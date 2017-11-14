Мультифит
ТОП-3. Умный фитнес MIND&BODY
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YOGA В ГАМАКЕ
Существует много направлений йоги. Yoga в гамаке – самое новое из них.
Основная ее задача – растянуть и укрепить мышцы, при этом не создавая нагрузок на суставы. Направление идеально для новичков. Если вы никогда не занимались такими физическими упражнениями, то она облегчит усвоение новых асан (поз) за счет дополнительного помощника – гамака. Он будет удерживать ваше тело, а вам останется лишь осуществлять требуемые движения. Йога в воздухе напоминает по своему эффекту занятия в бассейне. С ее помощью риск повреждений и травм сведен к минимуму, а легкие, пластичные и грациозные движения способствуют естественному формированию мускулатуры. Она открывает человеку новое пространство и дарит новые ощущения.
Елена Казачкина, инструктор групповой программы YOGA В ГАМАКЕ:
Йога в воздухе развивает силу, гибкость, ловкость, способна растянуть мышцы и позвоночник. В гамаках легко расслабляться, узнавать и совершенствовать новые асаны.
STRETCHING
STRETCHING – важный элемент фитнес-тренировок, который оказывает благотворное влияние на состояние всего организма в целом. Это комплекс упражнений для растягивания разных групп мышц и связок. STRETCHING поможет развить гибкость, снять напряжение с мышц, вернуть подвижность суставам. Регулярные занятия помогут предупредить развитие многих возрастных заболеваний опорно-двигательного аппарата: остеохондроза, радикулита и артрита. Кроме того, упражнения в данной программе являются своеобразной страховкой от травм.
Диана Шустикова, инструктор групповой программы STRETCHING:
Для тех, кто регулярно ходит на силовые тренировки, STRETCHING особенно необходим. Растяжка также улучшает осанку и помогает при болях в спине, которыми сегодня страдают почти все офисные работники, проводящие долгие часы у компьютера.
PILATES
Упражнения по программе PILATES затрагивают все группы мышц, выполняются плавно и неспешно. Важно полностью контролировать свои движения и следить за дыханием. Результат – повышение тонуса, укрепление мышц, пластичность и грациозность. Заметный эффект данная программа оказывает на мышцы спины и живота, что очень хорошо для новоиспеченных мам, и для тех, кто только планирует беременность. Это направление особенно полезно тем, у кого есть какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом — нарушения осанки, остеохондрозы, травмы, межпозвонковые грыжи и боли в суставах.
Лариса Гончарова, инструктор групповой программы PILATES:
PILATES – это упражнения, прежде всего, направленные на создание так называемого «мышечного корсета». Хорошая осанка и здоровый позвоночник невозможны без развитых мышц спины. Эта программа подойдет для любого возраста и уровня подготовки.
Увидимся в фитнес-клубе «MULTIFIT»!
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