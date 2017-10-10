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Уголок Дурова. Кто «раздваивает» Бабушку
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В десятый день октября гражданин государства Сент-Китс и Невис Павел Валерьевич достиг возраста Христа. Многие признают, что Дуров – талантливый организатор и бизнесмен.
После ухода из ВК ему удалось создать новый конкурентноспособный продукт – мессенджер «Телеграм».
Павел из-за своего нового детища периодически оказывается в центре скандалов.
То ФСБ административный протокол выпишет, то в Иране уголовное дело возбудят.
В этом году настоящим хитом стали анонимные Телеграм-каналы. Главный редактор «Эхо Москвы» обозначил список предпочтений:
Я точно читаю «Сталингулаг», я точно читаю «Незыгарь», я точно читаю «Методичку», я точно читаю «Дабл Ять», не пропускаю, «Давыдов Индекс», конечно». Феномен политических анонимных ТГ-каналов докатился и до Владимирской области. Прочитав ответы автора оппозиционного Telegram-канала «Сталингулаг» на вопросы «Эхо Москвы», решил сделать аналогичное с местными каналами. Бросил клич в твиттере и в ФБ-группе «Владимирский журналист.
Пресс-секретарь владимирского отделения ОНФ, экс-сотрудник пресс-службы администрации области Андрей Румянцев в комментарии высказал свое мнение:
Юрий, неужели они тебе интересны? Кто скрывается за этими каналами — любопытно, но не более того. А так-то… ну о чем ты их собираешься спрашивать? Цель работы этих каналов — очевидна, применяемый инструментарий — тоже. И все происходящее сейчас в политической жизни области мне очень напоминает атмосферу последнего года губернаторства Виноградова. Губернатор сейчас другой, а приемы оппонентов — те же. Только инструменты посовременнее, вот Telegram появился. Не думаю, что оригинальностью отличаются приемы борьбы против уходящих (заканчивающих срок пребывания) губернаторов и в других областях России. Все ж старо как мир — вот мой вывод.
Однако, понимая актуальность темы, решился довести эксперимент до конца. Тем более, авторы одного из ТГ-каналов – «Бабушка надвое сказала» (t.me/Babyshka33) — отозвались на мою просьбу. В результате обмена вопросами по электронной почте, получилось эксклюзивное интервью.
— Глупо спрашивать, кто вы. Расскажите, сколько человек ведет канал?
— Три человека имеют возможность писать в «Бабушку». Если кто-то из авторов решает опубликовать пост, он берет и делает. Иногда советуемся, но обычно ставим по собственному желанию.
— Зачем нужен канал «Бабушка», какова причина его появления?
— Канал — это прекрасная возможность потешить своё самолюбие. Приятно слушать в оффлайне, как твои посты обсуждают на таком уровне. Среди подписчиков канала — вся владимирская элита. «Бабушка» не просто публикует информацию, она, пусть и косвенно, влияет на кадровые решения в регионе. Примеры этому нам известны. А причина появления банальна — слава и деньги. На старте мы договорились, что ключевая задача проекта — его коммерциализация. Канал должен приносить деньги.
— Вы готовы продать «Бабушку» прямо сейчас?
— Да, но прекрасно понимаем, что заявленную сумму в регионе смогут предложить единицы. По ситуации на 9 октября канал стоит 100 тысяч рублей. С увеличением числа подписчиков, а также влияния канала на общественно-политическую жизнь, сумма будет возрастать. Орлова, вероятно, еще определенное время будет в центре повестки. В следующем году канал станет отличной предвыборной площадкой. При чем, с любой повесткой: хоть «за», хоть «против». Тогда ценник будет совсем другой.
— А что насчёт платных постов? Были заказы?
— Пока не было. Но «Бабушка» готова рассмотреть предложения. Условие одно: пост будет маркирован как платный. Доверие аудитории для нас важнее сиюминутной выгоды.
— Откуда вы берете информацию? Многое из того, что выдавалось «Бабушкой» за инсайд, впоследствии не подтвердилось.
— Поэтому канал и называется «Бабушка надвое сказала». Проверить информацию удается не всегда. Многое мы получаем из источников по нашему основному роду службы, аналитика — это мнение того или иного автора «Бабушки». Ну и самое главное — алкоголь. Просто нужно пить с нужными людьми. Мы не сдаем источники и всегда адаптируем полученную информацию под стиль канала, поэтому даже наши собеседники не всегда узнают собственные новости.
— Судя по всему, пьёте не только с местными?
— В этом плане в столице люди не отличаются от провинциальных.
— Я слышал мнение, что канал «Бабушка» ведется теми, кого принято называть «siloviki» (именно такое написание использует «Бабушка» — прим. Ю.Б.) Вы имеете отношение к спецслужбам?
— Скажем так, 20-го декабря (День работника органов безопасности Российской Федерации — прим. Ю.Б.) мы сперва выпиваем за работников госбезопасности, и уж только потом за освобождение Михаила Ходорковского (Ходорковский был досрочно освобожден 20 декабря 2013 года — прим. Ю.Б.).
— Ваш основной конкурент в области — канал «Золотые Ворота». Что можете сказать о них?
— Специфический канал. Сильно ограничен тем, что имеет явную антиорловскую повестку. Видимо, создавался для «мочилова» губернатора на волне популярности федеральных ТГ-каналов. Пишут без души, словно на работу ходят. Мы не считаем их конкурентами.
— «Бабушка» любит пройтись по персоналиям. Были ли реакции со стороны героев ваших постов?
— После поста с листовкой «Служебный роман-2», мы в шутку написали, что это очень похоже на проделки местного АрамАшотыча — Сергея Казакова. Именно он через свои ресурсы качал эту тему. Спустя полчаса сам Сергей подписался на канал и, видимо, попросил Александра Холодова написать нам на почту опровержение. Опровержение мы поставили с хэштэгом #изприсланногочитателями. «Зебра ТВ» по достоинству оценила пост про Петра Фокина. Их ответ мы тоже опубликовали. В профиле «Бабушки» указана почта, на которую мы ждем обратную связь и публикуем ее на канале.
— В чем причина такой популярности площадки «Telegram» на ваш взгляд?
— На сегодняшний день количество пользователей «Телеги» превысило количество юзеров «ВКонтакте». На наш взгляд на это есть две причины. Во-первых, анонимность. Пусть и кажущаяся. Во-вторых, это тренд из федерального центра. Обратите внимание, кто пользуется «Telegram» во Владимире? Чиновники, депутаты, спецслужбы, бизнесмены. Для всех остальных существует «Viber». Это, кстати, и главная проблема провинциальных ТГ-каналов, мешающая обрастать подписчиками. Поэтому мы стараемся разбавлять контент мемами и шутками.
— «Telegram» закроют в России?
— До марта, думаем, нет. Хотя, тут, как и во многом у нас, бабушка надвое сказала…
Надеюсь, что данный материал станет отправной точкой для изучения феномена ТГ-каналов в регионе-33. Ждем контактов от авторов других «Телег».
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