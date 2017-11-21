Мультифит
Всего один день, чтобы купить целый год!
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Только 24 ноября в «MULTiFiT» пройдет финальная распродажа годовых абонементов. Цена всего 18 тысяч рублей! За ГОД безлимитного фитнеса!
Приятная новость и для поклонников спортивного питания!
Эксклюзивно 24 ноября «Чёрная пятница» и в фитнес-баре «MULTiFiT». День, когда можно купить спортивное питание по ОЧЕНЬ выгодной цене.
Праздник скидок в «MULTIFIT»!
Контактная информация:
Телефон: 8 (930) 030-00-30
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