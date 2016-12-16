А у вас есть фото с королём Испании?

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Круто!

13 декабря королю Испании Филиппу VI вручили престижную премию лорда Иммануэля Якобовица. Действие происходило во дворце «Эль-Пардо».Король получил премию за оказываемую поддержку еврейской общины Испании и за нововведения в законодательство страны.Эта премия присуждается государственным деятелям за работу на благо евреев разных стран.На приёме присутствовал посол России в Испании, российские бизнесмены Борис Минц и Ян Абрамов, министр юстиций Испании, а также представители Совета раввинов Европы.Поехать в Испанию несложно, но как ковровчанин оказался на церемонии? Марк отвечает скромно:Телезритель из Коврова, 28 лет и Его Величество, король Испании Филипп VI.Вот такие приключения ковровчнаниа в Испании.