«Мнение города»
Мнение города: Мечты сбываются! Ковровчане знают цену...
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Детские мечты и их исполнение. Похоже, ковровчане знают об этом всё. Мы нашли тех, у кого эти мечты сбылись! А ещё — людей, которые знают цену вещам, о которых… Впрочем, к чему пересказывать то, что можно увидеть прямо сейчас?..
Видеограф Артём Буренков, в кадре — Антон Анохин
P.S. Вы помните, что сегодня День всех студентов и всех Татьян? Не забудьте поздравить!
Видеограф Артём Буренков, в кадре — Антон Анохин
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