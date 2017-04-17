Не по дням, а по часам! Фитнес-клубу «MULTIFIT» - два года. Только вперёд!

С Днем рождения, «Мультифит»!

Командой клуба были организованы первые в городе Кроссфит Баттлы и открыта зона для кроссфита в самом клубе. Благодаря чему многие юноши и девушки услышали об этом направлении, всерьез им увлеклись и уже успели добиться успехов! Неоднократно в клубе и за его пределами проходили масштабные спортивные мероприятия, соревнования по Русскому жиму, Силовому троеборью, Гиревому спорту. Для всех, кто мечтает о красивом и спортивном теле и нуждается в дополнительном стимуле, фитнес-клуб «Мультифит» разработал специальную программу — клубную карту «Делай тело».С помощью этой программы занятия проходят максимально эффективно под наблюдением профессионалов клуба! Каждый сезон «Мультифит» раскрашивает в особые, яркие краски, не давая своим клиентам расслабляться, а тем более унывать. Вслед за новогодними акциями и сюрпризами пришли Дни Спорта, во время которых можно было участвовать в соревнованиях, сдавать нормативы, посещать лекции и семинары, да и просто заряжаться позитивом и желанием выглядеть и чувствовать себя великолепно!Основная цель клуба – дать возможность всем желающим заниматься спортом современно, интересно и результативно. Поэтому в «Мультифите» постоянно открываются новые направления. Секретное оружие «морских котиков» — TRX – лучший и, при этом, невероятно простой тренажер для развития силы, гибкости, выносливости и техники.BOSU – функциональная тренировка с использованием специальной платформы в виде полусферы. Йога – для взрослых, для пожилых людей; йога для позвоночника и суставов, йога в гамаках (йога в воздухе) и пилатес.Зумба и латина – для желающих разжечь огонь в сердцах и сжечь каллории! Total-body, Body-ballet, Hot-iron и даже Cycle-зал – все это новинки клуба «Мультифит».Кроме того, в клубе постоянно проходят мастер-классы и семинары по направлениям, спортивному и диетическому питанию, здоровью и красоте. В клубе есть свой, штатный нутрициолог, к которому всегда можно обратиться за советом и разработать индивидуальную программу питания, что идеально сочетается с планом тренировок от личного тренера. А после усиленного труда над собой, можно и нужно расслабиться в СПА-кабинете, мире гармонии, удовольствия и релакса.Команда клуба «Мультифит» ни секунды не стоит на месте, они дружно и бодро бегут вперед, к новым свершениям, знаниям и победам. А за собой они увлекают и своих друзей, клиентов «Мультифита».Все обучающие и информационные встречи проводятся профессионалами клуба или приглашенными специалистами. Так, совсем недавно клуб посетила настоящая фитнес-звезда – заслуженный Мастера спорта, Абсолютная чемпионка Европы, чемпионка Olympia Amateur Figure, двукратная чемпионка Мира, пятикратная чемпионка России и чемпионка Arnold Classic,. Она провела многочасовой семинар по спортивному питанию, профессиональной сушке, а также показала ряд упражнений, используемых ею самой.У «Мультифита» нет секретов – наоборот, клуб охотно раскрывает все тайны и особенности красивого и здорового тела и духа; делает профессиональный и современный спорт доступным всем желающим, а не только членам клуба.Посетить мероприятия клуба могут, действительно, все. Если же нет такой возможности, то на сайте и в группах клуба можно получить ответы на интересующие вопросы, посмотреть видео-семинары и уроки от тренеров, послушать рекомендации других специалистов.Расписание клуба становится все более насыщенным, спортивная и социальная жизнь клуба кипит! Тренеры все чаще появляются на обложках глянцевых журналов и в интернет-изданиях, участвуют в шоу, снимаются в роликах, проводят мероприятия, преуспевая не только в спорте, но и в личной, семейной жизни.Пару месяцев назад красавицы(Енчинова) иуспешно поучаствовали в популярном шоу – «Городская красавица», Фируза заняла первое место и выиграла главный приз! А Анастасия во время реалити-шоу вышла замуж за коллегу – тренера клуба, Никиту Енчинова. Теперь молодая пара служит примером совместных тренировок. Ребята показывают, как можно помогать друг другу достичь превосходных результатов. Руководители клуба только приветствуют такую активность своих сотрудников, всячески их поддерживают и даже приходят поболеть за них на шоу!Видно, что «Мультифит» — это, хоть и совсем еще юная, зато дружная, активная, веселая и современная семья! И двери этой семьи всегда открыты!Кстати, в свой день рождения, 19 апреля, фитнес-клуб проводит акцию «Лето-близко, цены низко»! Три месяца безлимитного фитнеса за 5900 рублей!На правах рекламы