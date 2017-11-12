Некролог
Не стало воина…
0 1773
В последний путь его провожали только близкие, от ритуального зала клинической больницы «МЕДСИ», той самой, где и скончался писатель. Его похоронят в Риге.
Почему посчитала уместным разместить данный некролог на GK?
Казалось бы, нет прямой связи Коврова и писателя, рождённого в латвийской Юрмале и работавшем в Москве?
На самом деле, связь есть, но об этом чуть ниже.
Я встречалась с Михаилом Николаевичем дважды. Первый раз просто в качестве зрителя на его концерте в Санкт-Петербурге, второй – здесь, в Коврове в 2013, куда он приезжал с выступлением.
Полноценного интервью взять не получилось, был только короткий диалог. Заметно усталый после концерта, он говорил с грустью, даже немного раздражённо. Он говорил о письмах поклонников с рассказами о забавных случаях, нелепых объявлениях в газетах и на ТВ:
Всё это, конечно, радует и вдохновляет… Но у людей столько грамматических и стилистических ошибок!.. Ну, как можно так наплевательски относиться к родному языку…
Было заметно, что тема задевает Михаила Николаевича за живое. И он назвал себя воином:
Я воин русского языка. И буду стоять на страже его до последнего вздоха!..
Михаил Николаевич болезненно переживал, насколько снизился общий интеллектуальный уровень нынешнего поколения, насколько узок круг мышления. Он от всей души сочувствовал нынешним 20-30-летним, которые сами себя обкрадывают, лишают возможности воспринимать мир во всей красоте и многообразии. Просто от малограмотности и невежества…
Как уже сказано, интервью с писателем не получилось. Теперь уже не получится точно. Есть вещи, которые исправить невозможно.
Михаил Задорнов скончался в прошлую пятницу, 10 ноября, на 70-м году жизни.
Для большинства читателей GK это колоссальный возраст. Знаю, для многих из вас горизонт планирования не доходит и до 30-летия. Но, поверьте, жизнь стоит того, чтобы жить. Жить значительно дольше, чем 70, тем более, когда человек обладает таким интеллектуальным дарованием.
Впрочем, для родных и близких он был ценен не талантом писателя, абсолютно убеждена в этом. У Задорнова в Коврове есть родственники, от которых о его тяжёлой болезни услышала год назад, во время интервью с программистом Александром Бородавко. От его мамы узнала и о родственных связях, и о том, что уже тогда сильно волновало всю семью.
Когда страну облетела печальная весть, я связалась с Александром, чтобы выразить соболезнования. Этот ответ получила от семьи Бородавко, приведу дословно:
Судьба наши семьи свела не только как знакомых, друзей, но связала родственными узами. Борьба с недугом, которую вёл Миша, вдохновляла нас и всех окружающих на его успешное лечение. Потеря Михаила для нас — это, безусловно, удар. Уход из жизни — это всегда внезапно. Михаил — великий человек, достойный своего отца сын, сын своей малой и большой Родины — Латвии и России. Целеустремлённый, азартный к жизни, деятельный, иронично относящийся к себе и к окружающим, глубоко уважаемый, неординарный, часто жёсткий, но при этом всегда чуткий, а в последнее время сентиментальный. Он смог отдать себя, свой талант своему народу, всем нам. Он вернулся в лоно веры и ушел с напутствием ценности жизни для служения другим. Соболезнования всем родным, близким, всем, кто знал Михаила. Михаил Николаевич навсегда останется в нашем сердце и памяти.
0 комментариев