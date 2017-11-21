Мультифит

Всего один день, чтобы купить целый год!

Anna_Kalinina
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Второй год подряд «Чёрная пятница» в фитнес-клубе «MULTiFiT» радует поклонников спорта и здорового образа жизни!

Только 24 ноября в «MULTiFiT» пройдет финальная распродажа годовых абонементов. Цена всего 18 тысяч рублей! За ГОД безлимитного фитнеса!



Приятная новость и для поклонников спортивного питания!

Эксклюзивно 24 ноября «Чёрная пятница» и в фитнес-баре «MULTiFiT». День, когда можно купить спортивное питание по ОЧЕНЬ выгодной цене.

Праздник скидок в «MULTIFIT»!


Контактная информация:

Телефон: 8 (930) 030-00-30

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