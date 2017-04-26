Новое в Коврове
Новый фитнес-тренд. Причины, по которым стоит заниматься аквааэробикой
0 443
Девушка с сияющей улыбкой, плоским животом и спортивной фигурой. Многие спрашивают её: «Дина, как ты этого добилась, чёрт возьми?». А она только лишь улыбается: «Аквааэробика. Три раза в неделю».
За чашечкой чая
без всяких там пирожных мы встретились с мастером спорта по полиатлону, профессиональным тренером по плаванию — Диной Романовой. Лето не за горами и многих волнует, тот самый заветный вопрос: Как быстро похудеть? Новый тренд — аквааэробика. Эффективный способ поддерживать тело в прекрасной физической форме, не потея часами в спортзале. Популярнее йоги?!
Отчасти, да. Начнем с того, что аквааэробика подходит для всех возрастов и даже для людей, которые совершенно не умеют плавать. Огромный плюс – акваэробика позволяет израсходовать 600 — 700 калорий в час. Заманчиво, не правда ли? Если вы считаете себя слишком ленивым для спорта, может быть тренировка в воде — это то, что нужно?!
GK: На какие всё-таки группы мышц делается акцент?
— Задействованы все группы. Ну, это же вода. Здесь оптимальное сочетание кардио и силовых нагрузок. Например, на земле для сгибания руки используется только бицепс. В воде будут задействованы бицепс и трицепс. В прочем, на занятиях аквааэробикой мышечные ткани получают больше кислорода, чем во время обычных тренировок на земле.
GK: По аквааэробике существует множество упражнений. Занятие длится час. Что входит в занятие? И ты сама придумываешь элементы или есть методика, по которой нужно чётко следовать?
— Часовое занятие состоит из 5 частей: разминка, предварительный стрейчинг, основная часть, проплывы, заминка. Все элементы придумываю сама и стараюсь сначала всё попробовать на себе. Каждый раз хочется чего-то новое: читаю много литературы по аквааэробике, смотрю на Youtube видео, езжу на курсы. Так и появляются новые идеи.
Есть такой стереотип: если тренер преподаёт аквааэробику, то обязательно должна быть идеальная фигура, накаченный пресс… Ну, и купальник чтобы хорошо сидел. Не пойдёшь же ты, например, к стилисту, у которого у самого волосы в нездоровом состоянии. Поэтому расскажем немного о Дине:
Уже не видит свою жизнь без спорта. С ранних лет занимается полиатлоном. Является мастером спорта. Заняла первое место на этапах Кубка России по полиатлону. Ещё один любимый вид спорта — плавание. Имеет 2 взрослый разряд. Окончила московский колледж Бена Вейдара — семинар по миофасциальному релизу, эргогеника питания и нутрициологии. Получила высокие баллы. Оканчивает второе высшее в ВлГУ по специальности «Физическая культура и спорт». Лозунг: «Перелей себя в новую форму!»
GK: Многие сталкиваются с вопросом выбора купальника. Хочется всегда оставаться девочкой-девочкой, кто-то, возможно, выберет розовый со стразами или же своё любимое бикини со стрингами. Как всё-таки правильно выбрать купальник для занятий по аквааэробике?
— Для аквааэробики нужен слитный купальник! Это желательно, но если ко мне придут в раздельном — ничего страшного. Первое, что я спрашиваю, когда ко мне приходят: Какая ваша цель? Важно решить для себя, что ты хочешь! Тогда и тренеру будет легче. Вообще, я всегда радуюсь, когда вижу хороший результат девчонок с которыми занимаюсь.
Очень часто аквааэробику советуют в лечебных целях. Если цель – не только похудеть, но и укрепить здоровье, то бонусом от такой аэробики в воде можно получить улучшение работы сердечно-сосудистой системы и дополнительный тонус нервной системы». К тому же, в воде становишься более гибкими. Те упражнения, которые на суше казались невыполнимыми, в воде — всё получится. И никаких проблем с ноющими мышцами после тренировки на завтра. Что так знакомо, не правда ли?
Итак, более подробно. Занятие состоит из пяти частей: разминка, предварительный стрейчинг, основная часть, проплывы, заминка. Это и бег в воде, махи, жимы руками, скручивание ногами, растяжка мышц, тонизирующие упражнения, работа на определённую группу мышц. Все секреты раскрывать не будем, можем только посоветовать прийти и всё увидеть своими глазами
попробовать на себе.
На время тренировок инвентарь предоставляется — водные гантели, аквапояса, перчатки (! позволяет увеличить сопротивление в воде), доски для плавания, аква-степы, нудлы и т.д
GK: Влияет ли фоновая музыка на работоспособность?
— Да, это очень важно. Характер и темп должны совпадать и соответствовать движениям. Музыка специальная. Под ту, которая играет по радио особо не потренеруешься. Да, и синхронизация движений, делает занятия более привлекательными.
GK: По поводу питания. Можно ли принимать пищу до занятия? А после?
— Еда покажет всё. Принимать пищу нужно часа за полтора до начала занятия. Если перед тренировкой вы съели, например, мясо, то всё — работоспособности нуль. Больше пейте воды. Начните своё утро с воды! Вода — жизнь!
Не верьте тем слухам, что после шести есть нельзя. Миф! Можно есть всё, главное ограничить себя в порциях. Организм не должен находиться в стрессе. И нужна правильная техника — не торопиться, питаться медленнее, тщательно пережёвывая. Если будете соблюдать два важных требования — правильное питание + аквааэробика, то уже через месяц можно похудеть на 3-4 кг. Это правильная сгонка веса, без вреда для организма.
Аквааэробикой могут заниматься люди самого разного возраста и уровня подготовки.
Для записи обращаться к фитнес-тренеру.
Место проведения — профилакторий «Здоровье», ул. Маяковского 116.
Моб (WhatsApp): 8(919)002-30-64.
«Instagram»: orange_romanova.
Фоторяд: Анатолий Хан, личный архив Дины Романовой
Публикуется на правах рекламы
За чашечкой чая
Отчасти, да. Начнем с того, что аквааэробика подходит для всех возрастов и даже для людей, которые совершенно не умеют плавать. Огромный плюс – акваэробика позволяет израсходовать 600 — 700 калорий в час. Заманчиво, не правда ли? Если вы считаете себя слишком ленивым для спорта, может быть тренировка в воде — это то, что нужно?!
GK: На какие всё-таки группы мышц делается акцент?
— Задействованы все группы. Ну, это же вода. Здесь оптимальное сочетание кардио и силовых нагрузок. Например, на земле для сгибания руки используется только бицепс. В воде будут задействованы бицепс и трицепс. В прочем, на занятиях аквааэробикой мышечные ткани получают больше кислорода, чем во время обычных тренировок на земле.
GK: По аквааэробике существует множество упражнений. Занятие длится час. Что входит в занятие? И ты сама придумываешь элементы или есть методика, по которой нужно чётко следовать?
— Часовое занятие состоит из 5 частей: разминка, предварительный стрейчинг, основная часть, проплывы, заминка. Все элементы придумываю сама и стараюсь сначала всё попробовать на себе. Каждый раз хочется чего-то новое: читаю много литературы по аквааэробике, смотрю на Youtube видео, езжу на курсы. Так и появляются новые идеи.
Есть такой стереотип: если тренер преподаёт аквааэробику, то обязательно должна быть идеальная фигура, накаченный пресс… Ну, и купальник чтобы хорошо сидел. Не пойдёшь же ты, например, к стилисту, у которого у самого волосы в нездоровом состоянии. Поэтому расскажем немного о Дине:
Уже не видит свою жизнь без спорта. С ранних лет занимается полиатлоном. Является мастером спорта. Заняла первое место на этапах Кубка России по полиатлону. Ещё один любимый вид спорта — плавание. Имеет 2 взрослый разряд. Окончила московский колледж Бена Вейдара — семинар по миофасциальному релизу, эргогеника питания и нутрициологии. Получила высокие баллы. Оканчивает второе высшее в ВлГУ по специальности «Физическая культура и спорт». Лозунг: «Перелей себя в новую форму!»
GK: Многие сталкиваются с вопросом выбора купальника. Хочется всегда оставаться девочкой-девочкой, кто-то, возможно, выберет розовый со стразами или же своё любимое бикини со стрингами. Как всё-таки правильно выбрать купальник для занятий по аквааэробике?
— Для аквааэробики нужен слитный купальник! Это желательно, но если ко мне придут в раздельном — ничего страшного. Первое, что я спрашиваю, когда ко мне приходят: Какая ваша цель? Важно решить для себя, что ты хочешь! Тогда и тренеру будет легче. Вообще, я всегда радуюсь, когда вижу хороший результат девчонок с которыми занимаюсь.
Очень часто аквааэробику советуют в лечебных целях. Если цель – не только похудеть, но и укрепить здоровье, то бонусом от такой аэробики в воде можно получить улучшение работы сердечно-сосудистой системы и дополнительный тонус нервной системы». К тому же, в воде становишься более гибкими. Те упражнения, которые на суше казались невыполнимыми, в воде — всё получится. И никаких проблем с ноющими мышцами после тренировки на завтра. Что так знакомо, не правда ли?
Итак, более подробно. Занятие состоит из пяти частей: разминка, предварительный стрейчинг, основная часть, проплывы, заминка. Это и бег в воде, махи, жимы руками, скручивание ногами, растяжка мышц, тонизирующие упражнения, работа на определённую группу мышц. Все секреты раскрывать не будем, можем только посоветовать прийти и всё увидеть своими глазами
На время тренировок инвентарь предоставляется — водные гантели, аквапояса, перчатки (! позволяет увеличить сопротивление в воде), доски для плавания, аква-степы, нудлы и т.д
GK: Влияет ли фоновая музыка на работоспособность?
— Да, это очень важно. Характер и темп должны совпадать и соответствовать движениям. Музыка специальная. Под ту, которая играет по радио особо не потренеруешься. Да, и синхронизация движений, делает занятия более привлекательными.
GK: По поводу питания. Можно ли принимать пищу до занятия? А после?
— Еда покажет всё. Принимать пищу нужно часа за полтора до начала занятия. Если перед тренировкой вы съели, например, мясо, то всё — работоспособности нуль. Больше пейте воды. Начните своё утро с воды! Вода — жизнь!
Не верьте тем слухам, что после шести есть нельзя. Миф! Можно есть всё, главное ограничить себя в порциях. Организм не должен находиться в стрессе. И нужна правильная техника — не торопиться, питаться медленнее, тщательно пережёвывая. Если будете соблюдать два важных требования — правильное питание + аквааэробика, то уже через месяц можно похудеть на 3-4 кг. Это правильная сгонка веса, без вреда для организма.
Аквааэробикой могут заниматься люди самого разного возраста и уровня подготовки.
Для записи обращаться к фитнес-тренеру.
Место проведения — профилакторий «Здоровье», ул. Маяковского 116.
Моб (WhatsApp): 8(919)002-30-64.
«Instagram»: orange_romanova.
Плескаться в воде нужно с пользой! Мальчиков, это тоже касается...
Фоторяд: Анатолий Хан, личный архив Дины Романовой
Публикуется на правах рекламы
0 комментариев