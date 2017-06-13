Увлечения
Выстрел как автограф. GK изучает технику практического боя
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Что происходит в голове у человека, который взял в руки оружие? Это по-разному. Кого-то холодная тяжесть металла пьянит, будит неведомые ранее инстинкты. Кто-то воспринимает возможность реального выстрела как ответственность. Ну, а кто-то просто понимает — лучше дайте мне планшетник и скажите пароль от wi-fi...
С Ильёй Вторниковым мы познакомились через ВК. Заинтересовало увлечение, заявленное в профиле — практическая стрельба. Предложили встретиться. В итоге получилась любопытная беседа.
Всё было круто – вопросы, ответы, солидное оружие, но немного не хватило драйва. Ведь, чтобы стрелять «по-взрослому» нужны определённые условия – место, техника безопасности, контроль. На сожаление Илья отреагировал мгновенно:
И тут началось. Вполне себе мирные хипстеры неожиданно выказали горячее желание поучаствовать. В итоге ехать решила практически вся команда GK. Боевым отрядом.
У федерации практической стрельбы несколько тренировочных баз. Одна из них — полигон МВД в Ивановской области. Как оказалось, стрелки федерации (ФПСР) взаимодействуют с сотрудниками полиции как в нашем регионе, так и за его пределами.
Стрельбище достаточно большое. Отдельно — территория для стрельбы из пистолета, отдельно — из карабинов. Есть территория для учений, даже вышка снайперская есть, на которую мы, конечно же, первым делом вскарабкались…
Нашими наставниками и проводниками стали Илья Вторников и Сергей Милованов.
Мы-то (во всяком случае, автор этих строк) собирались на лёгонькую прогулку, а попали на реальную тренировку.
В принципе, никто и не думал, что всё будет «по лайту», но настолько серьёзного подхода не ожидали. На всю команду мы расстреляли более 200 патронов, «работали» с четырьмя образцами оружия, среди которых карабины «Вепрь» и «Сайга».
В числе заданий — стрельба по мишени статично, стоя. Одиночные выстрелы и очереди. И – стрельба с перемещением.
Последнее было действительно зрелищно, особенно если наблюдаешь за стрелком «из засады». Движения (если, конечно, это не офисный лох, а настоящий спортсмен) настолько органичны, что напоминают какой-то дьявольский танец. Огромные мужчины обретают грацию пантеры, а оружие как будто «врастает» в тело.
Надо сказать, некоторые из нас, даром что хипстеры, показали себя во всей красе. Очереди Ани Постниковой и Кирилла Молькова бывалых стрелков вполне удовлетворили. Ребятам даже предложили заняться практической стрельбой по-серьёзному.
Практическая стрельба – недешёвое хобби. Само оружие — это уже серьёзная трата. А ещё оснастка или, как говорят, тюнинг. Оптический прицел, рукоятка, крышка ствольной коробки, — всё это матёрые стрелки приобретают отдельно.
И количество нулей в сумме не ограничено ничем, кроме фантазии.
Так, «Сайга» 1975 года выпуска, из которой довелось стрелять, была оснащена американскими и израильскими прибамбасами на общую сумму порядка полутора сотен тысяч. Говорят, это ещё очень бюджетно.
На стрельбище, куда мы приехали воскресным утром, уже занимались стрелки.
Познакомились. Ребята из Иваново и Костромы в отдельном «боксе» отрабатывали технику стрельбы из пистолета.
Это надо было видеть! Сосредоточенный молчаливый юноша около 15 минут методично выполнял одно и то же движение – вытаскивал пистолет из кобуры и наводил его на мишень. Напоминало бросок кобры…
Ну, а мы расчехляли объёмную поклажу. На каждую стрелковую единицу – кофр.
Сразу надели наушники и защитные очки. И то, и другое – вовсе не пустая формальность. Грохот стоял тот ещё, ну, а глаза в специальных очках на окружающую действительность реагируют гораздо лояльнее.
Экипировка стрелка – это комплекс, который обеспечивает максимальный комфорт. Ещё бы – физическая нагрузка приличная, да ещё ветер, солнце и прочие внешние раздражители. Кстати, по словам наших наставников, плановые тренировки проводятся вне зависимости от погодных условий. Сама по себе плохая погода – это дополнительный тренирующий фактор. Ведь в боевых условиях… Впрочем, об этом лучше не думать.
Вообще, в момент стрельбы лучше не думать. Просто дышать ровно и видеть точку через оптический прицел. Просто делать шаг вперёд и нажимать на спусковой крючок. Просто делать выстрел, второй, третий…
Все рассуждения потом. Идеальный стрелок – это зомби. Расслабься и думай о том, как пуля попадает в цель.
То, что цель – это картонные прямоугольники, условно отображающие корпус человека, не думать ни в коем случае. Но как? На стрельбище говорить об этом было, разумеется, некогда. Все вопросы к Илье Вторникову – по дороге, благо ехали почти полчаса.
GK: Всё, что мы видели на стрельбище, очень похоже на типичные «мужские игры». Если отбросить красивые слова, это процесс, который будит азарт. И вы по-прежнему говорите о том, что это спорт?..
— Практическая стрельба — это, несомненно, спорт. И азарта тут не больше и не меньше, чем, скажем, в биатлоне, стрельбе из лука и других аналогичных видах. Да, у ФПСР есть своя специфика, это действительно так. Недавно подписан документ о взаимодействии стрелков ФПСР и сил Росгвардии. И эти ребята стреляют не по консервным банкам. Но при всей серьёзности, практическая стрельба — это именно спортивное занятие, в которое входят тренировки и соревнования. Всё как у всех.
GK: Но ведь речь идёт об отработке боевых, очень специфических навыков. Как они вписываются в общество цивилизованных людей?
— Предлагаю рассмотреть в качестве примера США, где ношение оружия разрешено на законодательном уровне. Данный закон скорее снижает угрозу агрессии, чем провоцирует её. В цивилизованном обществе, на мой взгляд, должна существовать и развиваться культура обращения с оружием. Всякий стрелок должен помнить, что лучший выстрел — тот, которого не было.
GK: А многочисленные жуткие случаи расстрелов в США мирного населения?
— Во-первых, не такие уж и многочисленные, если сравнить со статистикой в нашей стране, например. Вы же не сравнивали? Во-вторых, обратите внимание, все трагедии, связанные со стрельбой, происходят в так называемых зонах «ганз-фри», свободных от оружия. Когда социопат принимает решение уничтожать себе подобных, он, как типичный трус, идёт туда, где люди безоружны. Если говорить о России, у нас безоружные люди практически везде…
GK: Хотите сказать, что россиян стоит вооружать?
— Не говорил этого. Но убеждён, что право на ношение оружия, если оно предоставляется адекватному человеку и сопряжено с необходимой проверкой, никому не принесёт зла. Человек, способный грамотно обращаться с оружием, понимающий всю серьёзность его применения, это непременно человек уравновешенный и ответственный. Гораздо более ответственный, чем, скажем, счастливый обладатель травмата, к которым, честно говоря, отношусь… Скажем так: каждый занимается тем, что ему интересно.
GK: ???
— По-моему, разрешение на оружие ограниченного поражения (травматическое) – это гораздо большая угроза обществу, чем гипотетическая возможность ношения боевого оружия. Судите сами – травматический пистолет – это, как заявлено, не боевое оружие. Оно вроде бы только травмирует. А сколько случаев, когда люди становились в результате инвалидами, даже погибали? Ложное чувство, мол, ничего страшного, провоцирует на немотивированное применение. Сам факт ношения травматики (моё субъективное мнение) является показателем того, что психика человека нестабильна. Ведь это же изначальная установка на атаку безоружных людей.
GK: А что, по-вашему, является мотивированным применением оружия? Какой должна быть ситуация?
— Только в бою. В мирной гражданской жизни такой ситуации просто не существует. Что? Защита себя и своих близких? От кого? Если на меня идёт психопат, я его нейтрализую при помощи приёмов единоборств. Если же у этого психопата в голове сидит мысль о выстреле, он произведёт его, и ничего тут не поможет. Просто не успею расчехлиться.
GK: Тогда в чём смысл занятий практической стрельбой?
— В приобретении этого навыка. А ещё, на мой взгляд, это способ обрести совершенно особое состояние покоя. Что-то вроде йоги… Когда понимаешь, насколько разрушительна сила оружия, никогда не допустишь мысли о его применении по отношению к безоружным. Ведь это не только трагедия, но ещё и неизбежная ответственность. В отличие от того же травмата. По гильзе, пуле всегда можно определить из какого ствола стреляли. Каждая стрелковая единица уникальна. Каждый боевой выстрел, как автограф…
Если вы чувствуете себя взведенным спусковым крючком, то одно из двух:
Фотограф Андрей Бубенин
С Ильёй Вторниковым мы познакомились через ВК. Заинтересовало увлечение, заявленное в профиле — практическая стрельба. Предложили встретиться. В итоге получилась любопытная беседа.
Всё было круто – вопросы, ответы, солидное оружие, но немного не хватило драйва. Ведь, чтобы стрелять «по-взрослому» нужны определённые условия – место, техника безопасности, контроль. На сожаление Илья отреагировал мгновенно:
Стрелять? Поехали на стрельбище. Проведу тренировку. Кто поедет?
И тут началось. Вполне себе мирные хипстеры неожиданно выказали горячее желание поучаствовать. В итоге ехать решила практически вся команда GK. Боевым отрядом.
У федерации практической стрельбы несколько тренировочных баз. Одна из них — полигон МВД в Ивановской области. Как оказалось, стрелки федерации (ФПСР) взаимодействуют с сотрудниками полиции как в нашем регионе, так и за его пределами.
Стрельбище достаточно большое. Отдельно — территория для стрельбы из пистолета, отдельно — из карабинов. Есть территория для учений, даже вышка снайперская есть, на которую мы, конечно же, первым делом вскарабкались…
Нашими наставниками и проводниками стали Илья Вторников и Сергей Милованов.
Мы-то (во всяком случае, автор этих строк) собирались на лёгонькую прогулку, а попали на реальную тренировку.
В принципе, никто и не думал, что всё будет «по лайту», но настолько серьёзного подхода не ожидали. На всю команду мы расстреляли более 200 патронов, «работали» с четырьмя образцами оружия, среди которых карабины «Вепрь» и «Сайга».
В числе заданий — стрельба по мишени статично, стоя. Одиночные выстрелы и очереди. И – стрельба с перемещением.
Последнее было действительно зрелищно, особенно если наблюдаешь за стрелком «из засады». Движения (если, конечно, это не офисный лох, а настоящий спортсмен) настолько органичны, что напоминают какой-то дьявольский танец. Огромные мужчины обретают грацию пантеры, а оружие как будто «врастает» в тело.
Надо сказать, некоторые из нас, даром что хипстеры, показали себя во всей красе. Очереди Ани Постниковой и Кирилла Молькова бывалых стрелков вполне удовлетворили. Ребятам даже предложили заняться практической стрельбой по-серьёзному.
А что? Для начала попробуйте пистолет. Это выйдет дешевле, примерно 30-35 тысяч рублей…
Практическая стрельба – недешёвое хобби. Само оружие — это уже серьёзная трата. А ещё оснастка или, как говорят, тюнинг. Оптический прицел, рукоятка, крышка ствольной коробки, — всё это матёрые стрелки приобретают отдельно.
И количество нулей в сумме не ограничено ничем, кроме фантазии.
Так, «Сайга» 1975 года выпуска, из которой довелось стрелять, была оснащена американскими и израильскими прибамбасами на общую сумму порядка полутора сотен тысяч. Говорят, это ещё очень бюджетно.
На стрельбище, куда мы приехали воскресным утром, уже занимались стрелки.
Познакомились. Ребята из Иваново и Костромы в отдельном «боксе» отрабатывали технику стрельбы из пистолета.
Это надо было видеть! Сосредоточенный молчаливый юноша около 15 минут методично выполнял одно и то же движение – вытаскивал пистолет из кобуры и наводил его на мишень. Напоминало бросок кобры…
Ну, а мы расчехляли объёмную поклажу. На каждую стрелковую единицу – кофр.
Сразу надели наушники и защитные очки. И то, и другое – вовсе не пустая формальность. Грохот стоял тот ещё, ну, а глаза в специальных очках на окружающую действительность реагируют гораздо лояльнее.
Экипировка стрелка – это комплекс, который обеспечивает максимальный комфорт. Ещё бы – физическая нагрузка приличная, да ещё ветер, солнце и прочие внешние раздражители. Кстати, по словам наших наставников, плановые тренировки проводятся вне зависимости от погодных условий. Сама по себе плохая погода – это дополнительный тренирующий фактор. Ведь в боевых условиях… Впрочем, об этом лучше не думать.
Вообще, в момент стрельбы лучше не думать. Просто дышать ровно и видеть точку через оптический прицел. Просто делать шаг вперёд и нажимать на спусковой крючок. Просто делать выстрел, второй, третий…
Все рассуждения потом. Идеальный стрелок – это зомби. Расслабься и думай о том, как пуля попадает в цель.
То, что цель – это картонные прямоугольники, условно отображающие корпус человека, не думать ни в коем случае. Но как? На стрельбище говорить об этом было, разумеется, некогда. Все вопросы к Илье Вторникову – по дороге, благо ехали почти полчаса.
GK: Всё, что мы видели на стрельбище, очень похоже на типичные «мужские игры». Если отбросить красивые слова, это процесс, который будит азарт. И вы по-прежнему говорите о том, что это спорт?..
— Практическая стрельба — это, несомненно, спорт. И азарта тут не больше и не меньше, чем, скажем, в биатлоне, стрельбе из лука и других аналогичных видах. Да, у ФПСР есть своя специфика, это действительно так. Недавно подписан документ о взаимодействии стрелков ФПСР и сил Росгвардии. И эти ребята стреляют не по консервным банкам. Но при всей серьёзности, практическая стрельба — это именно спортивное занятие, в которое входят тренировки и соревнования. Всё как у всех.
GK: Но ведь речь идёт об отработке боевых, очень специфических навыков. Как они вписываются в общество цивилизованных людей?
— Предлагаю рассмотреть в качестве примера США, где ношение оружия разрешено на законодательном уровне. Данный закон скорее снижает угрозу агрессии, чем провоцирует её. В цивилизованном обществе, на мой взгляд, должна существовать и развиваться культура обращения с оружием. Всякий стрелок должен помнить, что лучший выстрел — тот, которого не было.
GK: А многочисленные жуткие случаи расстрелов в США мирного населения?
— Во-первых, не такие уж и многочисленные, если сравнить со статистикой в нашей стране, например. Вы же не сравнивали? Во-вторых, обратите внимание, все трагедии, связанные со стрельбой, происходят в так называемых зонах «ганз-фри», свободных от оружия. Когда социопат принимает решение уничтожать себе подобных, он, как типичный трус, идёт туда, где люди безоружны. Если говорить о России, у нас безоружные люди практически везде…
GK: Хотите сказать, что россиян стоит вооружать?
— Не говорил этого. Но убеждён, что право на ношение оружия, если оно предоставляется адекватному человеку и сопряжено с необходимой проверкой, никому не принесёт зла. Человек, способный грамотно обращаться с оружием, понимающий всю серьёзность его применения, это непременно человек уравновешенный и ответственный. Гораздо более ответственный, чем, скажем, счастливый обладатель травмата, к которым, честно говоря, отношусь… Скажем так: каждый занимается тем, что ему интересно.
GK: ???
— По-моему, разрешение на оружие ограниченного поражения (травматическое) – это гораздо большая угроза обществу, чем гипотетическая возможность ношения боевого оружия. Судите сами – травматический пистолет – это, как заявлено, не боевое оружие. Оно вроде бы только травмирует. А сколько случаев, когда люди становились в результате инвалидами, даже погибали? Ложное чувство, мол, ничего страшного, провоцирует на немотивированное применение. Сам факт ношения травматики (моё субъективное мнение) является показателем того, что психика человека нестабильна. Ведь это же изначальная установка на атаку безоружных людей.
GK: А что, по-вашему, является мотивированным применением оружия? Какой должна быть ситуация?
— Только в бою. В мирной гражданской жизни такой ситуации просто не существует. Что? Защита себя и своих близких? От кого? Если на меня идёт психопат, я его нейтрализую при помощи приёмов единоборств. Если же у этого психопата в голове сидит мысль о выстреле, он произведёт его, и ничего тут не поможет. Просто не успею расчехлиться.
GK: Тогда в чём смысл занятий практической стрельбой?
— В приобретении этого навыка. А ещё, на мой взгляд, это способ обрести совершенно особое состояние покоя. Что-то вроде йоги… Когда понимаешь, насколько разрушительна сила оружия, никогда не допустишь мысли о его применении по отношению к безоружным. Ведь это не только трагедия, но ещё и неизбежная ответственность. В отличие от того же травмата. По гильзе, пуле всегда можно определить из какого ствола стреляли. Каждая стрелковая единица уникальна. Каждый боевой выстрел, как автограф…
Если вы чувствуете себя взведенным спусковым крючком, то одно из двух:
либо надо учиться держать себя в руках, либо учиться владеть оружием.
Фотограф Андрей Бубенин
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