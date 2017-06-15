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В Коврове пройдет VIII турнир по онлайн-игре Dota2!
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Во вторые выходные июля, при поддержке компьютерной сети ITNET пройдет очередной, восьмой турнир по командной компьютерной игре Dota 2. Регистрация команд открыта в группе Dota2Kovrov.
Dota 2 — компьютерная командная игра жанра стратегия в реальном времени с элементами ролевой игры, отдельная реализация известной карты DotA для игры Warcraft III.
В игре участвуют две команды по пять человек. Одна команда играет за светлую сторону, другая — за темную. Каждый игрок управляет одним героем, каждый из которых обладает особыми навыками и умениями. Герой может получать опыт для повышения своего уровня, зарабатывать золото, покупать и собирать предметы, которые усиливают его или дают дополнительные способности. Команды рассредотачиваются по линиям, на которых происходит борьба.
Цель игры — уничтожить главное здание на вражеской базе.
Призовой фонд
- За I место команда получит приз 10 000 рублей;
- За II – 5 000 рублей;
- За III — 2 500 рублей.
Также команды — лидеры получат призы от GK и других спонсоров турнира.
Правила турнира
- Регистрация команд – до 17:00, 7 июля.
- Жеребьевка – 7 июля. О месте и времени будет сообщено отдельно в группе
- Принять участие в играх турнира могут только игроки из Коврова и Ковровского района (при наличии качественного интернет-соединения).
- Запрещена замена игроков на тех, которые уже играют в другой команде, даже если она вылетела с турнира.
- Время начала игры будет согласовано с капитанами команд, при опоздании более чем на 10 минут, выдается Техническое поражение.
- Запрещены оскорбления в любой форме между игроками во время игры. После 3-х предупреждений выдается Техническое поражение. Администратор не будет разбираться, шутка это была или нет.
- Команда имеет право на 3 паузы, одна пауза не больше 10 минут, дальше либо замена игрока, либо Техническое поражение.
- Турнир проводиться по системе олимпийской системе с выбыванием после двух поражений, до финала bo1, на финале и гранд финале bo3.
С остальными правилами вы можете познакомиться тут
Регистрация команд в группе Dota2Kovrov в социальной сети ВКонтакте.
ВНИМАНИЕ! Если вы тоже хотите играть, но у вас нет команды, или наоборот есть команда но не хватает людей, все равно регистрируйтесь в специальной теме в группе.
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