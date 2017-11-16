Увлечения
«Жизнь на свэге». Интервью с рэпером
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Примерно в 12 лет Миха впервые написал свою первую песню и в это же время начал активно постигать мир рэпа. Сначала это были дворовые песни под гитару. Вместе с друзьями родилась идея создать группу, но не заладилось. И Миха остался наедине со своим хобби. Пробовал батлиться на интернет-площадках, доходил до финала. Но понял, что «версусы» — не та стихия, чем стоит заниматься серьёзно.
Миха начал заниматься творчеством в 2002 году. Его образ — не шаблонный. Без татуировок и цепей. Миха — качает под биты в классике. Вот это, по его словам, крутяк!
Записывает свои первые треки, выкладывает в ВК. И получает первые хвалебные комментарии от пользователей соцсетей.
— Вот Oxxxymiron, он же интеллигентнейший человек. Учился в элитной гимназии Марии Вехтлер, далее — в школе в Великобритании. По совету учителя по истории поступил в Оксфорд, окончил его. Вообще, Окси называют эрудитом, который возродил русский рэп. И у него нет таких замашек, что если ты рэпер, то и одевайся соответственно. Он обычный человек, без всяких «йоу» и «камон», — считает Михаил.
GK: Ты фанат Oxxxymiron? Или выражение «Победа — это ещё ничего не значит», это про Гнойного?
— Гнойный выиграл только лишь из-за панчей. Баттл-площадки — то место, где нужно «зачмырить», унизить соперника. Oxxxymiron в одном из интервью признался, что полностью согласен со своим поражением. Мне Гнойный не нравится. С Oxxxymiron — мечтаю выступить на одной сцене, сделать фит.
GK: Действительно, образ рэпера представляется несколько иначе...
— Я тебе больше скажу: у меня даже нет ни одной татуировки. А зачем? Это всё лишнее. Уважать должны за твои песни.
GK: О чём твои треки? И сколько их уже?
— О жизни, о людях. В своих песнях я указываю на проблемы, хочу открыть людям глаза.
GK: То есть, если бы была возможность, ты бы записал даже дисс? Кто эти люди?
— Да. Опять же повторюсь, не как Гнойный это сделал с множественными панчами. А просто указал бы на ошибки. Ковров — довольно криминальный город. Тут много, что может не устраивать. Понятно, что я тут вырос и люблю этот город по-своему. А развиваться?.. Так что дисс на нашего мэра да и на весь комитет по молодежной политике — был бы в кассу.
GK: Никогда не хотелось просто взять и уехать?
— Был такой переломный момент в жизни. Когда всё пошло наперекосяк и с работой, и в жизни вообще.
GK: А сейчас?..
— Всё нормализовалось. Рэп — пока что только хобби. А так, работаю поваром в разных компаниях уже шесть лет. Встречаюсь с девушкой. Хоть она рэп и не любит, но поддерживает меня. Маму свою подсадил на рэп ещё со времен своего увлечения. Теперь она слушает «Многоточие», меня и многих других рэп-исполнителей.
GK: Чьи треки тебе особенно нравятся? Даже можно составить TОП-5 любимых исполнителей
— Оксимирона уже назвал. А так, группа «Каста» крутая, Крайм Волшебник, Tanir, Noize MC иногда в YouTube «гоняю». Кстати, с Noize MC тоже начиналось моё увлечение рэпом.
GK: Какие музыкальные жанры тебе еще импонируют
— Был момент, когда я обожал классику. Потом услышал, как играет на гитаре один музыкант. Я подумал: а что если рэп совместить с гитарой? Выучил пару тройку аккордов и всё было круто. Кстати, Noize MC, когда не был таким популярным, выступал на Арбате и читал рэп под гитару. Я подумал тогда: «Блин, мою идею спёрли» (смеется, — прим. автора).
GK: Как создаются треки?
— Берётся музыка. Сначала я пробовал писать музыку сам, но понял, что труд слишком трудоёмкий. Под музыку, её ритм, звучание придумывается тема. А дальше — мелодия подскажет. Вдохновение. И строчки польются сами собой. Трек написал, отредачил раз ещё раз 50. Попробовал зачитать под музыку. И всё. Запись — конечный этап. Все эти этапы можно сделать за один день.
Интересный факт: Двор. Друзья. Начало 2000-х. Все друзья Михи отказались от затеи рэпа и всё, что с ним связано. Тогда он рискнул. Купил самый дешевый микрофон: «как сейчас помню, он стоил 100 рублей» Скачал программу. Попробовал записать первый трек. Он был о друзьях. Позже поменял микрофон, научился выстраивать стихи и песни, выставлять ритм. И сейчас всё на приличном уровне.
GK: Слушала твой трек «Улицы крови». Пессимистичные откровения...
— Эта песня совместный фит с моим другом. Правда, сейчас его нет в живых. Этот трек я часто переслушиваю…
GK: Практически все твои песни наполнены размышлением о жизни...
— Некоторые песни, наиболее удачные, я выставляю в соцсети, некоторые — остаются просто на компьютере. Над ними провожу работу над ошибками. По натуре я — лирик, поэтому и песни такие. Есть и позитивные.
Интересный факт: Михаил некоторое время работал в «То-То», делал пиццу. На Новый год решил сделать своему начальнику подарок — написал песню, стихи. И зачитал рэп. Тогда растроганный начальник со словами: «Спасибо! Мне впервые парень подарил песню», поблагодарил весь персонал за работу. Спустя время, по счастливой случайности, наша встреча с Михой прошла именно в «То-То».
GK: Есть ли у тебя свои альбомы? И когда ждать нового релиза?
— Альбома своего пока нет. Но я работаю над этим. Альбом будет о жизни. Есть одна темка: сделать целую историю от трека до трека. Но пока больше ничего не расскажу. А то спойлер получится. Скажу одно: первый трек уже дописан.
GK: Как всё-таки правильнее: «Пчёлка» или «Миха»?
— «Пчёлка» — так называют меня друзья. Ещё с детства приелось. Раньше как-то обижался. А потом посмотрел фильм «Бригада», там тоже есть пчела. И подумал: «Хм. А в этом что-то есть!» Есть и те, кто называют просто «Миха». Однозначного ответа на этот вопрос нету.
GK: Сейчас время хайпа, рэпа и влогов. Ты смотришь «YouTube»? Хотел бы создать свой канал? Он, скорее всего, был бы про рэп?
— Да, «YouTube» поглотил всех. Периодически смотрю многих блогеров. Был момент, когда хотел иметь свой канал и делать там что-то типа «рэп-сериала». Но идея как-то провалилась. Нужен же как минимум человек с камерой. Друзья все отказались. Есть паблик в ВК, посвященный моему творчеству.
GK: Есть мнение, что рэперов девушки любят больше...
— Как-то я тоже об этом задумался. Была у меня девушка, позже она призналась, что сначала она обратила внимание на «мою читку рэпа», а уж потом только на внешность. Девушками в принципе нравятся рэперы. Они поэты, музыканты и романтики.
GK: Ресторатор отказался от баттла Канделаки и Млечного, Панин записал дисс на Поперечного и наверняка готовился к баттлу. Ресторатор — опять отбой. Целесообразно ли?
— Однозначно, да! Я бы тоже запретил место на площадке недорэперам. Зачем, например, будучи блогером, лезть в другую сферу? На другую территорию?..
GK: Если уйти от темы рэпа. И поразмышлять об актуальном: за кого будешь голосовать в 2018?
— За Путина, за кого же ещё. Тут хоть какая-то стабильность. Всё понимают, что про Собчак, Беркову и много других звёзд — полный бред. Из разряда: «Хайпанём немножечко».
GK: Традиционное. Про планы.
— Работа поваром — временная. У меня уже открыто ИП, скоро заработает площадка для детей. Об этом — позже. А, вообще, мечта с детства — это открыть «Арт-кафе». Там и будут проходить все эти рэп-батлы, которых так не хватает нашему городу.
Фотограф Игорь Селезнев
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