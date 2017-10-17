Некролог
Серёги «Пятака» больше нет. Помним, скорбим
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Это он трудился грузчиком на одном из рынков, а по вечерам приходил на привокзальную площадь, чтобы «выйти в свет» и пообщаться с людьми. Ведь именно «на вокзал» каждый вечер съезжаются сотни ребят.
Взгляд словно у кота из «Шрека», трогал за рукав и, разумеется, просил мелочь
ДТП произошло вечером 5 октября. Мы выяснили, что его сбила машина марки ВАЗ-2114. За рулем находился молодой человек. В полиции факт происшествия подтвердили. Установлено, что погибший находился в нетрезвом состоянии.
Очевидцы вызвали «скорую», он прожил еще четыре дня, но спасти мужчину медикам не удалось. 9 октября Сергей Попков, именно так звали погибшего, скончался.
— Ещё в тот вечер, 5 октября, около восьми вечера он как обычно был на вокзале. Те, кто часто тусуется на вокзале хорошо Серёгу знали, — рассказал GK Алексей Кузнецов, бывший в это время на вокзальной площади. — Так получилось, что ребята с вокзала проезжали мимо отеля и видели скорую и толпу человек. Подошли ближе и узнали «Пятака. А за несколько дней до трагедии говорил всем, что у него скоро ДР и вот-вот исполнится 35 лет.
Его похоронили 12 октября на кладбище в Осипово Ковровского района. В этом селе живут его родители и другие родственники.
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