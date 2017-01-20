Увлечения
Счастье не за горами. Счастье в горах!
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Февраль — самое время для активного отдыха. Давно мечтали отправиться в незабываемое и увлекательное путешествие на гору Эльбрус? И никак не могли найти время, информацию и единомышленников? После покорителя Антарктиды, о котором мы уже писали, хотелось бы повторить подвиг?
Рассказываем подробно.
Счастье не за горами, а в горах! Стас Наумченков собирает команду смелых. Речь идёт о туре в Приэльбрусье. С 5 по 15 февраля. Выезд из Владимира от Соборной площади. Время — 9:30. Стоимость тура 20 500 рублей. Сюда входит 13500 рублей — проживание и питание и 7000 рублей — дорога.
Трансфер: Владимир-Приэльбрусье и Приэльбрусье-Владимир
*Проживание в отеле в 2-х и 3-х местных номерах (http://elba-hotel.ru/)
*Питание завтрак и ужин (усиленный)
*Ежедневный трансфер к месту катания и обратно
*карманные расходы
*ски-пасс (примерные цены на абонемент: полный день — 1300 руб., полдня — 800 руб., разовый подъем — 600 руб.)
*прокат снаряжения (500-600 руб. сутки)
Скорее отправляйте заявки на участие на rodina@kdm.vinfo.ru. Места ограничены! В заявке обязательно указать — ФИО, дата рождения, контактный телефон.
Считается, что гора Эльбрус — священная. До сих пор хранит много загадок и тайн… Эльбрус — дремлющий вулкан, являющийся самой высокой точкой в России. Мнения разные: Эльбрус — это гора мудрости, гора Богов или отец всех гор. Русские называют ее «Шат-гора», карачаевцы и балкарцы – «Минги-тау». Геологи обнаружили пепел от двух извержений, произошедших 45 и 40 тысяч лет назад. Первое восхождение на восточную вершину Эльбруса состоялось в 1829 году. Эльбрус питает водой почти весь Северный Кавказ. А его ледники дают жизнь трем крупным рекам — Кубани, Малку и Баксан.
Важно! Если вы собрались в тур, одеваться нужно правильно. Читать здесь.
По всем вопросам о поездке обращаться к организатору Стасу Наумченкову.
Рассказываем подробно.
Счастье не за горами, а в горах! Стас Наумченков собирает команду смелых. Речь идёт о туре в Приэльбрусье. С 5 по 15 февраля. Выезд из Владимира от Соборной площади. Время — 9:30. Стоимость тура 20 500 рублей. Сюда входит 13500 рублей — проживание и питание и 7000 рублей — дорога.
Подробнее о поездке:
Трансфер: Владимир-Приэльбрусье и Приэльбрусье-Владимир
*Проживание в отеле в 2-х и 3-х местных номерах (http://elba-hotel.ru/)
*Питание завтрак и ужин (усиленный)
*Ежедневный трансфер к месту катания и обратно
С собой (в стоимость не входит):
*карманные расходы
*ски-пасс (примерные цены на абонемент: полный день — 1300 руб., полдня — 800 руб., разовый подъем — 600 руб.)
*прокат снаряжения (500-600 руб. сутки)
Куда отправлять заявку?
Скорее отправляйте заявки на участие на rodina@kdm.vinfo.ru. Места ограничены! В заявке обязательно указать — ФИО, дата рождения, контактный телефон.
А это интересно:
Считается, что гора Эльбрус — священная. До сих пор хранит много загадок и тайн… Эльбрус — дремлющий вулкан, являющийся самой высокой точкой в России. Мнения разные: Эльбрус — это гора мудрости, гора Богов или отец всех гор. Русские называют ее «Шат-гора», карачаевцы и балкарцы – «Минги-тау». Геологи обнаружили пепел от двух извержений, произошедших 45 и 40 тысяч лет назад. Первое восхождение на восточную вершину Эльбруса состоялось в 1829 году. Эльбрус питает водой почти весь Северный Кавказ. А его ледники дают жизнь трем крупным рекам — Кубани, Малку и Баксан.
Важно! Если вы собрались в тур, одеваться нужно правильно. Читать здесь.
По всем вопросам о поездке обращаться к организатору Стасу Наумченкову.
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