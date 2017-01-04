«Мнение города»
Какой подарок не по карману... деду Морозу?!
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Что дед Мороз уж точно вам не положит под ёлку, как ни проси? Ковровчане единодушны — iPhone 7. Этот стильный гаджет дедушке не по карману (не по зубам, не по мешку — нужное подчеркнуть). Надо быть проще, друзья, и желания загадывать скромные — счастье, здоровье, личный остров на Канарском архипелаге (ненужное вычеркнуть).
Что ещё наши земляки считают выполнимым под Новый год, а о чём и мечтать не стоит? Смотрите и слушайте в нашем «Мнении города». А ещё, наконец-то, будет получен ответ на вопрос, что же такое колядки! Вы не знали, что это? Ну, так смотрите скорее!
Видеограф Артём Буренков, в кадре Антон Анохин
Что ещё наши земляки считают выполнимым под Новый год, а о чём и мечтать не стоит? Смотрите и слушайте в нашем «Мнении города». А ещё, наконец-то, будет получен ответ на вопрос, что же такое колядки! Вы не знали, что это? Ну, так смотрите скорее!
Видеограф Артём Буренков, в кадре Антон Анохин
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