Мультифит

MULTIFIT BATTLE: День России вместе с «MULTIFIT»?

Екатерина Кокшарова
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Вся Россия — за спорт! Да, что там Россия: «MULTIFIT» — за спорт! И всех зовёт на крутое событие этого лета — «MULTIFIT BATTLE». Ещё не думали, как провести День России? Так вот, 12 июня в 12:00 все в парк имени Дегтярева. Будет зрелище!



Традиционное мероприятие. Это видео с «MULTIFIT BATTLE-2016». Участники выполняли различные упражнения одно за другим с минимальным временем на отдых. Самый сильный получил 20 000 рублей.



Как стать самым сильным в этом году? Даём подсказку. В «MULTIFIT BATTLE-2017» будет:

  1. CrossFit Battle между организациями города
  2. Русский жим, подъем штанги на бицепс, приседания, планка, отжимания от пола, подтягивания
  3. Веселые старты для всей семьи
  4. Мастер-классы по популярным фитнес-направлениям
  5. Танцевальные флешмобы
  6. Зона для маленьких гостей праздника
  7. Розыгрыш абонементов и другие ценные призы

Каждый может проверить себя на выносливость.



Как показывает практика, желающих проявить свою силу и ловкость — немало. Зрителям — зрелище, участникам — призы. Всё честно. Кстати, были случаи, когда зрители также ощущали все сложности и прелести «MULTIFIT BATTLE» на себе. Так что, на всякий случай стоит взять с собой спортивку. А ещё лучше прийти сразу же при параде. Отметим День России, по-спортивному?



Соревнования в смежных дисциплинах, танцы, флешмобы, мастер-классы… — «MULTIFIT BATTLE» ждёт всех! Подробная информация — в афише.



Заряжаемся энергией в День России. Модно и по-спортивному!

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