Увлечения
Шутки ниже пояса? Почему StandUp популярен
0 298
В России есть традиция – перенимать все модные веяния у Запада. Это касается одежды, музыки, кино. В последние годы в нашей стране получило огромную популярность и такое зародившееся «за бугром» веяние как StandUp-сольное юмористическое выступление перед живой аудиторией.
Повальное увлечение смешными монологами и проникновение стендап-комедии в массы началось в России после выхода на ТНТ осенью 2013 года шоу Руслана Белого. И, кажется, что о стендапе сейчас не знает только ленивый человек без Интернета и иных средств связи.
А что Ковров? Ковров всем тенденциям следует, и вечера юмора проводит. Правда, в отличие от областного центра делает это не регулярно и без привлечения медийных лиц. Во Владимире же любители standup`a собираются не реже раза в месяц на разных площадках и приглашают в гости комиков с ТНТ. Ковровские организаторы пошли по этому же пути, но прежде несколько раз пробовали более ламповые вечера.
У нас стендап начался в арт-кафе «Серебро». Организатор Илья Воробьев, чтобы привлечь зрителей, сразу пригласил нескольких владимирских друзей. Гости из другого города «разбавили» выступления ковровских стендаперов.
Но все-таки в следующий раз было решено обойтись своими силами, а площадкой стало уютное тайм-кафе «Квест», которое тогда даже не смогло вместить всех желающих.
К микрофону выходили как совсем новички в жанре, так и более опытные юмористы. Шутили обо всем, иногда «с перчинкой» и с «крепким словцом», но на то и рейтинг у мероприятия был 18+.
Кстати, засветилась в «Квесте» и участница «Городской красавицы» Арина Родионова.
Однако выступать с соседями нашим шутникам понравилось больше и на третий вечер «StandUp» в «Угле» и даже с призовым фондом вновь собрались большой компанией самых колоритных юмористов.
С каждым разом Standup в Коврове привносит что-то новое, вот и третий вечер не ограничился монологами. На сцене оказывались даже двое комиков, разыгрывая миниатюры.
В конце года комики закрыли сезон в Reef-баре и собрались уютной компанией из четырех человек и нескольких десятков зрителей. Многие стендаперы стали залу уже как родные.
А параллельно со взрослыми выступлениями в нашем городе проходил Школьный StandUp (кстати сейчас ребята готовят уже четвертый вечер). О том, что это такое, почему именно Школьный и почему принимают участие не только школьники, мы уже писали.
Владимирские гости и местные таланты – это здорово, но хочется посмотреть на звёзд юмора российского масштаба. И совсем скоро у ковровчан появится такая возможность. 19 февраля в 19:00 на уже знакомой площадке Reef-бара пройдет вечер Местного StandUp, где приглашенным гостем станет Руслан Мухтаров.
Руслан — один из опытнейших стендап-комиков страны. Среди его заслуг участие в проектах «ComedyБаттл. Без границ» (ТНТ), Смех без правил» (ТНТ), «Открытый микрофон»(ТНТ), «Ты смешной» (НТВ), «Комедианты» (Комедия), а также победа в «Рассмеши комика» (1+1) и Гран-при StandUp Фестиваля. Помимо этого он организатор многих проектов в Москве.
На разогреве у Руслана выступят также участники проекта Школьный StandUр. Попробуют себя в жанре смешных монологов и участники команды «Селфи».
Фото из открытых источников
Повальное увлечение смешными монологами и проникновение стендап-комедии в массы началось в России после выхода на ТНТ осенью 2013 года шоу Руслана Белого. И, кажется, что о стендапе сейчас не знает только ленивый человек без Интернета и иных средств связи.
А что Ковров? Ковров всем тенденциям следует, и вечера юмора проводит. Правда, в отличие от областного центра делает это не регулярно и без привлечения медийных лиц. Во Владимире же любители standup`a собираются не реже раза в месяц на разных площадках и приглашают в гости комиков с ТНТ. Ковровские организаторы пошли по этому же пути, но прежде несколько раз пробовали более ламповые вечера.
У нас стендап начался в арт-кафе «Серебро». Организатор Илья Воробьев, чтобы привлечь зрителей, сразу пригласил нескольких владимирских друзей. Гости из другого города «разбавили» выступления ковровских стендаперов.
Но все-таки в следующий раз было решено обойтись своими силами, а площадкой стало уютное тайм-кафе «Квест», которое тогда даже не смогло вместить всех желающих.
К микрофону выходили как совсем новички в жанре, так и более опытные юмористы. Шутили обо всем, иногда «с перчинкой» и с «крепким словцом», но на то и рейтинг у мероприятия был 18+.
Кстати, засветилась в «Квесте» и участница «Городской красавицы» Арина Родионова.
Однако выступать с соседями нашим шутникам понравилось больше и на третий вечер «StandUp» в «Угле» и даже с призовым фондом вновь собрались большой компанией самых колоритных юмористов.
С каждым разом Standup в Коврове привносит что-то новое, вот и третий вечер не ограничился монологами. На сцене оказывались даже двое комиков, разыгрывая миниатюры.
В конце года комики закрыли сезон в Reef-баре и собрались уютной компанией из четырех человек и нескольких десятков зрителей. Многие стендаперы стали залу уже как родные.
А параллельно со взрослыми выступлениями в нашем городе проходил Школьный StandUp (кстати сейчас ребята готовят уже четвертый вечер). О том, что это такое, почему именно Школьный и почему принимают участие не только школьники, мы уже писали.
Владимирские гости и местные таланты – это здорово, но хочется посмотреть на звёзд юмора российского масштаба. И совсем скоро у ковровчан появится такая возможность. 19 февраля в 19:00 на уже знакомой площадке Reef-бара пройдет вечер Местного StandUp, где приглашенным гостем станет Руслан Мухтаров.
Руслан — один из опытнейших стендап-комиков страны. Среди его заслуг участие в проектах «ComedyБаттл. Без границ» (ТНТ), Смех без правил» (ТНТ), «Открытый микрофон»(ТНТ), «Ты смешной» (НТВ), «Комедианты» (Комедия), а также победа в «Рассмеши комика» (1+1) и Гран-при StandUp Фестиваля. Помимо этого он организатор многих проектов в Москве.
На разогреве у Руслана выступят также участники проекта Школьный StandUр. Попробуют себя в жанре смешных монологов и участники команды «Селфи».
Так что если хотите приятно провести вечер, приходите посмеяться от души.
Фото из открытых источников
0 комментариев