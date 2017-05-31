Мультифит
MULTIFIT BATTLE: День России вместе с «MULTIFIT»?
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Вся Россия — за спорт! Да, что там Россия: «MULTIFIT» — за спорт! И всех зовёт на крутое событие этого лета — «MULTIFIT BATTLE». Ещё не думали, как провести День России? Так вот, 12 июня в 12:00 все в парк имени Дегтярева. Будет зрелище!
Традиционное мероприятие. Это видео с «MULTIFIT BATTLE-2016». Участники выполняли различные упражнения одно за другим с минимальным временем на отдых. Самый сильный получил 20 000 рублей.
Как стать самым сильным в этом году? Даём подсказку. В «MULTIFIT BATTLE-2017» будет:
Каждый может проверить себя на выносливость.
Как показывает практика, желающих проявить свою силу и ловкость — немало. Зрителям — зрелище, участникам — призы. Всё честно. Кстати, были случаи, когда зрители также ощущали все сложности и прелести «MULTIFIT BATTLE» на себе. Так что, на всякий случай стоит взять с собой спортивку. А ещё лучше прийти сразу же
при параде. Отметим День России, по-спортивному?
Соревнования в смежных дисциплинах, танцы, флешмобы, мастер-классы… — «MULTIFIT BATTLE» ждёт всех! Подробная информация — в афише.
Традиционное мероприятие. Это видео с «MULTIFIT BATTLE-2016». Участники выполняли различные упражнения одно за другим с минимальным временем на отдых. Самый сильный получил 20 000 рублей.
Как стать самым сильным в этом году? Даём подсказку. В «MULTIFIT BATTLE-2017» будет:
- CrossFit Battle между организациями города
- Русский жим, подъем штанги на бицепс, приседания, планка, отжимания от пола, подтягивания
- Веселые старты для всей семьи
- Мастер-классы по популярным фитнес-направлениям
- Танцевальные флешмобы
- Зона для маленьких гостей праздника
- Розыгрыш абонементов и другие ценные призы
Каждый может проверить себя на выносливость.
Как показывает практика, желающих проявить свою силу и ловкость — немало. Зрителям — зрелище, участникам — призы. Всё честно. Кстати, были случаи, когда зрители также ощущали все сложности и прелести «MULTIFIT BATTLE» на себе. Так что, на всякий случай стоит взять с собой спортивку. А ещё лучше прийти сразу же
Соревнования в смежных дисциплинах, танцы, флешмобы, мастер-классы… — «MULTIFIT BATTLE» ждёт всех! Подробная информация — в афише.
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