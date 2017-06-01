Мультифит
MULTIFIT BATTLE для всех - проведи День России активно и позитивно!
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12 июня фитнес-клуб Multifit собирает всех любителей спорта и здорового образа жизни в парке им. В. А. Дегтярева на зрелищное мероприятие MULTIFIT BATTLE, ставшее традиционным для ковровчан. В этом году вас ждет мега-насыщенная программа:
В CROSSFIT BATTLE за главный приз сразятся команды крупнейших организаций нашего города:
Победителем станет та команда, сумма времени всех участников которой будет минимальной, а техника выполнения упражнений — идеальной.
Также в рамках мероприятия будут проводиться открытые соревнования для всех желающих: русский жим, подъем штанги на бицепс, приседания, планка, отжимания от пола, подтягивания.
Победителей ждут достойные призы от фитнес-клуба Multifit! Приходи, участвуй, покажи на что ты способен!
Начало мероприятия в 12:00.
В программе:
В течение MULTIFIT BATTLE — мастер-классы по популярным фитнес-направлениям и танцевальные флешмобы от ведущих тренеров клуба, открытые соревнования для всех желающих. А маленьких гостей праздника ждет развлекательная программа от ЯркоПарка.
В CROSSFIT BATTLE за главный приз сразятся команды крупнейших организаций нашего города:
- ВНИИ «Сигнал»,
- ОАО «ЗиД»,
- М. Видео,
- Сбербанк,
- ЯркоПарк и другие.
Победителем станет та команда, сумма времени всех участников которой будет минимальной, а техника выполнения упражнений — идеальной.
Также в рамках мероприятия будут проводиться открытые соревнования для всех желающих: русский жим, подъем штанги на бицепс, приседания, планка, отжимания от пола, подтягивания.
Победителей ждут достойные призы от фитнес-клуба Multifit! Приходи, участвуй, покажи на что ты способен!
Начало мероприятия в 12:00.
В программе:
- мощный CrossFit Battle между организациями города,
- веселые старты для всей семьи.
В течение MULTIFIT BATTLE — мастер-классы по популярным фитнес-направлениям и танцевальные флешмобы от ведущих тренеров клуба, открытые соревнования для всех желающих. А маленьких гостей праздника ждет развлекательная программа от ЯркоПарка.
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