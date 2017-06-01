Мультифит

MULTIFIT BATTLE для всех - проведи День России активно и позитивно!

ValyaVilova
0 30
12 июня фитнес-клуб Multifit собирает всех любителей спорта и здорового образа жизни в парке им. В. А. Дегтярева на зрелищное мероприятие MULTIFIT BATTLE, ставшее традиционным для ковровчан. В этом году вас ждет мега-насыщенная программа:



В CROSSFIT BATTLE за главный приз сразятся команды крупнейших организаций нашего города:
  • ВНИИ «Сигнал»,
  • ОАО «ЗиД»,
  • М. Видео,
  • Сбербанк,
  • ЯркоПарк и другие.

Победителем станет та команда, сумма времени всех участников которой будет минимальной, а техника выполнения упражнений — идеальной.

Также в рамках мероприятия будут проводиться открытые соревнования для всех желающих: русский жим, подъем штанги на бицепс, приседания, планка, отжимания от пола, подтягивания.







Победителей ждут достойные призы от фитнес-клуба Multifit! Приходи, участвуй, покажи на что ты способен!

Начало мероприятия в 12:00.





В программе:
  • мощный CrossFit Battle между организациями города,
  • веселые старты для всей семьи.



В течение MULTIFIT BATTLE — мастер-классы по популярным фитнес-направлениям и танцевальные флешмобы от ведущих тренеров клуба, открытые соревнования для всех желающих. А маленьких гостей праздника ждет развлекательная программа от ЯркоПарка.



Проведи День России активно и позитивно! Зарядись энергией спорта и фитнеса вместе с MULTIFIT!

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.