YouTube рулит. Только яркие моменты! Made in Kovrov

В поисках лучшего видеостатуса! Искренне ваш, GK!

Для того, чтобы понять, какой канал имеет отношение к нашему городу, запрос «Ковров» — не лучший метод.Вот мы сделали запрос, и что?Десяток ссылок на фабрики химчистки и разнообразные видеоуроки по чистке, стирке и выбиванию ковров.Про пылесосы тоже есть, но нам оно не надо.О! Нашлось кое-что любопытное.Например, вот такое видео:Танки! «World of Tanks" по-ковровски, разве не круто? Ищем дальше.Много видосов снятых с видеорегистраторов. Это вообще в последнее время один из трендов. Почему бы нет? Едешь себе, ничего не делаешь, прибор фиксирует. Тут главное неординарную ситуацию не пропустить. Конечно, чаще всего не заметить это просто невозможно:А теперь о погоде. Ещё одно, так сказать, направление в творчестве. Любителей мега-луж, дождиков, облачков и радуг не счесть.Оно, конечно, мило, но в целом особо не впечатляет. Хотя, возможно, найдутся эстеты и натуралисты.Отдельно стоит рассмотреть любителей (а то и профессионалов), которые снимают не «по приборам», а рукотворно. Главным образом, это свадебно-корпоративные видеографы. Но на их каналах порой есть и креативные видосы.Видеограф и видеоблогер Вячеслав Макаров. На канале — тест-шоу «Провинциальные Тестяги», народная интерактивная передача о музыкантах города Ковров «Музыка в Коврове от первого лица», разнообразные проморолики и много-много всего любопытного и неожиданного.Видеоблогер Глеб Пушкин . На канале — видео с концертов приезжающих в Ковров артистов (Стас Михайлов, Егор Крид), программа «Хорошо Посидели» (в гостях недавно был и режиссёр Михаил Черняк, и участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников), а также проект «Похищение сладкого».Видеоблогер Владимир Теплов. На канале — борьба, по мнению автора, с «беспределом» ковровской ГИБДД.Дуэт Фрукты. Денис Швецов и Юлия Юдина. Знаете, что такое фруктовый cover? Смотрите на канале!Уникальное ковровское производство плетельных машин имеет и сайт, и канал на YouTube. У видео «Machine for tube and driftbolts over braiding» — больше двух миллионов просмотров!Видеограф Антон Макаров. На канале — рекламные ролики, мастер-классы, видео разнообразные, в том числе наших, проектов (например, реалити «Городская красавица» и фестиваль «СамБыЕл»), социальные ролики и ковровское видео, набравшее более полумиллиона просмотров.Видеограф Артём Буренков. На канале можно увидеть этапы первого сезона «Городской красавцицы», социальные и рекламные ролики, «Манекен челендж» по-ковровски и интересные репортажи.Видеограф Александр Шолев. На канале — авторские творческие проекты, например, видеопроект «Страна читающая», видеоотчёты с городских мероприятий и креативные бэкстэйджи.Ну, и не забывайте проНа канале — программа «Мнение города», видео проектов «Городская красавица» и «МИНИМИСС».Не исключаем, что кого-то пропустили и упустили нечто интересное и даже важное. Помогите найти неординарных ютуберов. Готовы изучить все ссылки! Присылайте, потом вместе посмотрим.