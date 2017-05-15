Прыгнула из самолёта над Москвой. Отвага по-ковровски

Из окна самолёта можно было увидеть маленькие домики, отдаляющиеся от нас, и земля с высоты выглядит очень красиво. Слышны только слова инструктора: «Первый пошел! Второй пошел!» Я жду своей очереди. И вот момент прыжка… Оп… И я уже в воздухе. Воздух бьет в лицо, а я падаю и ощущаю волнение! Лечу через облака и бац… открывается прекрасный вид! Земляяяя! Красиво.

Было очень красиво смотреть на закат и рулить парашютом. Чувствуешь, что управляешь ветром. Минуту летишь в свободном падении, а потом парашют открывается и ты паришь ещё четыре минуты. Непередаваемое ощущение, но я однозначно хочу ещё!

В Мордовию поеду прыгать. Говорят, там классно. А в июле на сплав в Карелию.



А как вы проведёте это лето?

Как только сезон открылся, парашютистка не раздумывая отправилась прыгать. Любовь к такому экстриму родилась ещё в 2015 году. Так обычно и бывает: прыгнула, понравилось, захотела ещё. Так и в 2015 году Оксана совершила свой первый прыжок с парашютом «Юниор», высота — 800 метров. Время идёт. Желание усиливается. И вот уже Оксана прыгает с высоты 4000 метров!Не каждая решится, не каждый сможет. Но для любителей экстрима Оксана рассказывает, что стоит это удовольствие 9600. Но она, являясь магистрантом московского вуза, прыгала за 7000.На летних каникулах Оксана не собирается загорать на солнышке, попивая охлаждающий «Sprite»:Это второе увлечение девушки. Первое — жить в палатках и сплавляться на катамаране по реке. Для тех, кто плохо представляет, что такое сплавы:Оксана обещает, что непременно поделится впечатлениями!Фото и видео из личного архива Оксаны Барановой