мне нравятся коконы. Как не ворочайся – никуда из него не денешься.
Самый дешёвый в «Ашане Радуга», но его я покупать не рекомендую, замёрзнете! В «Спорттоварах» цены начинаются от 1200. Самый большой выбор из качественных в «Spinning Light».
4. Туристический коврик (пенка, каремат)
Очень важная вещь, без которой ночью Вы замёрзнете! Идеальный вариант для лета – самая простая, однослойная.
Самая дешёвая – в Спорттоварах, 330 рублей. Брать можно!
5. Котелок
Его оптимальный объём зависит от количества человек в лагере. У меня в рюкзаке болтается старый-добрый армейский на 1,3 литра. Можно просто взять из дома 2 небольшие кастрюли, которые не жалко: под еду и чай. Хотя, чай можно греть сразу в кружке.
В «Охотничьем домике» армейский котелок стоит 379р.
6. КЛМН (кружка, ложка, миска, нож)
Магазины предлагают нам кучу разных вариантов данного оборудования. Приобретать это не обязательно т.к. всё лежит на вашей кухне. Самое главное, берите в поход то, что не бьётся.
Необходимость большого ножа – дело сомнительное. Длина моего ножа от начала ручки до конца лезвия – 14 см. Этого вполне достаточно, чтобы порезать хлеб, почистить картошку или открыть консервы. Если нож не складывается, то стоит упаковывать его с осторожностью, чтобы не прорезать снаряжение.
7. Фонарик
Удобнее всего – налобный. Самый бюджетный вариант в FixPrise. Но полностью полагаться на подобного рода вещи не стоит. Главное, не забудьте батарейки!
Вспомогательное:
1. Газовая горелка. С её помощью Вы гораздо быстрее вскипятите воду и приготовите еду. Плюс, не закоптите посуду.
2. Тент. Спасёт вас от дождя и солнца.
3. Сидушка (подпопник, пятая точка). Очень нужная штука. С её помощью можно без вреда для здоровья и без боязни испачкаться сидеть где угодно. Так же ей можно раздуть костёр. Стоит копейки, плюсов куча!
4. Плащ на случай дождя. Одноразовый стоит 50 рублей. Помните ту рекламу? «Главное — сухо!»
Питание.
Тут уже всё зависит от Ваших кулинарных предпочтений. Учтите, что картошка – тяжёлая, а макароны и крупы – лёгкие. Не хотите заниматься с утра готовкой? Возьмите кашу быстрого приготовления! Если пообедать нужно быстро, то консервы – это то, что вам нужно.
Скоропортящиеся продукты стоит съедать как можно быстрее. Нести на себе по жаре замаринованное мясо, в надежде отведать вечером шашлыка – сомнительное удовольствие. Скорее всего, оно протухнет.
Итог.
Минимальная цена укомплектованного туристического рюкзака составляет 4200 рублей. Думаю, что это того стоит. К тому же снаряжение покупается не на один раз. При должном обращении оно может радовать не один сезон.
Хотя, кого я обманываю! Если вы заболеете любовью к отдыху на природе, то рано или поздно шкаф будет плохо закрываться из-за того, что в нём лежит: 2 рюкзака, 3 спальника и т.д. и т.п. Помяните моё слово!
Флаг вам в руки и ветер в спину!
Фотограф Игорь Селезнёв
0 комментариев