Интернет

YouTube рулит. Только яркие моменты! Made in Kovrov

Вероника Никитина
1 448
Что ты смотришь на YouTube? Приколы, хоррор или… Впрочем, дело сугубо личное. Но есть момент, который может всех нас объединить. Все эти Дружко, Баженовы и прочие Максы — они где-то на сетевых просторах. А у нас имеются свои ютуберы. Да, пока не миллионники, но зато мы точно знаем, что они в офлайне где-то рядом, свои и практически родные. Кто они?



Для того, чтобы понять, какой канал имеет отношение к нашему городу, запрос «Ковров» — не лучший метод.

Вот мы сделали запрос, и что?

Десяток ссылок на фабрики химчистки и разнообразные видеоуроки по чистке, стирке и выбиванию ковров.

Про пылесосы тоже есть, но нам оно не надо.

О! Нашлось кое-что любопытное.

Например, вот такое видео:



Танки! «World of Tanks" по-ковровски, разве не круто? Ищем дальше.

Много видосов снятых с видеорегистраторов. Это вообще в последнее время один из трендов. Почему бы нет? Едешь себе, ничего не делаешь, прибор фиксирует. Тут главное неординарную ситуацию не пропустить. Конечно, чаще всего не заметить это просто невозможно:



А теперь о погоде. Ещё одно, так сказать, направление в творчестве. Любителей мега-луж, дождиков, облачков и радуг не счесть.

Оно, конечно, мило, но в целом особо не впечатляет. Хотя, возможно, найдутся эстеты и натуралисты.

Отдельно стоит рассмотреть любителей (а то и профессионалов), которые снимают не «по приборам», а рукотворно. Главным образом, это свадебно-корпоративные видеографы. Но на их каналах порой есть и креативные видосы.

Makarov




Видеограф и видеоблогер Вячеслав Макаров. На канале — тест-шоу «Провинциальные Тестяги», народная интерактивная передача о музыкантах города Ковров «Музыка в Коврове от первого лица», разнообразные проморолики и много-много всего любопытного и неожиданного.

MrUltimatum


Видеоблогер Глеб Пушкин. На канале — видео с концертов приезжающих в Ковров артистов (Стас Михайлов, Егор Крид), программа «Хорошо Посидели» (в гостях недавно был и режиссёр Михаил Черняк, и участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников), а также проект «Похищение сладкого».



TEPLOFF TV




Видеоблогер Владимир Теплов. На канале — борьба, по мнению автора, с «беспределом» ковровской ГИБДД.

PR Ковров




Дуэт Фрукты. Денис Швецов и Юлия Юдина. Знаете, что такое фруктовый cover? Смотрите на канале!

Tex-Inter Braiding machine




Уникальное ковровское производство плетельных машин имеет и сайт, и канал на YouTube. У видео «Machine for tube and driftbolts over braiding» — больше двух миллионов просмотров!

MakarovFilm


Видеограф Антон Макаров. На канале — рекламные ролики, мастер-классы, видео разнообразные, в том числе наших, проектов (например, реалити «Городская красавица» и фестиваль «СамБыЕл»), социальные ролики и ковровское видео, набравшее более полумиллиона просмотров.



Творческая студия «Red Art»




Видеограф Артём Буренков. На канале можно увидеть этапы первого сезона «Городской красавцицы», социальные и рекламные ролики, «Манекен челендж» по-ковровски и интересные репортажи.

Sholevvideo




Видеограф Александр Шолев. На канале — авторские творческие проекты, например, видеопроект «Страна читающая», видеоотчёты с городских мероприятий и креативные бэкстэйджи.

Ну, и не забывайте про

GKTV




На канале — программа «Мнение города», видео проектов «Городская красавица» и «МИНИМИСС».



Не исключаем, что кого-то пропустили и упустили нечто интересное и даже важное. Помогите найти неординарных ютуберов. Готовы изучить все ссылки! Присылайте, потом вместе посмотрим.

В поисках лучшего видеостатуса! Искренне ваш, GK!

1 комментарий

avatar
Вот тут я оставлю хороший комментарий!
Отличная статья, автор умница, все здорово!)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.