Увлечения
«Селфи» из Сочи
0 274
10 января победители юмор-лиги «Ковровец» команда «Селфи» отправилась покорять сцену фестиваля «КиВиН — 2017». Город Сочи встретил ребят не так гостеприимно, как бы они хотели.
Напомним, что в прошлом году эта команда также выиграла юмор-лигу, но поездка на фестиваль не состоялась из-за отсутствия средств.
В этом году ребята были твердо настроены ехать. Пришлось вложиться.
Вместе с титулом победителей юмор-лиги «Ковровец», команда «Селфи» получила 30 000 рублей, что стало хорошим стимулом собрать недостающую сумму.
В своей группе «Селфи» постоянно публикуют подробности своей поездки.
Так, им долго пришлось ждать багаж в аэропорту. Но настоящие приключения ждали их в гостинице.
Скитаться ребятам пришлось всю ночь, а утром их благополучно заселили.
В фестивале «КиВиН-2017» принимают участие более 600 команд со всей России! Фестиваль проходит с 10 по 22 января.
Сейчас ковровские юмористы находятся в поиске победоносной курочки. Пернатая, которая помогла им выиграть юмор-лигу «Ковровец», в Сочи полететь не смогла. К сожалению, курицы не летают. Купить курицу в Сочи? Да легко!
12 января командам впервые предстоит выйти на сцену отборочного тура. В какое время выступят ковровчане — пока неизвестно. Примерное время выступления — четыре минуты. Для болельщиков организаторы будут вести онлайн-трансляцию. Номер нашей команды — 258. Сегодня в программе они выступают 108.
А уже 15 января станут известны названия команд-полуфиналистов.
Напомним, что в прошлом году эта команда также выиграла юмор-лигу, но поездка на фестиваль не состоялась из-за отсутствия средств.
В этом году ребята были твердо настроены ехать. Пришлось вложиться.
Вместе с титулом победителей юмор-лиги «Ковровец», команда «Селфи» получила 30 000 рублей, что стало хорошим стимулом собрать недостающую сумму.
В своей группе «Селфи» постоянно публикуют подробности своей поездки.
Так, им долго пришлось ждать багаж в аэропорту. Но настоящие приключения ждали их в гостинице.
Приехав в отель, мы узнали, что про нас там забыли и места не забронировали.
Скитаться ребятам пришлось всю ночь, а утром их благополучно заселили.
Доброе утро! Надеемся, Вы все выспались и за нас тоже! Ночной Сочи — это необычайно красивое место! Особенно, когда тебя не заселили и ты вынужден гулять! Всем добра и тёплых прогулок!
В фестивале «КиВиН-2017» принимают участие более 600 команд со всей России! Фестиваль проходит с 10 по 22 января.
Наш капитан Вадим приехал во второй день. Нас ждала процедура регистрации. Там была большая очередь, мы простояли 4 часа. Стоять было очень тяжело, даже иногда менялись в очереди чтобы просто походить. Когда отстояли очередь, нам дали бейджы. Это значит, что мы стали полноценными участниками фестиваля. В 23.00 часа началось официальное открытие на сцене отеля «Жемчужина». Это был знаменательный момент для любого КВНщика! На открытии было много команд высшей и премьер лиги. Открытие вели чемпионы высшей лиги 2016 команда «Азия mix». Так же были выступления команд: «Русская дорога», «Доброжелательный роман», «Приказ 390», «Проигрыватель», и чемпионов премьер лиги «НАТЕ». Выступали победители «Камеди батл» — дуэт «Лена Кука». В общем, все лучшие юмористы нашей страны были на сцене, — рассказывает участник команды Илья Железнов.
Сейчас ковровские юмористы находятся в поиске победоносной курочки. Пернатая, которая помогла им выиграть юмор-лигу «Ковровец», в Сочи полететь не смогла. К сожалению, курицы не летают. Купить курицу в Сочи? Да легко!
12 января командам впервые предстоит выйти на сцену отборочного тура. В какое время выступят ковровчане — пока неизвестно. Примерное время выступления — четыре минуты. Для болельщиков организаторы будут вести онлайн-трансляцию. Номер нашей команды — 258. Сегодня в программе они выступают 108.
Прямая трансляция
А уже 15 января станут известны названия команд-полуфиналистов.
0 комментариев