Вечер в чёрно-белом. Корпоратив GK. Вся правда

Поводов собраться более, чем достаточно. Почему бы не провести вечеринки необычно?

С учётом того, что GK наполовину состоит из фотографов, то, можно сказать, у нас ровно половина команды – это влиятельные люди.Впрочем, именно на предновогоднюю вечеринку они решили прийти просто отдохнуть.Бремя фиксации (в результате жеребьёвки) было возложено на нашу единственную девушку-фотографаИ мы все безмерно благодарны ей за трезвый и зоркий взгляд через объектив, которым она наблюдала за нами на протяжении всего вечера.Разумеется, для дружной компании достаточно хорошей еды и вина, музыки и танцев, немного покуражиться, провести прикольные конкурсы, куча селфи и… Но мы не искали лёгких путей. Наш корпоратив (с учётом того, что половина из нас – фотографы) было решено провести в формате ч/б.У фотографов на чёрно-белые снимки два видения. Одни утверждают, что именно в ч/б кадр раскрывается максимально, становится более значимым. Другие говорят: «Дружище, у тебя просто с цветом косяк, вот ты в ч/б и перевёл». Мы за первую версию.Скажем честно, далеко не все нюансы «правильной чёрно-белой вечеринки» нам удалось реализовать. Но было интересно и даже захотелось повторить с учётом моментов, которые либо не были реализованы, либо удались не полностью.Расскажем, как должна проходить ч/б вечеринка. Прежде всего – интерьер. Классическое решение – черные и белые декорации без привязки к какой-либо теме. Закройте стены и потолок недорогой тканью или дешевыми бумажными обоями. Мы экспериментировали в редакции и использовали чёрную ткань.В ивент-агентствах советуют задрапировать ещё и мебель. Можно даже марлевую ткань взять, а на ткань прикрепить чёрные полоски из бумаги, абстрактные ляпы или геометрические узоры, рисунок «далматинец», «корова» или «зебра» – выбор большой, необязательно останавливаться на сплошном цвете. Из гофрированной бумаги нетрудно собрать пышные воланы или букеты, гирлянды для украшения стен или потолочные «висюльки». Нет времени клеить-вырезать? Тогда украсьте интерьер контрастными воздушными шарами.А теперь о том, чего на нашей вечеринке сделано не было, а стоило. Стены помещения можно украсить ч/б состаренными постерами, афишами или фото знаменитостей ушедшей эпохи: Чарли Чаплин, Марлен Дитрих, Одри Хепберн, Мэрилин Монро.Кстати, в стиле этих персонажей лучше всего одеться участникам вечеринки. Ведь дресс-код на ч/б – это едва ли не самое главное и весёлое. Только чёрное и белое! Никаких отговорок про серое или тёмно-синее. Всех, кто нарушит в костюме правило ч/б, требуйте при входе снимать с себя всё «неформатное». Правда, в итоге может получиться что-то вроде этой картинки…Уделите внимание деталям – цвет волос (парик, если свои не вписываются в картину), макияж, маникюр, аксессуары, обувь (любая мелочь разрушит целостность картины).Кстати, и сами приглашения тоже должны соответствовать теме. Неожиданно – белый текст на черном фоне. Элегантно – тисненая бумага или белые карточки с вязью черных кружев. Или бумага с узором «далматинец».От всех участников вечеринки необходимо потребовать прийти со своими детскими ч/б фотографиями.Снимки можно развешать на стене или разложить на столе.Угадывание, кто есть кто – это будет отдельная весёлая история.Ч/б меню – тоже тема, над которой стоит заморочится.Конечно же, одним чёрно-белым сыт не будешь. Но если на столе будет тарелка с брынзой и белой фасолью – как у нас, это будет смотреться стильно.А ещё – белый зефир и тёмный шоколад! Ну, и напитки…Разобрались с антуражем, меню и костюмами. Теперь о развлечениях. Первейшим делом станет хорошенько отфотографироваться во всех ч/б фотозонах. Зря что ли старались?!Ну, а дальше – любые игры-конкурсы, которые резко-контрастно делят участников на команды-антагонисты. Танцевальный батл или карточная «Мафия»? Выбор зависит от того, что вы хотите – безумное веселье или тихие посиделки.Из разряда «подвижные игры» рекомендуем:1. Танцы на газете – классика жанра. Газета как раз вписывается в антураж! Пары танцуют под музыку на развернутой полосе, через некоторое время лист сворачивают вдвое, затем еще вдвое и так до тех пор, пока гости не смогут двигаться, стоя на газете вплотную.2. Танцы с газетой. Вариант 18+. Двигаться нужно, зажав лист телами. Побеждает пара, чья газета к концу песни оказалась самой измятой.3. Танцы в стиле Инь-Янь. Ногу парня привязывают к ноге девушки.Ну, разве что фрагмент…Если вам хочется эффектно завершить сценарий, приготовьте для каждого гостя вечеринки черные и белые листы. Пусть на черных карточках друзья напишут свои страхи, а на белых – сокровенные мечты. Черные листы все вместе сомните и сожгите на большом металлическом подносе. А мечты отпустите на волю – по реке корабликами, с балкона самолетиками, в небо на гелиевых шарах (привязать к ниточке). Можно прикрепить к бумажным фонарикам – ночью они взлетают особенно красиво!НГ прошёл, но впереди — Старый новый год, День студента (он же, Татьянин), День защитника, День св. Валентина, 8 Марта, в конце концов!