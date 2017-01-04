«Мнение города» Какой подарок не по карману... деду Морозу?! Нравится GKTV 0 4 января 2017, 18:45 240

Что дед Мороз уж точно вам не положит под ёлку, как ни проси? Ковровчане единодушны — iPhone 7. Этот стильный гаджет дедушке не по карману (не по зубам, не по мешку — нужное подчеркнуть). Надо быть проще, друзья, и желания загадывать скромные — счастье, здоровье, личный остров на Канарском архипелаге (ненужное вычеркнуть).



Что ещё наши земляки считают выполнимым под Новый год, а о чём и мечтать не стоит? Смотрите и слушайте в нашем «Мнении города». А ещё, наконец-то, будет получен ответ на вопрос, что же такое колядки! Вы не знали, что это? Ну, так смотрите скорее!





Видеограф Артём Буренков, в кадре Антон Анохин