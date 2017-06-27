Интернет
YouTube рулит. Только яркие моменты! Made in Kovrov
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Что ты смотришь на YouTube? Приколы, хоррор или… Впрочем, дело сугубо личное. Но есть момент, который может всех нас объединить. Все эти Дружко, Баженовы и прочие Максы — они где-то на сетевых просторах. А у нас имеются свои ютуберы. Да, пока не миллионники, но зато мы точно знаем, что они в офлайне где-то рядом, свои и практически родные. Кто они?
Для того, чтобы понять, какой канал имеет отношение к нашему городу, запрос «Ковров» — не лучший метод.
Вот мы сделали запрос, и что?
Десяток ссылок на фабрики химчистки и разнообразные видеоуроки по чистке, стирке и выбиванию ковров.
Про пылесосы тоже есть, но нам оно не надо.
О! Нашлось кое-что любопытное.
Например, вот такое видео:
Танки! «World of Tanks" по-ковровски, разве не круто? Ищем дальше.
Много видосов снятых с видеорегистраторов. Это вообще в последнее время один из трендов. Почему бы нет? Едешь себе, ничего не делаешь, прибор фиксирует. Тут главное неординарную ситуацию не пропустить. Конечно, чаще всего не заметить это просто невозможно:
А теперь о погоде. Ещё одно, так сказать, направление в творчестве. Любителей мега-луж, дождиков, облачков и радуг не счесть.
Оно, конечно, мило, но в целом особо не впечатляет. Хотя, возможно, найдутся эстеты и натуралисты.
Отдельно стоит рассмотреть любителей (а то и профессионалов), которые снимают не «по приборам», а рукотворно. Главным образом, это свадебно-корпоративные видеографы. Но на их каналах порой есть и креативные видосы.
Видеограф и видеоблогер Вячеслав Макаров. На канале — тест-шоу «Провинциальные Тестяги», народная интерактивная передача о музыкантах города Ковров «Музыка в Коврове от первого лица», разнообразные проморолики и много-много всего любопытного и неожиданного.
Видеоблогер Глеб Пушкин. На канале — видео с концертов приезжающих в Ковров артистов (Стас Михайлов, Егор Крид), программа «Хорошо Посидели» (в гостях недавно был и режиссёр Михаил Черняк, и участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников), а также проект «Похищение сладкого».
Видеоблогер Владимир Теплов. На канале — борьба, по мнению автора, с «беспределом» ковровской ГИБДД.
Дуэт Фрукты. Денис Швецов и Юлия Юдина. Знаете, что такое фруктовый cover? Смотрите на канале!
Уникальное ковровское производство плетельных машин имеет и сайт, и канал на YouTube. У видео «Machine for tube and driftbolts over braiding» — больше двух миллионов просмотров!
Видеограф Антон Макаров. На канале — рекламные ролики, мастер-классы, видео разнообразные, в том числе наших, проектов (например, реалити «Городская красавица» и фестиваль «СамБыЕл»), социальные ролики и ковровское видео, набравшее более полумиллиона просмотров.
Видеограф Артём Буренков. На канале можно увидеть этапы первого сезона «Городской красавцицы», социальные и рекламные ролики, «Манекен челендж» по-ковровски и интересные репортажи.
Видеограф Александр Шолев. На канале — авторские творческие проекты, например, видеопроект «Страна читающая», видеоотчёты с городских мероприятий и креативные бэкстэйджи.
Ну, и не забывайте про
На канале — программа «Мнение города», видео проектов «Городская красавица» и «МИНИМИСС».
Не исключаем, что кого-то пропустили и упустили нечто интересное и даже важное. Помогите найти неординарных ютуберов. Готовы изучить все ссылки! Присылайте, потом вместе посмотрим.
Для того, чтобы понять, какой канал имеет отношение к нашему городу, запрос «Ковров» — не лучший метод.
Вот мы сделали запрос, и что?
Десяток ссылок на фабрики химчистки и разнообразные видеоуроки по чистке, стирке и выбиванию ковров.
Про пылесосы тоже есть, но нам оно не надо.
О! Нашлось кое-что любопытное.
Например, вот такое видео:
Танки! «World of Tanks" по-ковровски, разве не круто? Ищем дальше.
Много видосов снятых с видеорегистраторов. Это вообще в последнее время один из трендов. Почему бы нет? Едешь себе, ничего не делаешь, прибор фиксирует. Тут главное неординарную ситуацию не пропустить. Конечно, чаще всего не заметить это просто невозможно:
А теперь о погоде. Ещё одно, так сказать, направление в творчестве. Любителей мега-луж, дождиков, облачков и радуг не счесть.
Оно, конечно, мило, но в целом особо не впечатляет. Хотя, возможно, найдутся эстеты и натуралисты.
Отдельно стоит рассмотреть любителей (а то и профессионалов), которые снимают не «по приборам», а рукотворно. Главным образом, это свадебно-корпоративные видеографы. Но на их каналах порой есть и креативные видосы.
Makarov
Видеограф и видеоблогер Вячеслав Макаров. На канале — тест-шоу «Провинциальные Тестяги», народная интерактивная передача о музыкантах города Ковров «Музыка в Коврове от первого лица», разнообразные проморолики и много-много всего любопытного и неожиданного.
MrUltimatum
Видеоблогер Глеб Пушкин. На канале — видео с концертов приезжающих в Ковров артистов (Стас Михайлов, Егор Крид), программа «Хорошо Посидели» (в гостях недавно был и режиссёр Михаил Черняк, и участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников), а также проект «Похищение сладкого».
TEPLOFF TV
Видеоблогер Владимир Теплов. На канале — борьба, по мнению автора, с «беспределом» ковровской ГИБДД.
PR Ковров
Дуэт Фрукты. Денис Швецов и Юлия Юдина. Знаете, что такое фруктовый cover? Смотрите на канале!
Tex-Inter Braiding machine
Уникальное ковровское производство плетельных машин имеет и сайт, и канал на YouTube. У видео «Machine for tube and driftbolts over braiding» — больше двух миллионов просмотров!
MakarovFilm
Видеограф Антон Макаров. На канале — рекламные ролики, мастер-классы, видео разнообразные, в том числе наших, проектов (например, реалити «Городская красавица» и фестиваль «СамБыЕл»), социальные ролики и ковровское видео, набравшее более полумиллиона просмотров.
Творческая студия «Red Art»
Видеограф Артём Буренков. На канале можно увидеть этапы первого сезона «Городской красавцицы», социальные и рекламные ролики, «Манекен челендж» по-ковровски и интересные репортажи.
Sholevvideo
Видеограф Александр Шолев. На канале — авторские творческие проекты, например, видеопроект «Страна читающая», видеоотчёты с городских мероприятий и креативные бэкстэйджи.
Ну, и не забывайте про
GKTV
На канале — программа «Мнение города», видео проектов «Городская красавица» и «МИНИМИСС».
Не исключаем, что кого-то пропустили и упустили нечто интересное и даже важное. Помогите найти неординарных ютуберов. Готовы изучить все ссылки! Присылайте, потом вместе посмотрим.
1 комментарий
Отличная статья, автор умница, все здорово!)