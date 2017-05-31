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Сколько можно заработать на Stand Up? Юмор нетелевизионного формата
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Говорить о юморе в Коврове можно долго. Мы уже писали об истории КВН в нашем городе, каждый раз в красках описывали игры лиги КВН «Ковровец», знакомили читателей с проектом школьный Stand Up. На этот раз спрашивать о юморе будем серьезно у несерьезного Вячеслава Львова, заслуженного КВНщика Коврова, куратора проекта «Школьный Stan Up», организатора «Местного Stand Up».
Наш разговор состоялся в Reef баре, где 3 июня вновь пройдет вечер Stand Up комедии. На одной сцене выступят комики из Коврова и Владимира. Приглашенных «звезд» на этот раз двое: Денис Чужой — начинающий стендап-комик, но очень опытный юморист, работавший в Comedy Club Production и Дмитрий Коваль – резидент Stand UpClub №1 в Москве.
— Ты заслуженный КВНщик города Коврова, тебя можно встретить в жюри лиги Ковровец, ребята — комики тоже все прошли школу КВНа. Но сейчас все вы занимаетесь больше все же Stand up комедией. Почему?
— КВН я смотрю уже лет 20. Многое, что происходит в КВН — мне не нравится. Но есть команды или некоторые выступления, которые как глоток холодной воды после бани, освежают и дают надежду на то, что ты в эту баню еще раз зайдешь. КВН всегда раздвигал рамки, но сейчас такое ощущение, что рамки двигают КВНом.
Поэтому сейчас мне больше нравится StandUp, так как каждый комик может создать свою комедию, свою атмосферу, свою вселенную, в которой этих рамок просто быть не может. И каждый комик, поковырявшись в этой самой своей вселенной, предлагает вам экскурсию по ней. Бывает даже, что выступление комика не смешное, но оно настолько интересное, настолько он погружает тебя в свою жизнь, что любая неожиданно возникшая шутка — разрывает тебя от смеха.
— Для многих Stand Up в барах ассоциируется с шутками ниже пояса и нецензурной бранью. Как резиденты ковровского клуба относятся к таким темам и лексике? Грешите подобным?
— Давай так, StandUp — это про себя, про окружение, про жизнь, если хотите. И вот если я, у себя в жизни в определенный момент ругаюсь матом, значит этот мат, я, у себя в жизни, как-то обосновал, как и любое другое действие. Так и на сцене брань должна быть обоснована, должна быть той самой перчинкой которая делает вашу еду вкусней. Конечно, кто-то любит еду поострее, кто-то помягче. Я вот перец вообще не ем.
Всем выступающим мы советуем «Сначала научиться делать шутки смешными без добавок, а уже потом эксперементировать». За два прошедших вечера я могу вспомнить только две шутки «на грани», ну может три. И те были элементом импровизации.
Тем же, кто ассоциирует StandUp с пошлостью заочно, не побывав на вечерах, я бы посоветовал сходить на живую комедию. И это не обязательно должен быть наш проект. Например, во Владимир часто приезжают именитые комики.
— Слава, каким образом отбираются приглашенные гости? Имена для широкой публики не слишком известные. Откуда их знаете вы?
— Вы удивитесь, но мы приглашаем комиков, которые нравятся нам. Это люди, занимающиеся комедией не один и не два года, которых мы знаем по другим юмористическим проектам. Да, их имена не известны широкому зрителю, но это плюс. Это плюс, потому что ребята не сильно засвечены на ТВ, а значит, из них «не выдавили соки» ТВ-продюссеры, значит, они такие, какие есть, настоящие, не играющие никакую роль и не создающие лживых образов.
— Помнится, к первым двум вечерам Местного Stand Up были вопросы по участию детей из проекта «Школьный StandUp».
— Как мы с тобой уже говорили, так уж сложилось, что в обществе слово Stand Up и слово пошлость идут рука об руку. Что очень ошибочно. У нас есть нежелательные темы. Есть строжайшие табу. И лексика на выступлениях всегда укладывается в нормы морали. Но несмотря на это нам пришлось преодолеть не одну административную преграду, чтобы дети получили шанс выступить на одной сцене с опытными юмористами. Для наших ребят это шанс не просто опробовать свой материал, но еще и получить советы не только от своих кураторов, но и от более именитых гостей.
— Расскажи, пожалуйста, как ребята-школьники оказывались в числе резидентов. И будет ли кто-то из Школьного Stand Up участвовать 3 июня?
— Стать резидентом довольно просто. Нужно просто изъявить желание и написать в личные сообщения в группу ВКонтакте. Конечно, кого-то мы сами приглашаем, но основная масса людей — приходит через эти самые сообщения. Кстати, на новый учебный год мы уже набираем людей.
3 июня не будет ни одного человека младше 18. Нет, это не значит, что теперь на вечерах мы будем ругаться матом и вести себя некультурно, поэтому детям вход закрыт. Просто у школьников сейчас конец учебного года, и мы считаем, что будет полезнее бросить все силы именно на учебу.
— Слава, все любят считать чужие деньги, поэтому вполне ожидаемый вопрос: Сколько зарабатывают на Stand Up?
— StandUp — жанр развивающийся и никаких ценовых рамок — нет. Комик, имеющий пару эфиров на ТНТ, может стоить от 10 до 40 т.р. за пол-часа выступления.
Что касается меня, как организатора, то мой баланс за два вечера — минус 3000 рублей. Все деньги с билетов — уходят приглашенным комикам. Так что, приглашенные комики зарабатывают на Stand Up нормально. Мы не зарабатываем на Stand Up ничего.
— Тогда что движет тобой и другими организаторами? Юмористический альтруизм?
— Желание саморазвиваться. Как там в шахматах? Только играя с сильным противником — ты становишься сильнее. Так и здесь. Выступая с сильными комиками — мы становимся сильнее. Что касается лично меня, то я для себя сформулировал довольно четкую цель этого проекта. И она звучит так — участие в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. И это не обязательно должен быть я. Это должен быть (или должны быть, что лучше) резиденты «Местный стендапа».
— Как раз во время нашего с тобой разговора в Питере проходит большой фестиваль Stand Up. Почему на нём нет никого из Коврова? Резиденты Местного клуба не хотят «попасть в телевизор»?
— Для того, чтобы ехать выступать на фестиваль — нужно иметь 10 минут, проверенного материала, это 3-4 выступления. Третий вечер Местного стендапа только предстоит. После него уже можно будет покорять следующие вершины юмора.
— А чем еще отличается юмор в Stand Up по телевизору от шуток на тех вечерах, что делаете вы?
— Во-первых, мы называемся «Местный стендап», мы шутим про местные темы, интересные нам, местным. Вряд ли Руслан Белый когда-либо выйдет и скажет «Вы видели дороги в Коврове?». Вряд ли. Во-вторых это живой юмор, живая комедия с живыми зрителями, с которыми выступающий контактирует непосредственно. В-третьих, как я уже и сказал, тут вашу еду могут умеренно поперчить.
— Руслан Белый в своей стенд-ап комедии однажды сказал: «ничего нет интересного, в чем участвуют женщины». В Местном Stand up прекрасного пола тоже не наблюдается. Девушки не умеют шутить или стесняются выходить на сцену?
— Начнем с того, что в Местном есть девушка, девочка, девчонка — Диана Степанюк. За ее плечами два вечера Местного и три вечера Школьного стендапа. И стоит отметить у нее неплохо это выходит, на последнем вечере ей особенно удалась импровизация с залом. Вообще девчонки сейчас в юморе сильно поджали поцанов. В Comedy Battle — приз делят две девушки. В Открытом микрофоне девушки тоже отлично идут. Поэтому как то Руслан поторопился с таким заявлением.
— Так что же ожидает тех, кто придет на вечер местного Stand Up?
— Да, в принципе, все, о чем мы с тобой говорили: разнообразный жизненный юмор нетелевизионного формата, шутки, далекие от КВН-миниатюр, немного перчинки и, конечно же, два классных гостя.
Если после прочтения интервью вы прониклись Stand Up комедией, заходите в группу ВК reefstandup и следите за новостями.
А если не прониклись, тогда заходите и проникайтесь.
Фото Александр Фомин
Наш разговор состоялся в Reef баре, где 3 июня вновь пройдет вечер Stand Up комедии. На одной сцене выступят комики из Коврова и Владимира. Приглашенных «звезд» на этот раз двое: Денис Чужой — начинающий стендап-комик, но очень опытный юморист, работавший в Comedy Club Production и Дмитрий Коваль – резидент Stand UpClub №1 в Москве.
— Ты заслуженный КВНщик города Коврова, тебя можно встретить в жюри лиги Ковровец, ребята — комики тоже все прошли школу КВНа. Но сейчас все вы занимаетесь больше все же Stand up комедией. Почему?
— КВН я смотрю уже лет 20. Многое, что происходит в КВН — мне не нравится. Но есть команды или некоторые выступления, которые как глоток холодной воды после бани, освежают и дают надежду на то, что ты в эту баню еще раз зайдешь. КВН всегда раздвигал рамки, но сейчас такое ощущение, что рамки двигают КВНом.
Поэтому сейчас мне больше нравится StandUp, так как каждый комик может создать свою комедию, свою атмосферу, свою вселенную, в которой этих рамок просто быть не может. И каждый комик, поковырявшись в этой самой своей вселенной, предлагает вам экскурсию по ней. Бывает даже, что выступление комика не смешное, но оно настолько интересное, настолько он погружает тебя в свою жизнь, что любая неожиданно возникшая шутка — разрывает тебя от смеха.
— Для многих Stand Up в барах ассоциируется с шутками ниже пояса и нецензурной бранью. Как резиденты ковровского клуба относятся к таким темам и лексике? Грешите подобным?
— Давай так, StandUp — это про себя, про окружение, про жизнь, если хотите. И вот если я, у себя в жизни в определенный момент ругаюсь матом, значит этот мат, я, у себя в жизни, как-то обосновал, как и любое другое действие. Так и на сцене брань должна быть обоснована, должна быть той самой перчинкой которая делает вашу еду вкусней. Конечно, кто-то любит еду поострее, кто-то помягче. Я вот перец вообще не ем.
Всем выступающим мы советуем «Сначала научиться делать шутки смешными без добавок, а уже потом эксперементировать». За два прошедших вечера я могу вспомнить только две шутки «на грани», ну может три. И те были элементом импровизации.
Тем же, кто ассоциирует StandUp с пошлостью заочно, не побывав на вечерах, я бы посоветовал сходить на живую комедию. И это не обязательно должен быть наш проект. Например, во Владимир часто приезжают именитые комики.
— Слава, каким образом отбираются приглашенные гости? Имена для широкой публики не слишком известные. Откуда их знаете вы?
— Вы удивитесь, но мы приглашаем комиков, которые нравятся нам. Это люди, занимающиеся комедией не один и не два года, которых мы знаем по другим юмористическим проектам. Да, их имена не известны широкому зрителю, но это плюс. Это плюс, потому что ребята не сильно засвечены на ТВ, а значит, из них «не выдавили соки» ТВ-продюссеры, значит, они такие, какие есть, настоящие, не играющие никакую роль и не создающие лживых образов.
— Помнится, к первым двум вечерам Местного Stand Up были вопросы по участию детей из проекта «Школьный StandUp».
— Как мы с тобой уже говорили, так уж сложилось, что в обществе слово Stand Up и слово пошлость идут рука об руку. Что очень ошибочно. У нас есть нежелательные темы. Есть строжайшие табу. И лексика на выступлениях всегда укладывается в нормы морали. Но несмотря на это нам пришлось преодолеть не одну административную преграду, чтобы дети получили шанс выступить на одной сцене с опытными юмористами. Для наших ребят это шанс не просто опробовать свой материал, но еще и получить советы не только от своих кураторов, но и от более именитых гостей.
— Расскажи, пожалуйста, как ребята-школьники оказывались в числе резидентов. И будет ли кто-то из Школьного Stand Up участвовать 3 июня?
— Стать резидентом довольно просто. Нужно просто изъявить желание и написать в личные сообщения в группу ВКонтакте. Конечно, кого-то мы сами приглашаем, но основная масса людей — приходит через эти самые сообщения. Кстати, на новый учебный год мы уже набираем людей.
3 июня не будет ни одного человека младше 18. Нет, это не значит, что теперь на вечерах мы будем ругаться матом и вести себя некультурно, поэтому детям вход закрыт. Просто у школьников сейчас конец учебного года, и мы считаем, что будет полезнее бросить все силы именно на учебу.
— Слава, все любят считать чужие деньги, поэтому вполне ожидаемый вопрос: Сколько зарабатывают на Stand Up?
— StandUp — жанр развивающийся и никаких ценовых рамок — нет. Комик, имеющий пару эфиров на ТНТ, может стоить от 10 до 40 т.р. за пол-часа выступления.
Что касается меня, как организатора, то мой баланс за два вечера — минус 3000 рублей. Все деньги с билетов — уходят приглашенным комикам. Так что, приглашенные комики зарабатывают на Stand Up нормально. Мы не зарабатываем на Stand Up ничего.
— Тогда что движет тобой и другими организаторами? Юмористический альтруизм?
— Желание саморазвиваться. Как там в шахматах? Только играя с сильным противником — ты становишься сильнее. Так и здесь. Выступая с сильными комиками — мы становимся сильнее. Что касается лично меня, то я для себя сформулировал довольно четкую цель этого проекта. И она звучит так — участие в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. И это не обязательно должен быть я. Это должен быть (или должны быть, что лучше) резиденты «Местный стендапа».
— Как раз во время нашего с тобой разговора в Питере проходит большой фестиваль Stand Up. Почему на нём нет никого из Коврова? Резиденты Местного клуба не хотят «попасть в телевизор»?
— Для того, чтобы ехать выступать на фестиваль — нужно иметь 10 минут, проверенного материала, это 3-4 выступления. Третий вечер Местного стендапа только предстоит. После него уже можно будет покорять следующие вершины юмора.
— А чем еще отличается юмор в Stand Up по телевизору от шуток на тех вечерах, что делаете вы?
— Во-первых, мы называемся «Местный стендап», мы шутим про местные темы, интересные нам, местным. Вряд ли Руслан Белый когда-либо выйдет и скажет «Вы видели дороги в Коврове?». Вряд ли. Во-вторых это живой юмор, живая комедия с живыми зрителями, с которыми выступающий контактирует непосредственно. В-третьих, как я уже и сказал, тут вашу еду могут умеренно поперчить.
— Руслан Белый в своей стенд-ап комедии однажды сказал: «ничего нет интересного, в чем участвуют женщины». В Местном Stand up прекрасного пола тоже не наблюдается. Девушки не умеют шутить или стесняются выходить на сцену?
— Начнем с того, что в Местном есть девушка, девочка, девчонка — Диана Степанюк. За ее плечами два вечера Местного и три вечера Школьного стендапа. И стоит отметить у нее неплохо это выходит, на последнем вечере ей особенно удалась импровизация с залом. Вообще девчонки сейчас в юморе сильно поджали поцанов. В Comedy Battle — приз делят две девушки. В Открытом микрофоне девушки тоже отлично идут. Поэтому как то Руслан поторопился с таким заявлением.
— Так что же ожидает тех, кто придет на вечер местного Stand Up?
— Да, в принципе, все, о чем мы с тобой говорили: разнообразный жизненный юмор нетелевизионного формата, шутки, далекие от КВН-миниатюр, немного перчинки и, конечно же, два классных гостя.
Если после прочтения интервью вы прониклись Stand Up комедией, заходите в группу ВК reefstandup и следите за новостями.
А если не прониклись, тогда заходите и проникайтесь.
Фото Александр Фомин
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