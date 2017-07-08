Не стало Ивана Чудикова

Иван Чудиков посвятил свою жизнь мотоболу. Выступал за «Комету» («Автомобилист» Элиста) (1966, 1967, 1969 – 1974, «Метеор» (Элиста) (1968), «Волгу» («Автомобилист» Волгоград) (1975 – 1977), «Ковровец» (Ковров) (1978 – 1986). Чемпион СССР 1970, 1971, 1972, 1974, 1982, 1984.Третий призёр чемпионата СССР 1980 года. Победитель Кубка СССР 1966, 1967, 1971, 1972, 1974, 1980, 1982, 1984, 1985 годов. Победитель спартакиады народов СССР 1970, 1986 годов, народов РСФСР 1970, 1979, 1983 годов. Неоднократно входил в 10 самых результативных игроков по итогам чемпионата СССР.На Кубках Европы выступал в 1971 и 1973 годах. Двукратный победитель Кубка Европы (4 забитых гола). Победитель Кубка «Олимпия» (1972 год, ФРГ). В 1983 – 1986 годах играющий тренер «Ковровца».Похороны состоятся в воскресенье 9 июля. Отпевание пройдёт в Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы (около «Мотодрома») в 12.30.