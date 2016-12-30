С лёгким паром! Соблюдаем традиции!

У нас есть традиция, каждый год 31 декабря, мы ходим в баню… Кто знает завтра баня «Колари» работает?



Попаримся?

Ковровчане не только знают сюжет, но и следуют традиции ходить в баню 31 декабря. Вот уже и пост с вопросом в одном из сообществ ВК:Мы выяснили: баня «На набережной» и «Колари» завтра точно работают до вечера!