Увлечения
Кирилл, «Селфи» и победоносная курочка
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Кто записался в кружок лжецов при администрации Коврова? Почему команда «Селфи» вышла на сцену свиньёй и с курицей в руках? И чем опять недоволен Кирилл? Ответы — на юмористической лиги «Ковровец». Это финал! Это КВН!
Игра прошла в ДК «Ленина». Лигу посвятили новогодним сказочным комедиям. Четыре команды, три испытания, два часа юмора. И вот он — кубок, грамота, 30 000 рублей и поездка в Сочи.
Остановите время! В последнее время набрал сумасшедшую популярность флешмоб «Mannequin Challenge». Видео сняли многие ковровские организации и компании, в том числе и мы.
Помните сцену из фильма «Люди Икс», где Эван Питерс останавливает время и бегает среди замерших людей и предметов, зависших в воздухе? Так вот, популярное видео под уже знакомую музыку сняли и КВНщики. Только в роли Питерса — Алексей Рябошапка.
Первый конкурс — визитная карточка. Сначала вышли на сцену «Просто сборная». Это сборная заводчан: «Арматура», «Сигнал» и «Сударь». Утром — работа, вечером — КВН. Всё как надо! Они умеют читать мысли, отдыхать в бане и обожают подарки. Правда, не получать, а дарить! Без презента не осталось жюри и ведущий лиги Алексей Рябошапка. Special for you или эксклюзив, по их словам. Подарок — чувашская кепка.
Тему моды поддержала и команда«Звёздные дети». Ребята продемонстрировали сцену смены караула в форме от Юдашкина. Раскрыли секрет, как нужно проходить фейс-контроль в «Арсенале». А ещё ловили покемонов и рассуждали, нужен ли им вейп. Они так про себя и говорят: «Какой возраст — такие и шутки!». А «звёздный ребёнок» Кирилл оказался королём Артуром.
Это тот самый Кирилл, который ещё в полуфинале поведал о нелёгкой жизни: три ходки в лагерь и невкусная каша. На этот раз — совсем тяжело: семь уроков и физ-ра. Потом — четыре секции. А уж от репетиторов — отбоя нет. А Кирилл мечтает просто поиграть.
Команда «Сказки 2.0». Уверены, что для финала нужно что-то необычное. Шоу! Поэтому сделали фейерверк! Почему-то из таблеток. А ещё у них есть человек с пылесосом вместо головы, фокусник и свой лжец, который никак не может достроить кинотеатр.
Команда «Селфи». В команде — студенты КГТА. Вышли на сцену и громко заявили: «Бойтесь, на сцене азиаты!»
«Селфи» решила показать все свои таланты: танцевали, пели, устроили костюмированное шоу. На сцене были и роботы, и Филипп Киркоров, и чкаловские аниматоры, и самый известный МС Узбекистана. А ещё пришёл дед с курицей в руках. Да! Живая курица на сцене! Танцевальный батл с курицей когда-нибудь видели? Мы — да!
Обратите внимание на образ. Предусмотрели всё!
2 этап — разминка и фоторазминка. Жюри задавало вопросы, команды придумывали забавные ответы.
Первый вопрос — от Дениса Швецова, ведущего радио NRJ:
Голос Дениса действительно простужен. «Звёздные дети» не растерялись и посоветовали не терять веру. Славу-то уже не вернёшь.
А на фоторазминке засветился GK. Как вы думаете, что на картинке? Городские красавицы! ЗачОт.
Третий этап — СТЭМ со звездой. Расшифруем: это студенческий театр эстрадных миниатюр. Например, СТЭМ с Романом Рябиковым сыграли по мотивам фильма «Ирония судьбы или с лёгким паром».
А судьи кто? Веселые и находчивые! Ирина Борозняк — учитель английского языка, руководитель команды КВН 2000-х «Два гуся», Денис Швецов — ведущий радио NRJ,Евгений Проскуров — журналист, Роман Рябиков — зам. председателя Совета народных депутатов, Владимир Майоров — руководитель учебного центра «Альфа» и Анастасия Алаева — помощник генерального директор ООО «Передовые мебельные технологии».
Итак, результаты:
«Просто сборная» — 4 место
«Звёздные дети» — 3 место
«Сказки 2.0» — 2 место
«Селфи» — 1 место
Победитель отправится в Сочи на Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2017»! Фестиваль пройдёт в середине января.
P.S. На финале КВН ни одно животное не пострадало, победоносная курочка возвращена владельцам.
Фотограф: Игорь Селезнёв
Игра прошла в ДК «Ленина». Лигу посвятили новогодним сказочным комедиям. Четыре команды, три испытания, два часа юмора. И вот он — кубок, грамота, 30 000 рублей и поездка в Сочи.
Остановите время! В последнее время набрал сумасшедшую популярность флешмоб «Mannequin Challenge». Видео сняли многие ковровские организации и компании, в том числе и мы.
Помните сцену из фильма «Люди Икс», где Эван Питерс останавливает время и бегает среди замерших людей и предметов, зависших в воздухе? Так вот, популярное видео под уже знакомую музыку сняли и КВНщики. Только в роли Питерса — Алексей Рябошапка.
Первый конкурс — визитная карточка. Сначала вышли на сцену «Просто сборная». Это сборная заводчан: «Арматура», «Сигнал» и «Сударь». Утром — работа, вечером — КВН. Всё как надо! Они умеют читать мысли, отдыхать в бане и обожают подарки. Правда, не получать, а дарить! Без презента не осталось жюри и ведущий лиги Алексей Рябошапка. Special for you или эксклюзив, по их словам. Подарок — чувашская кепка.
Тему моды поддержала и команда«Звёздные дети». Ребята продемонстрировали сцену смены караула в форме от Юдашкина. Раскрыли секрет, как нужно проходить фейс-контроль в «Арсенале». А ещё ловили покемонов и рассуждали, нужен ли им вейп. Они так про себя и говорят: «Какой возраст — такие и шутки!». А «звёздный ребёнок» Кирилл оказался королём Артуром.
Это тот самый Кирилл, который ещё в полуфинале поведал о нелёгкой жизни: три ходки в лагерь и невкусная каша. На этот раз — совсем тяжело: семь уроков и физ-ра. Потом — четыре секции. А уж от репетиторов — отбоя нет. А Кирилл мечтает просто поиграть.
Команда «Сказки 2.0». Уверены, что для финала нужно что-то необычное. Шоу! Поэтому сделали фейерверк! Почему-то из таблеток. А ещё у них есть человек с пылесосом вместо головы, фокусник и свой лжец, который никак не может достроить кинотеатр.
Команда «Селфи». В команде — студенты КГТА. Вышли на сцену и громко заявили: «Бойтесь, на сцене азиаты!»
Нас так много, потому что в наших роддомах действует тариф «Безлимитище»!
«Селфи» решила показать все свои таланты: танцевали, пели, устроили костюмированное шоу. На сцене были и роботы, и Филипп Киркоров, и чкаловские аниматоры, и самый известный МС Узбекистана. А ещё пришёл дед с курицей в руках. Да! Живая курица на сцене! Танцевальный батл с курицей когда-нибудь видели? Мы — да!
Обратите внимание на образ. Предусмотрели всё!
2 этап — разминка и фоторазминка. Жюри задавало вопросы, команды придумывали забавные ответы.
Первый вопрос — от Дениса Швецова, ведущего радио NRJ:
Накануне эфира пропадает голос, что делать?
Голос Дениса действительно простужен. «Звёздные дети» не растерялись и посоветовали не терять веру. Славу-то уже не вернёшь.
А на фоторазминке засветился GK. Как вы думаете, что на картинке? Городские красавицы! ЗачОт.
Третий этап — СТЭМ со звездой. Расшифруем: это студенческий театр эстрадных миниатюр. Например, СТЭМ с Романом Рябиковым сыграли по мотивам фильма «Ирония судьбы или с лёгким паром».
А судьи кто? Веселые и находчивые! Ирина Борозняк — учитель английского языка, руководитель команды КВН 2000-х «Два гуся», Денис Швецов — ведущий радио NRJ,Евгений Проскуров — журналист, Роман Рябиков — зам. председателя Совета народных депутатов, Владимир Майоров — руководитель учебного центра «Альфа» и Анастасия Алаева — помощник генерального директор ООО «Передовые мебельные технологии».
Итак, результаты:
«Просто сборная» — 4 место
«Звёздные дети» — 3 место
«Сказки 2.0» — 2 место
«Селфи» — 1 место
Победитель отправится в Сочи на Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2017»! Фестиваль пройдёт в середине января.
P.S. На финале КВН ни одно животное не пострадало, победоносная курочка возвращена владельцам.
Желаем «Селфи» удачи!
Фотограф: Игорь Селезнёв
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