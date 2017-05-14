В Малыгино отбили госпиталь. Враг повержен!

— Сюжеты для реконструкций каждый раз выбираем различные, — сообщил руководитель клуба реконструкторов Олег Рожков. – Место здесь небольшое, серьёзных баталий не покажешь. Мы выбрали сюжет: освобождение госпиталя, захваченного гитлеровцами. Как видите, госпиталь спасли.

Мы проводим такие мероприятия не только здесь, в Малыгино, но и по всему району. Более того, нас приглашали во Владимир и Москву, где мы участвовали в масштабных реконструкциях. Лично для меня это увлечение – настоящая отдушина. Надеюсь, что коллеги и друзья испытывают то же самое. И спасибо за поддержку главе района Вячеславу Валентиновичу Скороходову. Без его внимания и понимания все наши баталии были бы просто невозможны!

В посёлке уже пять лет существует традиция.На лужайке перед сельским клубом в День Победы проходит турнир общества военно-исторической реконструкции (ВИК).Активисты-реконструкторы наглядно и зрелищно показывают жителям посёлка и его гостям о том, каким было лицо войны.Собирается, надо заметить, немало зрителей.Действительно, спасли, и выглядело это впечатляюще. Вначале немцы (как и в годы Великой Отечественной) брали верх.Они вероломно напали на поселение и захватили полевой госпиталь, который соорудили из досок в рамках подготовки к реконструкции. Безжалостно взяли в заложники раненых красноармейских бойцов, прямо на глазах у изумлённых жителей посёлка…Кстати говоря, зрителей на такие реконструкции всегда собирается изрядно.По словам организаторов «милитари-шоу», пару недель назад не менее зрелищным было представление в Клязьминском городке.Там реконструкторы воссоздавали эпизод сражения.У ВИКа всё всамделишное — и оружие, и форма, и медикаменты.Форму для «бойцов» шьют на заказ. Существуют специальные ателье и дизайнерские мастерские, где можно это заказать.Короче говоря, «Военторг».Ну, а в Малыгино, куда возвращаемся, напомним — брали штурмом госпиталь.Натиск нашей Красной армии восторженными возгласами приветствовали жители района.Враг был повержен, заложники спасены.По окончании реконструкции, что примечательно, гитлеровская бутафория была спешно свёрнута и демонтирована. А вот реконструкторы в форме красноармейцев с удовольствием позировали перед фотокамерами.Примечательно, что главный реконструктор по совместительству ещё и глава сельского поселения. Полжизни Олег Владимирович проработал в Малыгино участковым милиционером, а по выходе на пенсию народ ему доверил быть «сельским головой». Но, как видно, общественной работы мало не бывает. На «поле битвы» Олег Владимирович регулярно призывает бывших сослуживцев, немало сельской молодёжи удалось увлечь реконструкцией.Лето для реконструкторов — это время для встреч и мероприятий. Можно сказать, сезон реконструкции открыт. Впереди ещё много сражений, победа в которых, вне сомнений, неизбежна.