УЧАНО. Ковровский панк жив!

Кто, если не они?

— В юности я слушал то, что покупали родители: Алису, Наутилус, Modern Talking. После школы мои вкусы стали жёстче: Егор Летов, Янка Дягилева. Кризис в стране плюс протестный возраст помогали аккумулировать всю ту энергию, которую мы позже выплёскивали благодаря музыке. Нам нравилось, нашей публике тоже. Мы заряжали их, а они нас… Рок-тусовка у нас была спокойная, без фанатизма. К примеру Шайба (гр. Диплодоки) рассказывает: один сторчался, другой повесился. У нас такого не было. Даже цель играть панк мы перед собой не ставили. Просто играли под гитару. Оказывается, это был панк! Да, грязно. Но это следствие отсутствия аппаратуры.— У нас была тусовка единомышленников. Во время общения со сверстниками открывались таланты: что кто-то играл, кто-то пел, кто-то писал не плохие стихи. Мы часто собирались, пили пиво и играли что-то в акустике. Нам хотелось чего-то большего и было принято решение перейти на электричество. Несмотря на тяжёлое время, мы не испытали в этом каких-то непреодолимых трудностей: что-то из аппарата уже было, на что-то скидывались. Проблема была в кадрах…— Ковровские коллективы на тот момент преимущественно играли что-то роковое, блюзовое, бардовское. А я хотел жёстче, громче, более динамично и агрессивно. Для воплощения идеи требовался подходящий барабанщик, который всё-таки отыскался. Дима Лысый был фанат своего дела. Он выдавал то, что я от него хотел. У нас получался настоящий панк-рок. К сожалению, через два года он скончался…— Наступил 1995 год, появились компьютеры и IT-технологии увели меня из музыки. Началась взрослая жизнь: работа, дом, дети…— Пару лет назад в голове снова появилась идея о воссоздании группы. Захотелось того угара, той эйфории, которая была раньше. К сожалению, молодость не вернуть, зато есть качественный аппарат, который приносит кучу удовольствия. А раньше мы ведь даже мечтать о таком не могли. Но опять-таки запал спадает. Когда мы воссоединились, то репетировали два раза в неделю. Сейчас – два раза в месяц. Как я думаю, одна из причин – отсутствие концертов. В Коврове мало возможностей поделиться своим драйвом с публикой. А очень бы хотелось.— Мы – взрослые люди. Очень тяжёлые на подъём. Находим кучу оправданий, чтобы забить и ничего не делать. Очень хочется поехать куда-то поиграть, а дома какие-то дела, денег опять-таки нет. Хотя, раньше это не останавливало и решения придумывались по поступлению проблем. Сейчас такого нет. Это вопрос приоритетов и привычка к комфорту. От этого никуда не деться. Возраст всё-таки… Очень хочется сделать студийную запись, чтобы оставить что-то после себя. Надеюсь, что рано или поздно мы всё-таки решимся.К сожалению, приходится признать, что ковровская рок-сцена сейчас переживает не лучшие времена. Да, «звёзды» у нас стали частыми гостями. Но где же свои музыканты?.. Далёк от мыслей, что проблема в том, что этих ребят надо поддерживать. Тут, наверное, всё дело в какой-то особой энергии, которая должна накопиться. И тогда…