Мультифит
Невыдуманная история или реальный способ похудеть за считанные дни…
8 1950
… судите сами. Героиня интервью – пример для подражания многих современных женщин. Екатерина начала свою историю похудения вместе с фитнес-клубом «Multifit», карту «Делай тело». Юлия Тюрина – персональный тренер Екатерины, так же поделилась процессом данного эксперимента, заверив всех присутствующих, что результат гарантирован 100%.
Теперь поподробнее. Что привело Вас в «Multifit»?
Е: Это было желание мужа. Раньше я носила 48 размер, а тут, когда собралась на свадьбу племянницы, купила платье уже 52-го. Когда меня муж увидел, какая я в нем, сразу же отправил… Все за меня просто-напросто решил.
Но почему «Делай тело»? Можно было и обычный абонемент купить.
Е: А потому что муж знает, что я сама не буду заниматься. Мне надо было, чтобы меня контролировали. Вообще, я бы не добилась такого результата, если бы ходила в тренажерный зал самостоятельно. Во-первых, очень ощутима поддержка тренера. Ты сама можешь что-то не доделать, пропустить, сделать неправильно. А тут уже тренер над тобой стоит, и ты никуда не денешься. С Юлей я не забалую (смеется). Во-вторых, это конечно питание.
Ю: В-третьих, вы не затрачиваете много времени. В день на тренировку уходит час-полтора (это вместе с сауной). При этом, помимо «персоналок», вы также можете в любое время придти и позаниматься в тренажерном зале, на групповых занятиях. Ну и, в-четвертых, данный абонемент можно приобрести в рассрочку.
Что было самое сложное за эти 3 месяца?
Е: Питание в первое время. Это был ад. Я вообще поваром работаю. Никогда не забуду, как чуть не сорвалась. У меня вначале была такая истерика, когда муж с детьми ели пиццу, а мне было нельзя. Это сейчас мне без разницы … Я даже написала тренеру: «Юля, я все бросаю»…
Ю: Она не написала. Она просто пропала! Стучусь ей, пишу: «Катя, ты где, жду фото весов». Катя не отвечает. Потом уже пришло смс. На что я ей: «В чем дело? Может дело во мне? Что произошло?» Катя мне все рассказала. Я ей посоветовала успокоиться, придти в клуб и пообещала, что мы вместе решим с ней эту проблему. Вообще, первый месяц – самый сложный период, когда и питание еще на стадии привыкания и активный круговорот в зале, когда ты ходишь от дорожки, к эллипсу, потом на велосипед…
Получается, Вы всегда на связи со своими подопечными?
Ю: Мы открыты для своих клиентов. Если какие-то проблемы возникают, мы готовы помочь всегда.
Как вообще протекал ваш тренировочный процесс?
Ю: В первый тот самый переломный месяц были только кардио-тренировки. Нам надо было запустить обмен веществ. У нас стояла цель – похудеть. Если бы мы начали закачиваться, Катя бы только нарастила массу. Затем мы занимались функциональным тренингом, который поддерживал нас в тонусе. Мы встречались три раза в неделю, дополнительно, Катя приходила на групповые тренировки. Мы учились потеть. Было и такое. Для этого мы делали кардио-, а потом ходили в сауну, чтобы лишняя жидкость вышла через поры, так как много вредных веществ выходит с пОтом. А еще я даю домашнее задание: каждое утро, встав с кровати, нужно делать планку.
Екатерина, когда вы втянулись в тренировки, какое было ощущение?
Е: Облегчение после каждой тренировки. А когда еще ты видишь, как килограммы улетают, не только морально, но и физически легче становится.
Вы говорили про программу питания. С какой периодичностью вы посещали нутрициолога?
Е:3 раза в месяц, примерно, потому что были проблемы с питанием. Мы остановились в выборе на том, что я буду есть, и все наладилось.
Ю: Екатерина – нутрициолог, корректирует питание в соотношении с тренировочным планом. Она изначально дает определенный калораж, например, только для кардио-занятий. Когда мы озвучиваем, что следующий этап тренировок будет меняться, Катя пересматривает рацион, и мы начинаем кушать по-другому. 70% успеха – это питание, мы всем это не устаем говорить. И на него, конечно, нужно обращать особое внимание.
Есть распространенный миф, что правильно питание – это дорого.
Е: Я тоже так раньше думала. Я специально брала тетрадку, смотрела, что я себе покупаю, и сравнивала с обычным рационом. У меня получилось примерно на 1000 рублей дешевле.
Муж Вас вдохновил на тренировки. А во время эксперимента, он Вас поддерживал?
Е: Поддерживал меня, как мог. Мои капризы терпел. Сначала питался со мной правильно, потом постепенно начал меня закалять: садился рядом и ел свою еду. Утром мы встаем с ребенком, половина пятого утра, и идем на улицу, прыгаем, бегаем. Ребенок сам себе будильник заводит. Вообще, семья очень помогает. Было такое вначале, когда не хотелось идти, я устала, а муж с ребенком в один голос: «Мама, надо!»
Ю: Дома ремонт у них. Муж ей звонит: «Катя, занеси песок на пятый этаж». В мешке. На пятый этаж. Такая домашняя тренировка (смеется).
Жизнь как-то поменялась спустя 3 месяца?
Е: Да, муж уже начал смотреть на меня как-то по-другому. В июне у меня был 52 размер, а позавчера я купила джинсы 48-го. Никогда не забуду случай: пришла к старшей дочке на собрание. Дети гуляют и говорят моей: «К тебе что, бабушка что ли пришла на собрание?» А вчера была родительском на собрании, сказали ей: «Ничего себе, у тебя мама похудела… Теперь такая стройная красивая стала». Приятно! И вообще, у меня вся семья спортивная: старшая на джиу-джитсу ходит, младшая — в спортивную гимнастику.
Что бы хотелось сказать тем, кто еще раздумывает над покупкой абонемента «Делай тело»?
Е: Здесь даже не надо думать. Я точно не брошу тренировки. Это уже другой ритм жизни, и мне это нравится.
Ю: Эта работа реально стоит этих денег! Человек пришел и оплатил себе спокойную жизнь на три месяца. Его измерили, написали рацион питания и программу тренировок. Твое дело – это придти в назначенное время и выполнять то, что говорит тренер. «Делай тело» — это крутой проект! Мы даже собираем участников «Делай тело» на семинаре. Катя, кстати, будет на нем выступать и расскажет свою историю похудения. Мы собираем этих ребят, чтоб они не чувствовали себя просто членами нашего клуба. Мы хотим, чтоб они знали друг друга, делились опытом, общались, а так же знали, что мы за ними все пристально следим и отвечаем за их результат, который гарантирован, в любом случае!
Информация об участнице:
Имя: Екатерина
Период тренировок: 3 месяца
Возраст: 32 года
Рост: 1 м 43 см
Стартовый вес: 71 кг
Вес на данный момент: 56 кг
Теперь поподробнее. Что привело Вас в «Multifit»?
Е: Это было желание мужа. Раньше я носила 48 размер, а тут, когда собралась на свадьбу племянницы, купила платье уже 52-го. Когда меня муж увидел, какая я в нем, сразу же отправил… Все за меня просто-напросто решил.
Но почему «Делай тело»? Можно было и обычный абонемент купить.
Е: А потому что муж знает, что я сама не буду заниматься. Мне надо было, чтобы меня контролировали. Вообще, я бы не добилась такого результата, если бы ходила в тренажерный зал самостоятельно. Во-первых, очень ощутима поддержка тренера. Ты сама можешь что-то не доделать, пропустить, сделать неправильно. А тут уже тренер над тобой стоит, и ты никуда не денешься. С Юлей я не забалую (смеется). Во-вторых, это конечно питание.
Ю: В-третьих, вы не затрачиваете много времени. В день на тренировку уходит час-полтора (это вместе с сауной). При этом, помимо «персоналок», вы также можете в любое время придти и позаниматься в тренажерном зале, на групповых занятиях. Ну и, в-четвертых, данный абонемент можно приобрести в рассрочку.
Что было самое сложное за эти 3 месяца?
Е: Питание в первое время. Это был ад. Я вообще поваром работаю. Никогда не забуду, как чуть не сорвалась. У меня вначале была такая истерика, когда муж с детьми ели пиццу, а мне было нельзя. Это сейчас мне без разницы … Я даже написала тренеру: «Юля, я все бросаю»…
Ю: Она не написала. Она просто пропала! Стучусь ей, пишу: «Катя, ты где, жду фото весов». Катя не отвечает. Потом уже пришло смс. На что я ей: «В чем дело? Может дело во мне? Что произошло?» Катя мне все рассказала. Я ей посоветовала успокоиться, придти в клуб и пообещала, что мы вместе решим с ней эту проблему. Вообще, первый месяц – самый сложный период, когда и питание еще на стадии привыкания и активный круговорот в зале, когда ты ходишь от дорожки, к эллипсу, потом на велосипед…
Получается, Вы всегда на связи со своими подопечными?
Ю: Мы открыты для своих клиентов. Если какие-то проблемы возникают, мы готовы помочь всегда.
Как вообще протекал ваш тренировочный процесс?
Ю: В первый тот самый переломный месяц были только кардио-тренировки. Нам надо было запустить обмен веществ. У нас стояла цель – похудеть. Если бы мы начали закачиваться, Катя бы только нарастила массу. Затем мы занимались функциональным тренингом, который поддерживал нас в тонусе. Мы встречались три раза в неделю, дополнительно, Катя приходила на групповые тренировки. Мы учились потеть. Было и такое. Для этого мы делали кардио-, а потом ходили в сауну, чтобы лишняя жидкость вышла через поры, так как много вредных веществ выходит с пОтом. А еще я даю домашнее задание: каждое утро, встав с кровати, нужно делать планку.
Екатерина, когда вы втянулись в тренировки, какое было ощущение?
Е: Облегчение после каждой тренировки. А когда еще ты видишь, как килограммы улетают, не только морально, но и физически легче становится.
Вы говорили про программу питания. С какой периодичностью вы посещали нутрициолога?
Е:3 раза в месяц, примерно, потому что были проблемы с питанием. Мы остановились в выборе на том, что я буду есть, и все наладилось.
Ю: Екатерина – нутрициолог, корректирует питание в соотношении с тренировочным планом. Она изначально дает определенный калораж, например, только для кардио-занятий. Когда мы озвучиваем, что следующий этап тренировок будет меняться, Катя пересматривает рацион, и мы начинаем кушать по-другому. 70% успеха – это питание, мы всем это не устаем говорить. И на него, конечно, нужно обращать особое внимание.
Есть распространенный миф, что правильно питание – это дорого.
Е: Я тоже так раньше думала. Я специально брала тетрадку, смотрела, что я себе покупаю, и сравнивала с обычным рационом. У меня получилось примерно на 1000 рублей дешевле.
Муж Вас вдохновил на тренировки. А во время эксперимента, он Вас поддерживал?
Е: Поддерживал меня, как мог. Мои капризы терпел. Сначала питался со мной правильно, потом постепенно начал меня закалять: садился рядом и ел свою еду. Утром мы встаем с ребенком, половина пятого утра, и идем на улицу, прыгаем, бегаем. Ребенок сам себе будильник заводит. Вообще, семья очень помогает. Было такое вначале, когда не хотелось идти, я устала, а муж с ребенком в один голос: «Мама, надо!»
Ю: Дома ремонт у них. Муж ей звонит: «Катя, занеси песок на пятый этаж». В мешке. На пятый этаж. Такая домашняя тренировка (смеется).
Жизнь как-то поменялась спустя 3 месяца?
Е: Да, муж уже начал смотреть на меня как-то по-другому. В июне у меня был 52 размер, а позавчера я купила джинсы 48-го. Никогда не забуду случай: пришла к старшей дочке на собрание. Дети гуляют и говорят моей: «К тебе что, бабушка что ли пришла на собрание?» А вчера была родительском на собрании, сказали ей: «Ничего себе, у тебя мама похудела… Теперь такая стройная красивая стала». Приятно! И вообще, у меня вся семья спортивная: старшая на джиу-джитсу ходит, младшая — в спортивную гимнастику.
Что бы хотелось сказать тем, кто еще раздумывает над покупкой абонемента «Делай тело»?
Е: Здесь даже не надо думать. Я точно не брошу тренировки. Это уже другой ритм жизни, и мне это нравится.
Ю: Эта работа реально стоит этих денег! Человек пришел и оплатил себе спокойную жизнь на три месяца. Его измерили, написали рацион питания и программу тренировок. Твое дело – это придти в назначенное время и выполнять то, что говорит тренер. «Делай тело» — это крутой проект! Мы даже собираем участников «Делай тело» на семинаре. Катя, кстати, будет на нем выступать и расскажет свою историю похудения. Мы собираем этих ребят, чтоб они не чувствовали себя просто членами нашего клуба. Мы хотим, чтоб они знали друг друга, делились опытом, общались, а так же знали, что мы за ними все пристально следим и отвечаем за их результат, который гарантирован, в любом случае!
Информация об участнице:
Имя: Екатерина
Период тренировок: 3 месяца
Возраст: 32 года
Рост: 1 м 43 см
Стартовый вес: 71 кг
Вес на данный момент: 56 кг
8 комментариев
15 кг за 3 месяца, это обычный режим похудения, если у человека есть ожирение.
Такой результат элементарно достичь если начать питаться правильно, и не переедать суточную норму калорий. Похудеть можно только «желудком», а не тренажерами!
Даже если ездить только на машине, пользоваться лифтом, работать сидя на ПК, и в день ходить не более 1000 шагов, и выпивать по пятницам без обильной закуски, то результат будет аналогичный.
Не ведитесь на эти разводы, если у вас ожирение и есть сила воли не жрать ночью все подряд, результат будет аналогичный. Введите свой рост и массу тела в любую программу, для расчета калорий, начинайте их строго соблюдать, кушайте плотно завтрак потом каждые 3 часа для ускорения метаболизма, вечером после 18-00 ни-ни))) Воду пейте сколько хотите, что ее надо пить тоннами тоже миф! Ну и исключили из рациона все на чем жарят и чем мажут для пользы желудку… Все… и в перед… организм сам скинет все ненужное если у вас есть лишнее!!!
И вместо бега, фитнесса, качалки и прочих клубов побольше гуляйте и занимайтесь разноплановыми делами!
Пешите исчоПишите больше и содержательнее.