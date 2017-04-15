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Даша Васильева о волонтёрах и вредных привычках. То самое видео!
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Даша Васильева — давний друг GK. Последний опыт совместной работы был на «АКВАШОУ-2017»
Даша вошла в состав судейской бригады на «АКВАШОУ-2017», её голос был одним из решающих при выборе, чей костюм и чей трюк на склоне горы получит приз. Почему именно Даше доверили судейство?
Дело в том, что Даша Васильева – одна из немногих девушек в нашем городе, у которой в «портфолио» опыт волонтёрской работы на таких масштабных мероприятиях, как зимняя олимпиада в Сочи в 2014 году, а также на ряде общенациональных молодёжных форумов. Одна из последних «работ» — волонтёрство на форуме «Россия – спортивная держава».
О том, что такое массовое досуговое мероприятие, Даша знает не понаслышке. В принципе, это её профессия.
GK: Давай вначале немного повспоминаем. Сложно было попасть в волонтёры «Сочи-2014»?
— Очень сложно. Был жёсткий отбор. Кастинг объявили ещё в 2012 году, именно тогда и подала свою заявку. Потом – собеседование, подготовительные курсы, и только после – поездка в Сочи.
GK: Принято считать, что волонтёр – это призвание. Но у тебя, насколько известно, есть профильное образование в сфере досуговой деятельности?
— Про призвание и общественные начала – это не совсем точно. Конечно же, без личной инициативы волонтёрами не становятся. Эта работа хотя и формально бесплатная, но всё-таки, предполагает оплату транспортных расходов, питания и проживания. Если речь идёт о таких мероприятиях, как олимпиада, вне сомнений – это достаточный повод, чтобы мобилизовать личные ресурсы. Ну, а для организаторов это основание предъявлять к волонтёрам требования. Что касается моего образования, то действительно, у меня диплом академии туризма по специальности «Менеджер по туризму». В принципе, это управленческая работа, офисная. Но ещё когда училась в академии, у меня была практика в качестве аниматора на турецких курортах. Это стало для меня отличной школой, а ещё – это было очень весело и интересно. Те солнечные сезоны утвердили меня в мысли, что «белый воротничок» подождёт, а пока хочется практики.
GK: В чём на сегодня для тебя заключается практика?
— У меня есть детские группы, в которых работаю аниматором. Ну, и стараюсь не пропускать такие массовые мероприятия как «АКВАШОУ».
GK: Кстати, как ты в качестве эксперта, оцениваешь прошедшее мероприятие?
— В целом – очень позитивно. Впервые была в качестве арбитра, прежде просто приезжала как зритель и гость. Заметно возросло число людей, которые приезжают на «АКВАШОУ» не как спортсмены, а как гости. С одной стороны, это не может не радовать организаторов. С другой – есть повод задуматься о том, как грамотно развлечь людей. Ведь количество спортсменов-участников тоже возрастает, а это автоматически ведёт к тому, что действо, последовательный спуск с горы, занимает всё больше времени. Разумеется, те, кто «в теме», могут бесконечно наблюдать за лыжниками и сноубордистами без устали. Но если, допустим, приехала семья в ожидании весёлых и активных выходных, многочасовое шоу может показаться утомительным.
— Думаю, выход можно найти в том, чтобы преобразовать «АКВАШОУ» в двухдневное мероприятие. Первый день – чисто спортивное состязание, можно сказать, масс-старт. На такое зрелище соберутся исключительно продвинутые зрители, группы поддержки спортсменов. А во второй день провести финал, гала-шоу, в котором примут участие самые-самые. Из плюсов мероприятия в этом году надо отметить хорошую работу ведущего, качественный звук, связь организаторов по рации – это значительно повысило качество координации.
GK: О судействе. Многих после «АКВАШОУ» интересовали конкретные критерии. Например, как вы определяли, какой из костюмов сноубордистов лучше или хуже?
— Оценивалась оригинальность и то, насколько участник вложил душу в свой образ. Если это эксклюзивный хэнд-мэйд, продуманный имидж, который сочетается с самим трюком, то есть, когда мы видим, практически цирковой трюк (как это было с участником в костюме «Титаник», например), вне сомнений, это максимальные баллы и приз. А если кто-то просто сходил в «Лавку приколов» или достал костюм, который уже не раз использовался на каких-то корпоративах, тут не только арбитры, но и все зрители сразу всё поймут.
GK: А что можно сказать о работе волонтёров на «АКВАШОУ»?
— С учётом возросшей массовости мероприятия, их на будущее надо привлекать больше. Надо предусматривать какой-то фонд поощрения. У нас не Сочи, так что билетом на автобус из Коврова вряд ли обойдёшься. Думаю, неплохим мотивирующим фактором стали бы льготные или бесплатные абонементы на катание с горы на той же «Красной горке». Ну, и питание, разумеется. Тогда можно будет говорить о полноценном кастинге волонтёров.
GK: Что такое кастинг, что он подразумевает?
— Одного лишь желания человека «поработать за еду» недостаточно. Во-первых, человек должен быть психологически устойчив. Если у организаторов нет возможности привлечь на отбор профессионального психолога, как минимум, нужна предварительная встреча-проверка. Люди с подвижной психикой, неуравновешенные, видны сразу. Вспыльчивый или обидчивый человек, непомерно стеснительный и замкнутый в волонтёры не годится. Во-вторых, волонтёр – это человек без вредных привычек. Однозначно! Тут дело даже не в ЗОЖ. Работа волонтёра на мероприятии – это нон-стоп. Никаких перекуров за углом быть не может, помощь гостям может потребоваться в любую секунду. В-третьих, волонтёр – это человек физически крепкий, выносливый, тот, кто дружит со спортом. Ведь его работа – это несколько часов на ногах. Усталый волонтёр, злой, неулыбчивый – это не волонтёр.
GK: Помимо волонтёрской работы у тебя немло креативных увлечений. Например, клип, который ты в компании с подругами недавно сняла…
— Действительно, так. Было весело. Спасибо GK за бэкстейдж. Мы все были приятно удивлены, что интернет-ресурс проявил такой интерес к нашей забаве. Хотя, на мой взгляд, в нашем небольшом городке, одним из направлений в работе газет и сайтов должно являться освещение различных молодёжных мероприятий, всевозможной движухи. Мне кажется, людям всегда интересно узнать что-то друг о друге. Может быть, просто для того, чтобы улыбнуться, рассмеяться или удивиться.
А вот и премьера видеоклипа Даши Васильевой. Встречайте!
Наверное вы обратили внимание, что в качестве фоторяда к нашей беседе мы использовали бекстейдж. Но не тот, что был у участниц видеоклипа, а… Конечно же, вы узнали юных мини-мисс! Девчонки отлично вошли в образ!
Фотограф Александр Каширцев
В фотосете заняты участницы проекта «МИНИ-МИСС-2017» Арина Крутышева, Елизавета Полушкина, Ксения Гордеева, Елизавета Шуваева, Анфиса Костромова, Ксения Фомичёва, Ксения Сотникова.
Даша вошла в состав судейской бригады на «АКВАШОУ-2017», её голос был одним из решающих при выборе, чей костюм и чей трюк на склоне горы получит приз. Почему именно Даше доверили судейство?
Дело в том, что Даша Васильева – одна из немногих девушек в нашем городе, у которой в «портфолио» опыт волонтёрской работы на таких масштабных мероприятиях, как зимняя олимпиада в Сочи в 2014 году, а также на ряде общенациональных молодёжных форумов. Одна из последних «работ» — волонтёрство на форуме «Россия – спортивная держава».
О том, что такое массовое досуговое мероприятие, Даша знает не понаслышке. В принципе, это её профессия.
GK: Давай вначале немного повспоминаем. Сложно было попасть в волонтёры «Сочи-2014»?
— Очень сложно. Был жёсткий отбор. Кастинг объявили ещё в 2012 году, именно тогда и подала свою заявку. Потом – собеседование, подготовительные курсы, и только после – поездка в Сочи.
GK: Принято считать, что волонтёр – это призвание. Но у тебя, насколько известно, есть профильное образование в сфере досуговой деятельности?
— Про призвание и общественные начала – это не совсем точно. Конечно же, без личной инициативы волонтёрами не становятся. Эта работа хотя и формально бесплатная, но всё-таки, предполагает оплату транспортных расходов, питания и проживания. Если речь идёт о таких мероприятиях, как олимпиада, вне сомнений – это достаточный повод, чтобы мобилизовать личные ресурсы. Ну, а для организаторов это основание предъявлять к волонтёрам требования. Что касается моего образования, то действительно, у меня диплом академии туризма по специальности «Менеджер по туризму». В принципе, это управленческая работа, офисная. Но ещё когда училась в академии, у меня была практика в качестве аниматора на турецких курортах. Это стало для меня отличной школой, а ещё – это было очень весело и интересно. Те солнечные сезоны утвердили меня в мысли, что «белый воротничок» подождёт, а пока хочется практики.
GK: В чём на сегодня для тебя заключается практика?
— У меня есть детские группы, в которых работаю аниматором. Ну, и стараюсь не пропускать такие массовые мероприятия как «АКВАШОУ».
GK: Кстати, как ты в качестве эксперта, оцениваешь прошедшее мероприятие?
— В целом – очень позитивно. Впервые была в качестве арбитра, прежде просто приезжала как зритель и гость. Заметно возросло число людей, которые приезжают на «АКВАШОУ» не как спортсмены, а как гости. С одной стороны, это не может не радовать организаторов. С другой – есть повод задуматься о том, как грамотно развлечь людей. Ведь количество спортсменов-участников тоже возрастает, а это автоматически ведёт к тому, что действо, последовательный спуск с горы, занимает всё больше времени. Разумеется, те, кто «в теме», могут бесконечно наблюдать за лыжниками и сноубордистами без устали. Но если, допустим, приехала семья в ожидании весёлых и активных выходных, многочасовое шоу может показаться утомительным.
— Думаю, выход можно найти в том, чтобы преобразовать «АКВАШОУ» в двухдневное мероприятие. Первый день – чисто спортивное состязание, можно сказать, масс-старт. На такое зрелище соберутся исключительно продвинутые зрители, группы поддержки спортсменов. А во второй день провести финал, гала-шоу, в котором примут участие самые-самые. Из плюсов мероприятия в этом году надо отметить хорошую работу ведущего, качественный звук, связь организаторов по рации – это значительно повысило качество координации.
GK: О судействе. Многих после «АКВАШОУ» интересовали конкретные критерии. Например, как вы определяли, какой из костюмов сноубордистов лучше или хуже?
— Оценивалась оригинальность и то, насколько участник вложил душу в свой образ. Если это эксклюзивный хэнд-мэйд, продуманный имидж, который сочетается с самим трюком, то есть, когда мы видим, практически цирковой трюк (как это было с участником в костюме «Титаник», например), вне сомнений, это максимальные баллы и приз. А если кто-то просто сходил в «Лавку приколов» или достал костюм, который уже не раз использовался на каких-то корпоративах, тут не только арбитры, но и все зрители сразу всё поймут.
GK: А что можно сказать о работе волонтёров на «АКВАШОУ»?
— С учётом возросшей массовости мероприятия, их на будущее надо привлекать больше. Надо предусматривать какой-то фонд поощрения. У нас не Сочи, так что билетом на автобус из Коврова вряд ли обойдёшься. Думаю, неплохим мотивирующим фактором стали бы льготные или бесплатные абонементы на катание с горы на той же «Красной горке». Ну, и питание, разумеется. Тогда можно будет говорить о полноценном кастинге волонтёров.
GK: Что такое кастинг, что он подразумевает?
— Одного лишь желания человека «поработать за еду» недостаточно. Во-первых, человек должен быть психологически устойчив. Если у организаторов нет возможности привлечь на отбор профессионального психолога, как минимум, нужна предварительная встреча-проверка. Люди с подвижной психикой, неуравновешенные, видны сразу. Вспыльчивый или обидчивый человек, непомерно стеснительный и замкнутый в волонтёры не годится. Во-вторых, волонтёр – это человек без вредных привычек. Однозначно! Тут дело даже не в ЗОЖ. Работа волонтёра на мероприятии – это нон-стоп. Никаких перекуров за углом быть не может, помощь гостям может потребоваться в любую секунду. В-третьих, волонтёр – это человек физически крепкий, выносливый, тот, кто дружит со спортом. Ведь его работа – это несколько часов на ногах. Усталый волонтёр, злой, неулыбчивый – это не волонтёр.
GK: Помимо волонтёрской работы у тебя немло креативных увлечений. Например, клип, который ты в компании с подругами недавно сняла…
— Действительно, так. Было весело. Спасибо GK за бэкстейдж. Мы все были приятно удивлены, что интернет-ресурс проявил такой интерес к нашей забаве. Хотя, на мой взгляд, в нашем небольшом городке, одним из направлений в работе газет и сайтов должно являться освещение различных молодёжных мероприятий, всевозможной движухи. Мне кажется, людям всегда интересно узнать что-то друг о друге. Может быть, просто для того, чтобы улыбнуться, рассмеяться или удивиться.
А вот и премьера видеоклипа Даши Васильевой. Встречайте!
Наверное вы обратили внимание, что в качестве фоторяда к нашей беседе мы использовали бекстейдж. Но не тот, что был у участниц видеоклипа, а… Конечно же, вы узнали юных мини-мисс! Девчонки отлично вошли в образ!
Фотограф Александр Каширцев
В фотосете заняты участницы проекта «МИНИ-МИСС-2017» Арина Крутышева, Елизавета Полушкина, Ксения Гордеева, Елизавета Шуваева, Анфиса Костромова, Ксения Фомичёва, Ксения Сотникова.
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