Почему люди берут в руки opужиe? Интервью с Ильёй Вторниковым

Практическая стрельба – относительно молодой вид стрелкового спорта. Он зародился в Калифорнии в 1976 году. Сегодня один из популярных видов спорта. Главное, это безопасное обращение с оружием, точность и скорость. Звучит странно, но практическая стрельба признан самым безопасным видом спорта.

Не так просто стать участником нашего клуба. Это далеко не забава. Нужна физическая подготовка и определённые знания. Необходимо сдать экзамен. А это теоретические вопросы, пройти курс безопасного отношения с оружием и сама практика — от 150 до 200 выстрелов. Те, кто успешно всё проходят, получают удостоверение Федерации практической стрельбы России.

Мы хотим, чтобы и в Коврове практическая стрельба тоже развивалась. Ну, а пока обучим новичков всему. Уже более шести лет я занимаюсь стрельбой. И останавливаться не собираюсь. Только развиваться! Все, кто к нам приходят, их также затягивает… — рассказывает Илья

Это вам не по банкам стрелять. Тут нужен не только азарт и жажда к победе, но и точность. Точно в цель!

Так что, практическую стрельбу вполне уместно сравнить с игрой в шахматы.Обратите внимание, так же, как и в сражениях на чёрно-белом поле, никаких кровавых жертв, всё на уровне символики. Но это очень мощные символы.Как такового, стрелкового клуба в Коврове нет. Ребятам приходится ездить во Владимир. Если в обычной стрельбе нужно находиться в одном положении, то в практической нужно не только быстро поражать мишени, но и перемещаться между ними.Наша встреча прошла не во Владимире в стрелковом клубе «Ратибор», где у ребят всё оборудовано и можно наглядно посмотреть как поражать мишени, а у нас в Коврове, городе оружейников. Кстати, весьма странно. Вроде бы всё есть: и музей оружия, памятники, а вот стрелкового клуба нет.— участники клуба и те, кто сегодня нам показал все «стреляющие» особенности. Одно из них — обращение. Безопасность — превыше всего. Существуют основные правила: оружие на человека не направлять, хоть и холостое. А вдруг случайно окажется патрон? Постановочное фото и т.д — не прокатит. Правила есть правила. Ещё важно: расчехлять оружие можно только в 200 метров от дороги. На самом деле, ограничений много. Поэтому наша съёмка была, как говорится, всё по ГОСТу.Итак, три вида оружия — пистолет, ружье и карабин. Те, кто ездит тренироваться в клуб, напомним он во Владимире, могут не покупать такие личные «забавы». Дороговат, однако, стрелковый спорт. Но у многих, всё же есть оружия именные с лицензией и со всеми сопутствующими документами, разумеется.Сегодня спортсмены-стрелки демонстрируют нам оружия из BEMPE-KM 7,62 * 39, ВЕПРЬ-12 12*76 и гладкоствольное оружие. Здесь особенно важна выносливость. Ребята ездят по соревнованиям и бывает выступают в разных погодных условиях. Необходима профессиональная экипировка. Помимо оружия, чехла и удобной одежды, необходима защита для глаз и ушей.Одни такие наушники стоят в районе 10 тысяч. Их ещё называют активными. Туда встроен микрофонов динамик. Такие наушники оберегают барабанные перепонки от громких звуков, а с другой стороны служат усилителем слуха. Вот такой вот парадокс.Идёшь себе спокойно, невольно падает взгляд на комнату, где стоит парень с оружием. Прицеливается, опускает и снова прицеливается. Страшно? А ведь это всего навсего парни из Федерации практической стрельбы тренируются. Отрабатывают вскидку, вкладку оружия, вывод на линию прицеливания, смена положения и смена магазина. Оружие не заряжено.B Pocсии ещё до революции любая уважающая себя женщина имела в своей сумочке браунинг.Оружие свободно продавалось в охотничьих магазинах.Сейчас, конечно, просто так не поносишь. Но вот девушки, кто не прочь бы пострелять.Есть даже те, кто расценивает практическую стрельбу не только как хобби, а как дело жизни.Делают спортивную карьеру, становятся КМС и МС, даже МСМК.Главное помните, всё что нужно — это желание и терпение. Тренировки и получать кайф от каждой победы. Сейчас не 19 век, когда самой популярной мишенью были голуби. А одноразовая потеря в весе у стрелков, в зависимости от упражнения, составляет 2-3 кг.