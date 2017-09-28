Мультифит
Взорви осень энергией фитнеса! День открытых дверей в MULTiFiT
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Это будет не просто День открытых дверей, где можно ознакомиться со всеми услугами фитнес-клуба, а самый настоящий праздник! О том, что ждёт гостей мероприятия, расскажем чуть позже, сейчас вас ожидает ещё одна полезная и приятная информация. Разумеется, о подарках. Какой же праздник обходится без них?
В День открытых дверей Multifit проведёт лотерею для всех желающих. Будет разыграно очень много фитнес-призов!
Не терпится испытать фортуну прямо сейчас? Участвуйте в конкурсе репостов. Возможно именно вы выиграете месяц безлимитного фитнеса!
А теперь — о тренировках. В День открытых дверей вы познакомитесь со всеми направлениями Multifit: современным тренажерным залом с неповторимой атмосферой и тренажёрами профессионального уровня «AeroFit», групповыми программами, финской сауной, посещение которой способствует укреплению иммунитета, spa-услугами, солярием, фитнес-баром и услугами нутрициолога (диетолога).
Расскажем подробнее о фитнес-программах. В этот день вас ждет насыщенное расписание групповых занятий, среди которых представлены аэробные, танцевальные, силовые и mind&body программы.
В аэробные программы входят STEP-Аэробика, TAY-BO, STEP INTERVAL, а также CARDIO KICKBOXING. Среди силовых — BODY SCULPT, BUMS+ABS, BODY-PUMP и UPPER BODY. Танцевальные представляют ZUMBA и LATINA. MIND & BODY — здоровое тело и умиротворенная душа. В этой программе — хатха-йога, в том числе для начинающих, возрасная йога, йога в гамаке, калланетик, стрейчинг, пилатес и фитбол. Подробнее о каждом фитнес-направлении вы узнаете, заглянув на День открытых дверей!
Но отличное тело подарят не только тренировки, но правильное питание. Ещё не пробовали фитнес-меню? Самое время, ведь фитнес-бар порадует вас дегустацией спортивного питания и приятными акциями.
Но и это ещё не все! У вас есть возможность проконсультироваться с ведущими специалистами Multifit. В тренажерном зале вас будут ждать персональные тренеры.
Но не достаточно записаться на фитнес и ждать, что лишний вес исчезнет сам по себе. 70 процентов эффективности тренировок зависит от правильно разработанной программы питания. Поэтому в кабинете фитнес-тестирования нутрициолог (диетолог) клуба проведет бесплатные консультации. Предварительная запись уже открыта. Телефон: 8-930-030-00-30.
Вернемся к расписанию. Зеленый цвет — силовые программы, желтый цвет — танцевальные программы, оранжевый цвет — аэробные программы, а голубой цвет — программы mind&body:
Предварительная запись на групповые занятия уже открыта на рецепции клуба или по телефону 8-930-030-00-30.
На этом хорошие новости не заканчиваются, ведь на мероприятии будет инстапринтер, который моментально распечатает вам фотокарточку в подарок. Достаточно просто сделать фото, выложить его в Инстаграм и добавить хештег #мультифит.
Будем рады видеть абсолютно всех! Вход свободный!
Праздничная атмосфера гарантирована!
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