Мультифит
Фитнес по цене шоколадного батончика!
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Ура! Лето пришло! Жаркие дни только-только начали нас радовать, с самого утра в окна ярко светит солнце, а это значит — коротким платьям, модным шортам и легким рубашкам пора выбираться на улицу, не удерживайте их в своих гардеробах.
В фитнес-клубе «Мультифит» активное и спортивное лето в самом разгаре.
Как всегда, своевременно и удачно, «Мультифит» заготовил новые, весьма соблазнительные и невероятно щедрые предложения. Даже если первую половину сезона мы отогревались сладким какао и булочками с корицей и теперь не решаемся снять пальто, с новыми акциями от «Мультифит» у Вас еще есть возможность провести это лето полезно и с огромным удовольствием!
Ведь лето – самое время быть в форме, демонстрировать эту форму окружающим и чувствовать себя красивым, здоровым и уверенным!
Хотите выложиться по максимуму – пожалуйста, для вас разработаны специальные клубные карты, включающие в себя все услуги: тренажерный зал, групповые занятия, финская сауна, бар и, конечно же, бесплатная персональная тренировка для новичков клуба.
Стоимость безлимитной клубной карты на один месяц — 2490 рублей, дневной клубной карты на один месяц — 1990 рублей (то есть, один день интенсивных тренировок и отдыха в сауне по цене простого шоколадного батончика!). Специальное предложение действует с 01.07.2017г. по 31.08.2017г.
Если же у вас более серьезные планы, то вас ждет очень ценный подарок – целых три месяца безлимитного фитнеса к годовому абонементу! Специальное предложение действует с 01.07.2017г. по 31.07.2017г.
Подробнее о всех деталях летних акций, спецпредложений и новинок вы можете узнать на сайте клуба http://multi-fit.ru/stocks
«Мультифит» не позволит вам провести лето у телевизора! Собирайте спортивную сумку и не упустите сезон самых горячих предложений от тех, кому вы небезразличны!
На правах рекламы
В фитнес-клубе «Мультифит» активное и спортивное лето в самом разгаре.
Как всегда, своевременно и удачно, «Мультифит» заготовил новые, весьма соблазнительные и невероятно щедрые предложения. Даже если первую половину сезона мы отогревались сладким какао и булочками с корицей и теперь не решаемся снять пальто, с новыми акциями от «Мультифит» у Вас еще есть возможность провести это лето полезно и с огромным удовольствием!
Ведь лето – самое время быть в форме, демонстрировать эту форму окружающим и чувствовать себя красивым, здоровым и уверенным!
Хотите выложиться по максимуму – пожалуйста, для вас разработаны специальные клубные карты, включающие в себя все услуги: тренажерный зал, групповые занятия, финская сауна, бар и, конечно же, бесплатная персональная тренировка для новичков клуба.
Стоимость безлимитной клубной карты на один месяц — 2490 рублей, дневной клубной карты на один месяц — 1990 рублей (то есть, один день интенсивных тренировок и отдыха в сауне по цене простого шоколадного батончика!). Специальное предложение действует с 01.07.2017г. по 31.08.2017г.
Если же у вас более серьезные планы, то вас ждет очень ценный подарок – целых три месяца безлимитного фитнеса к годовому абонементу! Специальное предложение действует с 01.07.2017г. по 31.07.2017г.
Подробнее о всех деталях летних акций, спецпредложений и новинок вы можете узнать на сайте клуба http://multi-fit.ru/stocks
«Мультифит» не позволит вам провести лето у телевизора! Собирайте спортивную сумку и не упустите сезон самых горячих предложений от тех, кому вы небезразличны!
На правах рекламы
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