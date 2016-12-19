Увлечения
Снова «В деле». Ковровчане снялись в боевике!
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Два не совсем чистых на руку бизнесмена делят между собой дело их покойного шефа, тем временем в эту историю случайно впутываются двое молодых ребят. Любовь, дружба и предательство. В Муроме сняли полнометражный фильм «В деле».
Премьера состоялась в сентябре уходящего года. Правда, не в кинотеатрах, а на YouTube. На сегодняшний день криминальная история от режиссёра Романа Половикова только на канале фильма набрала больше 65 тысяч просмотров. Боевик, созданный съемочной группой из 33 региона — это интересно само по себе. Вдвойне любопытно то, что одну из ролей сыграл ковровчанин Алексей Семихин.
По сюжету фильма, ревнивому спортсмену Паше (Павел Калачев) за избиение соперника, оказавшегося родственником бандита, грозит срок или расправа. Плохие парни предлагают герою и третий вариант: нужно провернуть кое-какое незаконное дело и даже получить за это денежное вознаграждение.
Мечтая о пневмоподвеске, на помощь другу приходит Рубик (Роман Половиков), не на шутку увлеченный автомобильным движением БПАН. Молодые люди попадают в центр бандитских «разборок».
Слоган — «Исправляя ошибки прошлого, приходится совершать новые».
О работе над фильмом рассказывает Роман Половиков:
— В 2013 году начали снимать короткометражный сериал с одноимённым названием. Всего сняли девять серий. В 2015 году сняли полнометражный фильм. Без ляпов и ошибок. Он вышел в свет в этом году.
В ролях — Павел Калачев, Роман Половиков, Андрей Козлов, Александр Будин, Тигран Карапетян и столичная актриса и модель Ольга Ревнивцева. Ковровчанину Алексею Семихину досталась роль Витька — приятеля Рубика (героя Половикова).
Рубик пилит в гараже пружины, мечтает о машине на пневмоподвеске и гоняет на сходки БПАН. Не знаете, что такое БПАН? Это те самые ребята, которые ездят на авто с низкой посадкой, собираются на сходки и помогают детям из детских домов.
В Коврове движение весьма популярно. Алексей Семихин, как и его персонаж Витёк, активный участник автоклуба. Режиссер обратил внимание на будущего актёра во Владимире, разумеется, на сходке БПАН. Кстати, в массовке можно заметить и других ковровских любителей заниженных авто.
Рассказывает Алексей Семихин:
— Произошло всё спонтанно. Подошёл ко мне режиссёр, дал листок с текстом, сказал учи, через полчаса будем снимать. Так и начались мои съёмки в фильме. Одну сцену могли снимать больше получаса.
— После съёмок во Владимире Роман сказал, что надо будет приехать в Муром. Я туда ездил дважды. Первый раз — летом, второй раз — зимой. Зимой снимали летние сцены в супермаркете и детском доме.
GK: Волновался перед камерой?
— Честно, да! На сходке было много народа и все стояли, смотрели. В следующие съемочные дни было уже проще. Главное начать!
GK: Какие моменты из съёмочных дней запомнились?
— У нас была такая сцена: мы закупались канцтоварами и игрушками для детей, потом отвозили их детский дом. Для них — это праздник! А ещё мы катали детей на машине. Кстати, это реальная традиция у БПАН.
GK: Понравилось сниматься?
— Да! Даже немного приоткрою завесу тайны. Уже к новому фильму написана часть сценария. И мне там отведена роль.
Фото: кадры из фильма «В деле», vk.com/kino_vdele
Премьера состоялась в сентябре уходящего года. Правда, не в кинотеатрах, а на YouTube. На сегодняшний день криминальная история от режиссёра Романа Половикова только на канале фильма набрала больше 65 тысяч просмотров. Боевик, созданный съемочной группой из 33 региона — это интересно само по себе. Вдвойне любопытно то, что одну из ролей сыграл ковровчанин Алексей Семихин.
По сюжету фильма, ревнивому спортсмену Паше (Павел Калачев) за избиение соперника, оказавшегося родственником бандита, грозит срок или расправа. Плохие парни предлагают герою и третий вариант: нужно провернуть кое-какое незаконное дело и даже получить за это денежное вознаграждение.
Мечтая о пневмоподвеске, на помощь другу приходит Рубик (Роман Половиков), не на шутку увлеченный автомобильным движением БПАН. Молодые люди попадают в центр бандитских «разборок».
Слоган — «Исправляя ошибки прошлого, приходится совершать новые».
О работе над фильмом рассказывает Роман Половиков:
— В 2013 году начали снимать короткометражный сериал с одноимённым названием. Всего сняли девять серий. В 2015 году сняли полнометражный фильм. Без ляпов и ошибок. Он вышел в свет в этом году.
В ролях — Павел Калачев, Роман Половиков, Андрей Козлов, Александр Будин, Тигран Карапетян и столичная актриса и модель Ольга Ревнивцева. Ковровчанину Алексею Семихину досталась роль Витька — приятеля Рубика (героя Половикова).
Рубик пилит в гараже пружины, мечтает о машине на пневмоподвеске и гоняет на сходки БПАН. Не знаете, что такое БПАН? Это те самые ребята, которые ездят на авто с низкой посадкой, собираются на сходки и помогают детям из детских домов.
В Коврове движение весьма популярно. Алексей Семихин, как и его персонаж Витёк, активный участник автоклуба. Режиссер обратил внимание на будущего актёра во Владимире, разумеется, на сходке БПАН. Кстати, в массовке можно заметить и других ковровских любителей заниженных авто.
Рассказывает Алексей Семихин:
— Произошло всё спонтанно. Подошёл ко мне режиссёр, дал листок с текстом, сказал учи, через полчаса будем снимать. Так и начались мои съёмки в фильме. Одну сцену могли снимать больше получаса.
— После съёмок во Владимире Роман сказал, что надо будет приехать в Муром. Я туда ездил дважды. Первый раз — летом, второй раз — зимой. Зимой снимали летние сцены в супермаркете и детском доме.
GK: Волновался перед камерой?
— Честно, да! На сходке было много народа и все стояли, смотрели. В следующие съемочные дни было уже проще. Главное начать!
GK: Какие моменты из съёмочных дней запомнились?
— У нас была такая сцена: мы закупались канцтоварами и игрушками для детей, потом отвозили их детский дом. Для них — это праздник! А ещё мы катали детей на машине. Кстати, это реальная традиция у БПАН.
GK: Понравилось сниматься?
— Да! Даже немного приоткрою завесу тайны. Уже к новому фильму написана часть сценария. И мне там отведена роль.
Фото: кадры из фильма «В деле», vk.com/kino_vdele
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