MULTIFIT BATTLE: День России вместе с «MULTIFIT»?

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при параде

Заряжаемся энергией в День России. Модно и по-спортивному!

Традиционное мероприятие. Это видео с «MULTIFIT BATTLE-2016». Участники выполняли различные упражнения одно за другим с минимальным временем на отдых. Самый сильный получил 20 000 рублей.Как стать самым сильным в этом году? Даём подсказку. Вбудет:Каждый может проверить себя на выносливость.Как показывает практика, желающих проявить свою силу и ловкость — немало. Зрителям — зрелище, участникам — призы. Всё честно. Кстати, были случаи, когда зрители также ощущали все сложности и прелести «MULTIFIT BATTLE» на себе. Так что, на всякий случай стоит взять с собой спортивку. А ещё лучше прийти сразу же. Отметим День России, по-спортивному?Соревнования в смежных дисциплинах, танцы, флешмобы, мастер-классы… — «MULTIFIT BATTLE» ждёт всех! Подробная информация — в афише.