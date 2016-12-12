Невыдуманная история или реальный способ похудеть за считанные дни…

Это было желание мужа. Раньше я носила 48 размер, а тут, когда собралась на свадьбу племянницы, купила платье уже 52-го. Когда меня муж увидел, какая я в нем, сразу же отправил… Все за меня просто-напросто решил.А потому что муж знает, что я сама не буду заниматься. Мне надо было, чтобы меня контролировали. Вообще, я бы не добилась такого результата, если бы ходила в тренажерный зал самостоятельно. Во-первых, очень ощутима поддержка тренера. Ты сама можешь что-то не доделать, пропустить, сделать неправильно. А тут уже тренер над тобой стоит, и ты никуда не денешься. С Юлей я не забалую (смеется). Во-вторых, это конечно питание.В-третьих, вы не затрачиваете много времени. В день на тренировку уходит час-полтора (это вместе с сауной). При этом, помимо «персоналок», вы также можете в любое время придти и позаниматься в тренажерном зале, на групповых занятиях. Ну и, в-четвертых, данный абонемент можно приобрести в рассрочку.Питание в первое время. Это был ад. Я вообще поваром работаю. Никогда не забуду, как чуть не сорвалась. У меня вначале была такая истерика, когда муж с детьми ели пиццу, а мне было нельзя. Это сейчас мне без разницы … Я даже написала тренеру: «Юля, я все бросаю»…Она не написала. Она просто пропала! Стучусь ей, пишу: «Катя, ты где, жду фото весов». Катя не отвечает. Потом уже пришло смс. На что я ей: «В чем дело? Может дело во мне? Что произошло?» Катя мне все рассказала. Я ей посоветовала успокоиться, придти в клуб и пообещала, что мы вместе решим с ней эту проблему. Вообще, первый месяц – самый сложный период, когда и питание еще на стадии привыкания и активный круговорот в зале, когда ты ходишь от дорожки, к эллипсу, потом на велосипед…Мы открыты для своих клиентов. Если какие-то проблемы возникают, мы готовы помочь всегда.В первый тот самый переломный месяц были только кардио-тренировки. Нам надо было запустить обмен веществ. У нас стояла цель – похудеть. Если бы мы начали закачиваться, Катя бы только нарастила массу. Затем мы занимались функциональным тренингом, который поддерживал нас в тонусе. Мы встречались три раза в неделю, дополнительно, Катя приходила на групповые тренировки. Мы учились потеть. Было и такое. Для этого мы делали кардио-, а потом ходили в сауну, чтобы лишняя жидкость вышла через поры, так как много вредных веществ выходит с пОтом. А еще я даю домашнее задание: каждое утро, встав с кровати, нужно делать планку.Облегчение после каждой тренировки. А когда еще ты видишь, как килограммы улетают, не только морально, но и физически легче становится.Вы говорили про программу питания. С какой периодичностью вы посещали нутрициолога?3 раза в месяц, примерно, потому что были проблемы с питанием. Мы остановились в выборе на том, что я буду есть, и все наладилось.Екатерина – нутрициолог, корректирует питание в соотношении с тренировочным планом. Она изначально дает определенный калораж, например, только для кардио-занятий. Когда мы озвучиваем, что следующий этап тренировок будет меняться, Катя пересматривает рацион, и мы начинаем кушать по-другому. 70% успеха – это питание, мы всем это не устаем говорить. И на него, конечно, нужно обращать особое внимание.Я тоже так раньше думала. Я специально брала тетрадку, смотрела, что я себе покупаю, и сравнивала с обычным рационом. У меня получилось примерно на 1000 рублей дешевле.Поддерживал меня, как мог. Мои капризы терпел. Сначала питался со мной правильно, потом постепенно начал меня закалять: садился рядом и ел свою еду. Утром мы встаем с ребенком, половина пятого утра, и идем на улицу, прыгаем, бегаем. Ребенок сам себе будильник заводит. Вообще, семья очень помогает. Было такое вначале, когда не хотелось идти, я устала, а муж с ребенком в один голос: «Мама, надо!»Дома ремонт у них. Муж ей звонит: «Катя, занеси песок на пятый этаж». В мешке. На пятый этаж. Такая домашняя тренировка (смеется).Да, муж уже начал смотреть на меня как-то по-другому. В июне у меня был 52 размер, а позавчера я купила джинсы 48-го. Никогда не забуду случай: пришла к старшей дочке на собрание. Дети гуляют и говорят моей: «К тебе что, бабушка что ли пришла на собрание?» А вчера была родительском на собрании, сказали ей: «Ничего себе, у тебя мама похудела… Теперь такая стройная красивая стала». Приятно! И вообще, у меня вся семья спортивная: старшая на джиу-джитсу ходит, младшая — в спортивную гимнастику.Здесь даже не надо думать. Я точно не брошу тренировки. Это уже другой ритм жизни, и мне это нравится.Эта работа реально стоит этих денег! Человек пришел и оплатил себе спокойную жизнь на три месяца. Его измерили, написали рацион питания и программу тренировок. Твое дело – это придти в назначенное время и выполнять то, что говорит тренер. «Делай тело» — это крутой проект! Мы даже собираем участников «Делай тело» на семинаре. Катя, кстати, будет на нем выступать и расскажет свою историю похудения. Мы собираем этих ребят, чтоб они не чувствовали себя просто членами нашего клуба. Мы хотим, чтоб они знали друг друга, делились опытом, общались, а так же знали, что мы за ними все пристально следим и отвечаем за их результат, который гарантирован, в любом случае!Имя: ЕкатеринаПериод тренировок: 3 месяцаВозраст: 32 годаРост: 1 м 43 смСтартовый вес: 71 кгВес на данный момент: 56 кг