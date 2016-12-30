Увлечения
С лёгким паром! Соблюдаем традиции!
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Ежегодно 31 декабря каждый год по телевизору показывают фильм «Ирония судьбы, Или с лёгким паром!». Историю о том, как 31 декабря Женя Лукашин отправился в баню, уже все знают наизусть.
Ковровчане не только знают сюжет, но и следуют традиции ходить в баню 31 декабря. Вот уже и пост с вопросом в одном из сообществ ВК:
Мы выяснили: баня «На набережной» и «Колари» завтра точно работают до вечера!
Ковровчане не только знают сюжет, но и следуют традиции ходить в баню 31 декабря. Вот уже и пост с вопросом в одном из сообществ ВК:
У нас есть традиция, каждый год 31 декабря, мы ходим в баню… Кто знает завтра баня «Колари» работает?
Мы выяснили: баня «На набережной» и «Колари» завтра точно работают до вечера!
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