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А у вас есть фото с королём Испании?
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Селфи с королём? Да легко! Марк Новиков, участник ковровской группы «Интервенция» прилетел в Мадрид, оказался на церемонии и сделал фото на память.
13 декабря королю Испании Филиппу VI вручили престижную премию лорда Иммануэля Якобовица. Действие происходило во дворце «Эль-Пардо».
Король получил премию за оказываемую поддержку еврейской общины Испании и за нововведения в законодательство страны.
Эта премия присуждается государственным деятелям за работу на благо евреев разных стран.
На приёме присутствовал посол России в Испании, российские бизнесмены Борис Минц и Ян Абрамов, министр юстиций Испании, а также представители Совета раввинов Европы.
Поехать в Испанию несложно, но как ковровчанин оказался на церемонии? Марк отвечает скромно:
mar4ellТелезритель из Коврова, 28 лет и Его Величество, король Испании Филипп VI.
Вот такие приключения ковровчнаниа в Испании.
13 декабря королю Испании Филиппу VI вручили престижную премию лорда Иммануэля Якобовица. Действие происходило во дворце «Эль-Пардо».
Король получил премию за оказываемую поддержку еврейской общины Испании и за нововведения в законодательство страны.
Эта премия присуждается государственным деятелям за работу на благо евреев разных стран.
На приёме присутствовал посол России в Испании, российские бизнесмены Борис Минц и Ян Абрамов, министр юстиций Испании, а также представители Совета раввинов Европы.
Поехать в Испанию несложно, но как ковровчанин оказался на церемонии? Марк отвечает скромно:
По работе.
mar4ellТелезритель из Коврова, 28 лет и Его Величество, король Испании Филипп VI.
Вот такие приключения ковровчнаниа в Испании.
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