Увлечения
Сказки на ночь?! Продолжение следует
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«Сказки с фортепиано» — благотворительный театральный проект. В это воскресенье состоялась встреча любителей сказок и волшебства. И это не только дети. Фильм — сказка, снятый ещё в 1976 году — «Русалочка». Как маленькая Русалочка отправляется на поиски принца, которого она спасла после кораблекрушения. На помощь приходит добрая ведьма. Русалочка теперь в человеческом облике. Но принц уже очарован другой...
Трогательная история любви. Музыкальная композиция Евгения Крылатова: действие с морем, замками, турнирами, волшебством. Тексты песен — Юрия Энтина и Беллы Ахмадулиной. Место проведения выбрано не случайно — детская библиотека на Волго-Донской, да и ещё в их юбилей — 55 лет.
Где, как не в библиотеке можно окунуться в мир сказок и волшебства. «У лукоморья дуб зелёный; Златая цепь на дубе том...». А что если пофантазировать, пока не начался спектакль? Дерево на месте, не хватает кота и цепь…
От Пушкина к нашим «Сказкам с фортепиано». Это цикл литературно-музыкальных композиций, каждая из которых — «театр одного актёра» под аккомпанемент классического инструмента — фортепиано.
Пресс-релиз проекта гласит:
Организаторы проекта намеренно не выступают на большой сцене. Говорят, что так уютнее, по-домашнему.
В день нашего визита шёл моноспектакль «Русалочка»: Анна Михайлова — концертмейстер. Окончила Владимирский областной музыкальный колледж. Была концертмейстером басовой группы. Играла в оркестре Владимирской филармонии.
Кристина Борисова — солист. Окончила Рязанский филиал Московского Государственного Института Культуры и Искусств, руководила детским музыкальным театром «Феерия» и классом эстрадного вокала. Сейчас является музыкальным руководителем в дошкольном учреждении.
Егор Павлов — куратор проекта. А ещё вокалист, пианист, актёр и организатор. Будучи студентом, задумался об оказании бескорыстной помощи тем, кто нуждается.
Так зародилась идея благотворительного проекта «Сказки с фортепиано». Поддержал Егора творческий центр Юрия Энтина. Сейчас Егор Павлов сотрудник «Российского детский фонда».
Автор песен «Чунга — Чанга», «Антошка», «Расскажи, Снегурочка, где была», «Крылатые качели», «Прекрасное далёко», «Лесной олень», «Бу-ра-ти-но», «Учкудук -три колодца» Юрий Энтин.
Про денежный сбор. Цель проекта — сбор пожертвований в пользу «Российского детского фонда». Вход на воскресный моноспектакль стоил 200 рублей.
Ребята ездят, гастролируют по всей стране. Вот и к нам в Ковров скоро обещают приехать. Говорят, будет бомба.
В июне целая серия сказок: и «Шиворот-навыворот», «Цветик-Семицветик», «Новые Бременские», «Вставай, красавица, проснись». Читать и петь будет сам куратор проекта — Егор Павлов. Подробнее — в группе «Сказки с фортепиано».
Трогательная история любви. Музыкальная композиция Евгения Крылатова: действие с морем, замками, турнирами, волшебством. Тексты песен — Юрия Энтина и Беллы Ахмадулиной. Место проведения выбрано не случайно — детская библиотека на Волго-Донской, да и ещё в их юбилей — 55 лет.
Где, как не в библиотеке можно окунуться в мир сказок и волшебства. «У лукоморья дуб зелёный; Златая цепь на дубе том...». А что если пофантазировать, пока не начался спектакль? Дерево на месте, не хватает кота и цепь…
От Пушкина к нашим «Сказкам с фортепиано». Это цикл литературно-музыкальных композиций, каждая из которых — «театр одного актёра» под аккомпанемент классического инструмента — фортепиано.
Пресс-релиз проекта гласит:
В течение часа артист читает оригинал сказки, поёт музыкальные номера под аккомпанемент. Все произведения — авторские ремейки.
Организаторы проекта намеренно не выступают на большой сцене. Говорят, что так уютнее, по-домашнему.
В день нашего визита шёл моноспектакль «Русалочка»: Анна Михайлова — концертмейстер. Окончила Владимирский областной музыкальный колледж. Была концертмейстером басовой группы. Играла в оркестре Владимирской филармонии.
Кристина Борисова — солист. Окончила Рязанский филиал Московского Государственного Института Культуры и Искусств, руководила детским музыкальным театром «Феерия» и классом эстрадного вокала. Сейчас является музыкальным руководителем в дошкольном учреждении.
Егор Павлов — куратор проекта. А ещё вокалист, пианист, актёр и организатор. Будучи студентом, задумался об оказании бескорыстной помощи тем, кто нуждается.
Так зародилась идея благотворительного проекта «Сказки с фортепиано». Поддержал Егора творческий центр Юрия Энтина. Сейчас Егор Павлов сотрудник «Российского детский фонда».
Автор песен «Чунга — Чанга», «Антошка», «Расскажи, Снегурочка, где была», «Крылатые качели», «Прекрасное далёко», «Лесной олень», «Бу-ра-ти-но», «Учкудук -три колодца» Юрий Энтин.
Про денежный сбор. Цель проекта — сбор пожертвований в пользу «Российского детского фонда». Вход на воскресный моноспектакль стоил 200 рублей.
Ребята ездят, гастролируют по всей стране. Вот и к нам в Ковров скоро обещают приехать. Говорят, будет бомба.
В июне целая серия сказок: и «Шиворот-навыворот», «Цветик-Семицветик», «Новые Бременские», «Вставай, красавица, проснись». Читать и петь будет сам куратор проекта — Егор Павлов. Подробнее — в группе «Сказки с фортепиано».
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