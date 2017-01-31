Под присмотром «Хрустальной совы». Битва интеллектов в Коврове

Игры приурочены к российскому Дню студенчества и посвящены памяти Алексея Травкина. Кроме школьников и студентов играли взрослые команды КГТА, АО «Сигнал», ОАО «ЗиД», ПАО «КМЗ», АО «Сударь», КБА, «Всеинструменты.ру».Также в интеллектуальном состязании участвовали гости из Владимира, Гусь-Хрустального, Кольчугино, Камешково, традиционно играли сборные команды выпускников и ковровских ребят, ставших студентами вузов других городов.В основе игры «Что? Где? Когда?» три тура по десять вопросов: по истории, краеведению, экологии, культуре и искусству.Турнир является одним из совместных социальных проектов академии, управления образования администрации г. Коврова, генерального спонсора, компании «Всеинструменты.ру», профсоюзной организации студентов и аспирантов КГТА имени В.А.Дегтярева, команды «Дзяофани» города Коврова.Среди школьников победителями стала команда(СОШ № 11 г. Коврова), второе место у командыиз г. Гусь-Хрустального, третье – у команды(ДДК «Дегтяревец»). Кроме того, были отмечены команды, занявшие 4-5 места. Это(СОШ № 21) и(СОШ № 22).Среди команд КГТА лучшими стала, второе место –, третье место –В старшей возрастной категории победа досталась, второй стала владимирская команда, третьей – ковровская сборная команда. Были отмечены команды, «СМСка счастья» (АО «Сигнал») и(сборная г. Ковров).В игре «Азбука кино» игрокам было предложено 29 кинокадров, на которых необходимо было узнать фильм, персонажа или актера, именование каждого изображения начиналось на последнюю букву предыдущего кадра.Победителем среди старших стала команда, угадавшая 26 кадров, второе место у командыКБА «Арматура», третье – у командыАО «Сударь».Плюсом турнира, который год от года становится все более популярным, является поддержка предприятий города, которые приходят на игру с подарками и сувенирной продукцией своих организаций.