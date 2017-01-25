«Мнение города» Мнение города: Мечты сбываются! Ковровчане знают цену... Нравится GKTV 0 25 января 2017, 08:30 115

Детские мечты и их исполнение. Похоже, ковровчане знают об этом всё. Мы нашли тех, у кого эти мечты сбылись! А ещё — людей, которые знают цену вещам, о которых… Впрочем, к чему пересказывать то, что можно увидеть прямо сейчас?..







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Видеограф Артём Буренков, в кадре — Антон Анохин