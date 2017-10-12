Мультифит
ТОП-3 жиросжигающих тренировок
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CYCLE
CYCLE — универсальная кардио-программа на специальных стационарных велотренаджерах, имитирующих спортивную езду. Тренировка строится на чередовании высокоинтенсивных интервалов с восстановлением, при этом меняется скорость и сопротивление. Данная тренировка способствует укреплению всех групп мышц, а также развитию силовой выносливости и сжиганию жировой массы тела. Программа подходит для любого уровня подготовки.
Фируза Мамедова, инструктор групповой программы CYCLE:
По-моему, CYCLE – самая энергичная групповая тренировка из ныне существующих. Под зажигательную музыку и активные подбадривания тренера, вы мчитесь по имитированной пересеченной местности, то снижая, то увеличивая темп.
HOT IRON
HOT IRON — это система эффективных тренировок с мини-штангами для подтяжки фигуры и быстрого похудения. Занятия направлены на проработку всех мышечных групп и развитие силовой выносливости, что позволяет улучшить физическое состояние организма, обеспечить хороший тонус мышц, изменить композицию тела и уменьшить процентное содержание подкожной жировой клетчатки.
Юлия Тюрина, инструктор групповой программы HOT IRON:
Эта тренировка специально разработана для людей всех возрастов и разного уровня подготовки. HOT IRON использует принцип постепенного увеличения нагрузки, при этом упражнения выполняются с мини-штангой регулируемого веса.
AEROBIC DANCE
AEROBIC DANCE — энергичная тренировка, соединившая в себе зажигательные танцы и функциональные упражнения. Как и любой другой вид аэробики, она укрепляет сердечно-сосудистую систему, помогает бороться с лишним весом и укрепить мышцы. Кроме этого, AEROBIC DANCE улучшает гибкость и пластичность тела, координацию движений и осанку.
Диана Шустикова, инструктор групповой программы AEROBIC DANCE:
Несмотря на танцевальную направленность занятия, акцент сделан на фитнес-движения, плиометрические упражнения в интервальной работе. Стройность, выносливость, скорость реакции, координация и укрепление основных групп мышц — это главные плюсы данной программы.
Увидимся в фитнес-клубе «MULTIFIT»!
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1 комментарий
Чтобы похудеть, надо меньше жрать))
А если серьезно, то надо есть чаще, меньше и соблюдать приход/расход калорий.
А то что вы со штангой попрыгаете, а потом сожрете жареной картошки с сосисками толку ноль..)