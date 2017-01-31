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Под присмотром «Хрустальной совы». Битва интеллектов в Коврове
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28 января в КГТА прошел открытый городской традиционный турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». В нем участвовало 64 команды.
Игры приурочены к российскому Дню студенчества и посвящены памяти Алексея Травкина. Кроме школьников и студентов играли взрослые команды КГТА, АО «Сигнал», ОАО «ЗиД», ПАО «КМЗ», АО «Сударь», КБА, «Всеинструменты.ру».
Также в интеллектуальном состязании участвовали гости из Владимира, Гусь-Хрустального, Кольчугино, Камешково, традиционно играли сборные команды выпускников и ковровских ребят, ставших студентами вузов других городов.
В основе игры «Что? Где? Когда?» три тура по десять вопросов: по истории, краеведению, экологии, культуре и искусству.
Турнир является одним из совместных социальных проектов академии, управления образования администрации г. Коврова, генерального спонсора, компании «Всеинструменты.ру», профсоюзной организации студентов и аспирантов КГТА имени В.А.Дегтярева, команды «Дзяофани» города Коврова.
Среди школьников победителями стала команда «Могучая кучка» (СОШ № 11 г. Коврова), второе место у команды «404 not found» из г. Гусь-Хрустального, третье – у команды «СССР» (ДДК «Дегтяревец»). Кроме того, были отмечены команды, занявшие 4-5 места. Это «Бетельгейзе» (СОШ № 21) и «Восток» (СОШ № 22).
Среди команд КГТА лучшими стала «МТФушка», второе место – «Aces», третье место – «АиЭ навсегда».
В старшей возрастной категории победа досталась сборной команде Гусь-Хрустального, второй стала владимирская команда «Базинга», третьей – ковровская сборная команда «Друзья». Были отмечены команды «Дети Аристотеля», «СМСка счастья» (АО «Сигнал») и «Матрешки» (сборная г. Ковров).
В игре «Азбука кино» игрокам было предложено 29 кинокадров, на которых необходимо было узнать фильм, персонажа или актера, именование каждого изображения начиналось на последнюю букву предыдущего кадра.
Победителем среди старших стала команда «Базинга», угадавшая 26 кадров, второе место у команды «СМС» КБА «Арматура», третье – у команды «АВВЕНН» АО «Сударь».
Плюсом турнира, который год от года становится все более популярным, является поддержка предприятий города, которые приходят на игру с подарками и сувенирной продукцией своих организаций.
Информация и фото предоставлены пресс-службой КГТА имени В.А. Дегтярева
Игры приурочены к российскому Дню студенчества и посвящены памяти Алексея Травкина. Кроме школьников и студентов играли взрослые команды КГТА, АО «Сигнал», ОАО «ЗиД», ПАО «КМЗ», АО «Сударь», КБА, «Всеинструменты.ру».
Также в интеллектуальном состязании участвовали гости из Владимира, Гусь-Хрустального, Кольчугино, Камешково, традиционно играли сборные команды выпускников и ковровских ребят, ставших студентами вузов других городов.
В основе игры «Что? Где? Когда?» три тура по десять вопросов: по истории, краеведению, экологии, культуре и искусству.
Турнир является одним из совместных социальных проектов академии, управления образования администрации г. Коврова, генерального спонсора, компании «Всеинструменты.ру», профсоюзной организации студентов и аспирантов КГТА имени В.А.Дегтярева, команды «Дзяофани» города Коврова.
Среди школьников победителями стала команда «Могучая кучка» (СОШ № 11 г. Коврова), второе место у команды «404 not found» из г. Гусь-Хрустального, третье – у команды «СССР» (ДДК «Дегтяревец»). Кроме того, были отмечены команды, занявшие 4-5 места. Это «Бетельгейзе» (СОШ № 21) и «Восток» (СОШ № 22).
Среди команд КГТА лучшими стала «МТФушка», второе место – «Aces», третье место – «АиЭ навсегда».
В старшей возрастной категории победа досталась сборной команде Гусь-Хрустального, второй стала владимирская команда «Базинга», третьей – ковровская сборная команда «Друзья». Были отмечены команды «Дети Аристотеля», «СМСка счастья» (АО «Сигнал») и «Матрешки» (сборная г. Ковров).
В игре «Азбука кино» игрокам было предложено 29 кинокадров, на которых необходимо было узнать фильм, персонажа или актера, именование каждого изображения начиналось на последнюю букву предыдущего кадра.
Победителем среди старших стала команда «Базинга», угадавшая 26 кадров, второе место у команды «СМС» КБА «Арматура», третье – у команды «АВВЕНН» АО «Сударь».
Плюсом турнира, который год от года становится все более популярным, является поддержка предприятий города, которые приходят на игру с подарками и сувенирной продукцией своих организаций.
Информация и фото предоставлены пресс-службой КГТА имени В.А. Дегтярева
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