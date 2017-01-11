Тайны с «Хэй Чай»

Чай — главный помощник творческих людей, иногда даже муза и проводник в мир искусства.

В Китае и Тайвани чай является неотъемлемым элементом культуры, ведь именно там находятся огромные чайные плантации, полностью обрабатываемые вручную. Здесь чай стал не только основным источником дохода населения, но и частью религии, спутником и помощником медицины. Одни сорта чая расслабляют, другие – тонизируют, чайный лист просто кладезь алкалоидов, витаминов, микроэлементов.Каждый сорт имеет свои уникальные свойства, индивидуальный вкус и аромат. Первым подход к чаю и чайной культуре структурировал и описал китайский мудрец, практически бог Чая – Лу Юй, в своем трактате о Чае.Чайная церемония или Гун Фу Ча – это не только возможность получить удовольствие от каждой крохотной пиалки выпитого чая, это ещё и возможность понаблюдать за умелыми движениями мастера, оценить эстетичность самого действа, погрузиться в удаленный от суеты чайный мир. Ведущий церемонии по традиции отвечает на вопросы гостей и делает пояснения по необходимости, не мешая общему настроению.знает о чае всё. Её любовь к этому напитку началась давно. За плечами — работа с элитными сортами чая в Санкт-Петербурге. Сегодня она популяризирует чайную культуру в Коврове. На сегодняшний день ни в городе, ни далеко за его пределами нет подобных заведений. В ковровской чайной «Хэй Чай» уже побывали многие представители творческого Коврова, которые поддержали Елизавету в ее необычном начинании.Мы всегда испытываем все новое в Коврове на себе!На столе все, что нужно для церемонии:• Чаху — чайник для заваривания;• чайные чашки – пиалы;• Чахэ — посуда для хранения чая, ознакомления с ним• Гайвань — чаша для заваривания• Чахай — посуда для разливания напитка;• Чабань — доска, чтобы собирать воду;• Вспомогательные инструменты для приготовления –щипцы, воронка, кисточка, ложечка и игла для разделывания пуэрного блина;• Чачуны — чайные божества, духи чая.— Всего существует семь категорий чая: зеленый, белый, желтый, улуны, красные, черные (максимально ферментированные) и пуэры. Красный чай мы привыкли называть черным. А красным чаем многие зовут напиток каркаде, по его цвету. Но каркаде это не чай, а цветок — гибискус. Такая, вот, путаница с этими чаями. В Китае и Тайване, откуда и приезжает наш чай, чай полностью собирается вручную. Сегодня мы с вами будем пробовать ферментированный темный улун сильной прожарки — Да Хун Пао и шуПуэрЦяоМу, великолепного качества, — рассказывает Елизавета, готовясь к церемонии.— Этот Да Хун Пао – уишаньскийулун премиум класса с высокой степенью ферментации. Или Большой Красный халат, как его еще называют. ДХП–пожалуй, самый известный из Уишаня. Он прошел огонь, воду и медные трубы, прежде, чем оказаться в наших руках и пиалках. Многократная скрутка, глубокая ферментация и высокий огонь.Елизавета насыпала чай в чахэ. Это чайная коробочка, которая идеально умещается в сложенные вместе ладошки.— Чтобы чай раскрылся, нужно согреть его теплом своего дыхания, и только потом вдохнутьего аромат – как говорится, чай вдыхает что угодно, а выдыхает любовь! Попробуйте просто вдохнуть аромат сухого чая, а потом попробовать его согреть дыханием… Разница вас удивит.Да Хун Пао- улун, выращиваемый в горах провинции Фудзянь. Его название «Большой Красный Халат» также связано с легендами. За исцеление больной матери китайский император подарил чайным кустам свою алую мантию, которая и придала листьям этого чая насыщенный бордовый цвет. Вкус Да Хун Пао меняется от пролива к проливу, то есть, от первого секундного заваривания до последних, минутных. Послевкусие «Большого Красного Халата» — сладкое, несмотря на его пряный, коричный, немного острый вкус. Через несколько заварок терпкие нотки уходят, оставляя место более легким, цветочным оттенкам.— Теперь мы помещаем чай в гайвань и завариваем его. Наливаем кипяток в гайвань (не прямо на чайный лист, а обволакивая его горячей водой со стенок гайвани), сразу сливаем, первый пролив – это не заваривание, а промывка чайного листа, чтобы промыть и пробудить его, подготовить к церемонии. Завариваем (проливаем) второй раз, выдерживаем от 15 до 30 секунд, кому как нравится. Затем переливаем в чахай, переводится как море чая, этот предмет также называют чашей справедливости. Ведь каждому достается чай одинаковой степень крепости, одного вкуса, все справедливо. Ну, а чайному мастеру так будет проще справедливо разделить весь чай по пиалкам в равном объеме.Елизавета разливает чай. Пробуем.— Чай пьют без сахара и различных сладостей, чтобы насладиться полнотой вкуса. Чтобы, вообще, дать себе возможность его услышать, понять, почувствовать. В перерывах между дегустациями разных чаев можно позволить себе перебить вкус предыдущего сорта тыквенными семечками, орешками, сухофруктами. Главное, чтобы это не помешало новым впечатлениям.Чай раскрывается с каждым новым глотком, телу становится тепло и комфортно. Улун тонизирует и повышает настроение. За такой трапезой разговор складывается лучше, гармоничнее.— Чай — хорошая замена любым стимуляторам настроения. В большой компании можно дегустировать разные сорта чая, обмениваться ощущениями. Чайная церемония сделает вашу встречу особенно теплой и интересной. Но, смешивать сорта и виды, все же, следует с осторожностью. Не стоит пить пуэры, потом зеленые, потом ферментированные улуны и в довершении белые чаи. Лучше всего пробовать разные сорта одного вида, либо идти по нарастающей – от зеленых к пуэрам, от светлых к темным. Сегодня мы попробуем темный улун и шу пуэр, они хорошо сочетается друг с другом.Один из самых знаменитых китайских чаев в мире – пуэр, производится по уникальной технологии: собранные листья подвергаются процедуре ферментации — естественному либо искусственному старению, а после прессуются в блоки самой различной формы. Как и вино, шенпуэр с годами становится только лучше, что увеличивает его стоимость. В продаже чаще всего можно встретить шенпуэр 4-6 летней выдержки, но на чайных рынках Китая можно обнаружить и экземпляры, пролежавшие на полке более 15 лет.Пуэр Елизавета заваривает уже в чайничке. Он имеет аромат дерева и сладковатые нотки во вкусе. Это самый бодрящий чай. Во время дегустации, мне вспомнился запах дерева, который бывает в старинных деревянных домах. Погрузившись в атмосферу старинной усадьбы, я продолжала слушать интересный рассказ мастера.— Красные, черные, улуны и пуэры заваривается водой от 98 градусов, то есть, кипятком. Зеленые и белые чаи могут завариваться водой температуры 75-80 градусов. Существует и холодная заварка этих сортов, а также улунов. Это специальная процедура, требующая определенной выдержи чая. Актуально ее проводить в теплое время года.На специальной доске, которая называется чабань стоят чачуны — чайные духи. Очень симпатичные.— Если говорить о ритуалах и нюансах чайной церемонии, то существует традиция разливать чай по часовой стрелке, если люди хотят оставить свою жизнь на том же пути, что и сейчас, если их вполне всё устраивает. И идти против часовой стрелки, когда сердца требуют перемен.Елизавета полила чайное божество из чахая и оно неожиданно для всех поменяло цвет.— Качественный, настоящий чай имеет мощные лечебные свойства. Давно проверено на себе, семье и друзьях. Правильно подобранный чай поможет в борьбе даже с хроническими заболеваниями, он очищает организм, выводит токсины, снижает вес. Укрепляет иммунитет, купирует первые симптомы простуды, экстренно сбивает температуру, про повышение общего тонуса и настроения можно даже и не говорить – само собой. Чаепитие не только приятно, но и удивительно полезно! Есть, пожалуй, только один риск в общении с хорошим чаем – можно влюбиться в него раз и навсегда! Стать его поклонником, фанатом, последователем!Чайная «Хэй Чай» находится по адресу пр-т Ленина, 32. Здесь можно не только приобрести качественный чай, но и попробовать его. Елизавета с удовольствием расскажет вам о видах чая и их полезных свойствах. Кроме того, в «Хэй Чай» можно посмотреть хорошее кино, от классики французского авангарда до новинок мирового кинематографа. Казалось бы, как сочетается китайский чай и французский кинематограф?— Сегодня у меня в чайной около 50 сортов лучшего чая, в этом вы можете не сомневаться. Каждый из них можно попробовать прежде, чем приобрести. Чай – это не религия, не секта, не мания… Чай – это очень вкусно, невероятно полезно и, конечно же, красиво!Вот какая наглядная картинка получается, когда чайным делом занимается киновед! Елизавета уверена: