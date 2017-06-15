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В Коврове пройдет VIII турнир по онлайн-игре Dota2!

Мольков Кирилл
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Во вторые выходные июля, при поддержке компьютерной сети ITNET пройдет очередной, восьмой турнир по командной компьютерной игре Dota 2. Регистрация команд открыта в группе Dota2Kovrov.



Dota 2 — компьютерная командная игра жанра стратегия в реальном времени с элементами ролевой игры, отдельная реализация известной карты DotA для игры Warcraft III.

В игре участвуют две команды по пять человек. Одна команда играет за светлую сторону, другая — за темную. Каждый игрок управляет одним героем, каждый из которых обладает особыми навыками и умениями. Герой может получать опыт для повышения своего уровня, зарабатывать золото, покупать и собирать предметы, которые усиливают его или дают дополнительные способности. Команды рассредотачиваются по линиям, на которых происходит борьба.

Цель игры — уничтожить главное здание на вражеской базе.


Призовой фонд

  • За I место команда получит приз 10 000 рублей;
  • За II – 5 000 рублей;
  • За III — 2 500 рублей.

Также команды — лидеры получат призы от GK и других спонсоров турнира.





Правила турнира

  1. Регистрация команд – до 17:00, 7 июля.
  2. Жеребьевка – 7 июля. О месте и времени будет сообщено отдельно в группе
  3. Принять участие в играх турнира могут только игроки из Коврова и Ковровского района (при наличии качественного интернет-соединения).
  4. Запрещена замена игроков на тех, которые уже играют в другой команде, даже если она вылетела с турнира.
  5. Время начала игры будет согласовано с капитанами команд, при опоздании более чем на 10 минут, выдается Техническое поражение.
  6. Запрещены оскорбления в любой форме между игроками во время игры. После 3-х предупреждений выдается Техническое поражение. Администратор не будет разбираться, шутка это была или нет.
  7. Команда имеет право на 3 паузы, одна пауза не больше 10 минут, дальше либо замена игрока, либо Техническое поражение.
  8. Турнир проводиться по системе олимпийской системе с выбыванием после двух поражений, до финала bo1, на финале и гранд финале bo3.

С остальными правилами вы можете познакомиться тут



Регистрация команд в группе Dota2Kovrov в социальной сети ВКонтакте.

ВНИМАНИЕ! Если вы тоже хотите играть, но у вас нет команды, или наоборот есть команда но не хватает людей, все равно регистрируйтесь в специальной теме в группе.

Собери свою команду, станьте лучшими в городе и выиграйте до 10 000 рублей от сети ITNET!

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