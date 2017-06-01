MULTIFIT BATTLE для всех - проведи День России активно и позитивно!

ВНИИ «Сигнал»,

ОАО «ЗиД»,

М. Видео,

Сбербанк,

ЯркоПарк и другие.

мощный CrossFit Battle между организациями города,

между организациями города, веселые старты для всей семьи.

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Победителем станет та команда, сумма времени всех участников которой будет минимальной, а техника выполнения упражнений — идеальной.Также в рамках мероприятия будут проводиться открытые соревнования для всех желающих: русский жим, подъем штанги на бицепс, приседания, планка, отжимания от пола, подтягивания.Начало мероприятия вВ течение— мастер-классы по популярным фитнес-направлениям и танцевальные флешмобы от ведущих тренеров клуба, открытые соревнования для всех желающих. А маленьких гостей праздника ждет развлекательная программа от ЯркоПарка.