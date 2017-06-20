Мультифит
MULTIFIT BATTLE - зрелищно и атмосферно
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Вот уже четвертый раз «Мультифит» заряжает ковровчан на самое спортивное, активное и позитивное празднование Дня России.
По сложившейся традиции 12 июня в парке им. Дегтярёва собираются не только спортсмены, активисты городских организаций и все СМИ, но и обычные горожане.
MULTIFIT BATTLE с самого начала зарекомендовал себя, как яркое и зрелищное городское мероприятие, интересное абсолютно всем.
И ковровчане, и приезжие приходят семьями, парами, с друзьями; многие, планируя просто отдохнуть, оказываются втянуты в увлекательный спортивный процесс.
Еще бы! В парке, несмотря на все прогнозы, солнечно и даже жарко! Мужчины и женщины буквально прыгают с огромными штангами, подбрасывают гири, легко и непринужденно отжимаются десятки раз, бегают с гигантскими шинами, подтягиваются и приседают.
На сцене зажигательная зумба, невероятно популярная йога в гамаках, танцы, мастер-классы и акробатические номера. Ведущий Евгений Морозов не отстает, показывая зрителям пример и отличную спортивную форму.
В этому году в Crossfit Battle приняли участие крупные и значимые организации города. Кто бы мог подумать, что сотрудники этих организаций настоящие чемпионы:
Женский зачет — берпи (бурпи), рывок гантели, зашагивание на бокс с медболом, сит-ап с медболом, выпады с медболом.
Мужской зачет — берпи (бурпи) с отжиманиями, становая тяга, рывок гири, пресс-складка, зашагивание на бокс с мешком, выпады с мешком.
В индивидуальных соревнованиях по русскому жиму, подъему штанги, приседаниям, планке, отжиманию и подтягиванию участвовали жители города Коврова, Ковровского района и Владимирской области.
Участников в личном зачете оказалось удивительно много, а победителями стали:
Русский жим
Подъем штанги на бицепс
Приседания
Юлия Пересветова, результат 190 раз
Планка
Отжимания
Подтягивания
Одним из самых душевных и теплых моментов праздника стала семейная эстафета.
Участие приняли: Мазурантовы, Седовы, Железовы, Певцовы, Фонаревы и Хорошевы.
Семьи с большими и маленькими детьми старались не отставать от серьезных спортсменов и проявили себя очень активно, дружно и просто невероятно трогательно!
Получился праздник, которым нашему городу можно смело гордиться, ведь именно такие мероприятия обнаруживают силу, здоровье и сплоченность наших граждан!
С каждым годом фитнес-клуб «Мультифит» все более профессионально, зрелищно и атмосферно проводит свои мероприятия. BATTLE-2017 надолго запомнится городу новым динамичным форматом, обилием соревнований и призов, а еще тем, что у всех, кто был на MULTIFIT BATTLE-2017 жаркое и солнечное лето уже состоялось!
Смотрите фото с мероприятия здесь.
Фоторяд фитнес-клуба «Мультифит».
Публикуется на правах рекламы.
По сложившейся традиции 12 июня в парке им. Дегтярёва собираются не только спортсмены, активисты городских организаций и все СМИ, но и обычные горожане.
MULTIFIT BATTLE с самого начала зарекомендовал себя, как яркое и зрелищное городское мероприятие, интересное абсолютно всем.
И ковровчане, и приезжие приходят семьями, парами, с друзьями; многие, планируя просто отдохнуть, оказываются втянуты в увлекательный спортивный процесс.
Еще бы! В парке, несмотря на все прогнозы, солнечно и даже жарко! Мужчины и женщины буквально прыгают с огромными штангами, подбрасывают гири, легко и непринужденно отжимаются десятки раз, бегают с гигантскими шинами, подтягиваются и приседают.
На сцене зажигательная зумба, невероятно популярная йога в гамаках, танцы, мастер-классы и акробатические номера. Ведущий Евгений Морозов не отстает, показывая зрителям пример и отличную спортивную форму.
В этому году в Crossfit Battle приняли участие крупные и значимые организации города. Кто бы мог подумать, что сотрудники этих организаций настоящие чемпионы:
- I место — ПАО СберБанк
- II место — ПАО ВНИИ «Сигнал»
- III место – «Ярко Парк»
- IV место — ОАО «ЗиД»
- V место — М.Видео
Женский зачет — берпи (бурпи), рывок гантели, зашагивание на бокс с медболом, сит-ап с медболом, выпады с медболом.
Мужской зачет — берпи (бурпи) с отжиманиями, становая тяга, рывок гири, пресс-складка, зашагивание на бокс с мешком, выпады с мешком.
В индивидуальных соревнованиях по русскому жиму, подъему штанги, приседаниям, планке, отжиманию и подтягиванию участвовали жители города Коврова, Ковровского района и Владимирской области.
Участников в личном зачете оказалось удивительно много, а победителями стали:
Русский жим
- мужской зачет, вес штанги 55 кг — Виктор Прунов, результат 54,78
- мужской зачет, вес штанги 75 кг — Данил Колчев, результат 32,81
- мужской зачет, вес штанги 100 кг — Марк Краснов, результат 29,70
- женский зачет, вес штанги 20 кг — Виктория Зимина, результат 27,44
- женский зачет, вес штанги 35 кг — Дарья Смирнова, результат 27,66
Подъем штанги на бицепс
- мужской зачет, в.к. до 75 кг — Всеволод Зайцев, результат 105 раз
- мужской зачет, в.к. свыше 75 кг — Алексей Тимашенков, результат 102 раза
- женский зачет — Виктория Зимина, результат 110 раз
Приседания
Юлия Пересветова, результат 190 раз
Планка
- мужской зачет — Евгений Крутов, результат 20 мин 14 с
- женский зачет — Ирина Краева, результат 12 мин 2 с
Отжимания
- мужской зачет — Родион Бочаров, результат 144 раза
- женский зачет — Юлия Пивоварова, результат 70 раз
Подтягивания
- мужской зачет — Денис Иванов, результат 28 раз
- женский зачет — Дарья Смирнова, результат 6 раз
Одним из самых душевных и теплых моментов праздника стала семейная эстафета.
Участие приняли: Мазурантовы, Седовы, Железовы, Певцовы, Фонаревы и Хорошевы.
Семьи с большими и маленькими детьми старались не отставать от серьезных спортсменов и проявили себя очень активно, дружно и просто невероятно трогательно!
Получился праздник, которым нашему городу можно смело гордиться, ведь именно такие мероприятия обнаруживают силу, здоровье и сплоченность наших граждан!
С каждым годом фитнес-клуб «Мультифит» все более профессионально, зрелищно и атмосферно проводит свои мероприятия. BATTLE-2017 надолго запомнится городу новым динамичным форматом, обилием соревнований и призов, а еще тем, что у всех, кто был на MULTIFIT BATTLE-2017 жаркое и солнечное лето уже состоялось!
Смотрите фото с мероприятия здесь.
Фоторяд фитнес-клуба «Мультифит».
Публикуется на правах рекламы.
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