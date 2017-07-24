Я знаю, что вы сделали этим летом

Такие подарки не продаются – их получают в дар от профессионалов команды фитнес-клуба «Мультифит»!

Однако, феи-крестные почему-то не спешат, волшебные палочки на дорогах не валяются, да и на мечты остается все меньше времени.На помощь, как всегда, приходит «Мультифит»! 20 июля проект «Делай тело» отпраздновал финал своего второго сезона.Напомним, на протяжении 3 месяцев участницы —— прошли невероятный путь преображений.Изменить свою жизнь, отказаться от многолетних привычек, идти к цели упорно и без срывов – это задача сложная! Но, как показали и доказали девушки, – выполнимая.Участниц ждали глобальные перемены, поэтому только правильный подход и постоянный контроль со стороны наставников проекта помогли девушкам добиться немыслимых результатов: в совокупности более семидесяти сброшенных килограммов!Работа была проделана колоссальная: правильный рацион питания, составленный для каждой участницы индивидуально клубным нутрициологом, активное посещение тренажерного зала вместе с персональным тренером, групповые занятия и каждую субботу — пробежки на стадионе «Металлист» (команда фитнес-клуба «Мультифит» выражает благодарность начальнику Управления социальной сферы Завода им. В.А.Дегтяреваи директору Спортивного комплекса им. В.А.Дегтяреваза предоставленную площадку для открытых пробежек).А что касается магии, то к магам и волшебникам можно отнести наставников проекта – мастер-тренерови нутрициолога фитнес-клуба «Мультифит». Необходимо быть не только профессионалом в области физического здоровья и фитнеса, но (что не менее важно) уметь настроить и поддержать «боевой» дух.Яркое и веселое празднование финала прошло в самом фитнес-клубе. Все участницы получили шикарные подарки от «Мультифит»: главный приз – годовой безлимитный абонемент.Победительница определялась не по количеству сброшенных килограммов, а по снижению процента жировой массы, и ей стала —(тренер-наставник) — 30 кг, снижение процентов жировой массы 42,61%.(тренер-наставник) — 29 кг, снижение процентов жировой массы 34,24%;(тренер-наставник)— 14 кг, снижение процентов жировой массы — 30,45%.Самая же ценная награда, которую получила каждая девушка проекта, – новое тело, стабильная привычка вести здоровый образ жизни и огромное желание двигаться вперед!