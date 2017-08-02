Новое в Коврове
Всё для вашей улыбки. Стоматология без боли уже в Коврове!
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Во-первых, лазерная стоматология позволяет уменьшить риск травм, ведь специальный лазер воздействует на расстоянии и сам прибор даже не приближается к зубам.
Во-вторых, даже при столь серьезных операциях как удаление зуба, можно обойтись и без использования дополнительных антисептиков. Лазер оказывает обеззараживающее действие и защищает рану от попадания инфекции.
Во время процедуры не допускается механического воздействия. Нервные окончания остаются нетронутыми из-за чего большинство процедур можно провести без обезболивания.
«Дентал-сервис» предлагает лазерную терапию корневых каналов (лазерная эндодонтия), лазерное лечение пародонтита, лазерную подготовку к ортопедическому лечению, лазерное отбеливание зубов и открытие ретинированных зубов при помощи лазера.
При лечении корневых каналов зубов стоматологический лазер наиболее эффективно и тщательно почистит канал в минимально короткий срок. При этом не повреждает здоровые тканевые участки и обеззараживает патогенные микроорганизмы. Это позволяет тщательно подготовить канал для пломбирования.
Используя одну из процедур лазерной стоматологии, возможно провести комплексное лечение сложнейшего заболевания такого как пародонтит. Его лечение при помощи лазера осуществляется путем удаления пораженных участков тканей, в то же время здоровые участки остаются нетронутыми. Вместе с этим происходит биостимуляция периодонтальных связок, и возвращение зуба на прежнее место. Десна принимает правильное положение, за счет чего зуб перестает быть подвижным.
Процедуру отбеливания зубов при помощи лазера выполняют с использованием специально предназначенного геля с отбеливающими свойствами. Свет лазера воздействует на состав геля, после чего тот начинает включаться в процесс и выполнять свою функцию. Лазерное отбеливание является безболезненной, высокоэффективной процедурой, которая, к тому же, занимает минимум времени. После того, как процедура завершена, не стоит беспокоиться о появлении сверхчувствительности зубов, так как гель вместе с лазерным светом щадяще действуют на эмаль, и ткани не подвергаются перегреву. Благодаря лазерному отбеливанию, возможно осветлить эмаль зубов на пять-шесть тонов.
Возможно использование стоматологического лазера при прорезывании «зуба мудрости». Чаще всего слизистую десны разрезают при помощи скальпеля, однако применение лазера – это более эффективный метод, который позволяет избежать болезненные ощущения.
Благодаря существованию лазерной стоматологии становится возможным одолеть следующие мероприятия: пластику уздечек, губы (вестибуло-, френулопластика), а также языка. При лазерной подготовке к ортопедическому лечению отсутствуют болевые ощущения, нет кровотечений и потребности в наложении швов. Таким образом, заживление происходит быстро, без отечности и многих других малоприятных для больного процессов.
Идея реализовать новую отрасль медицинской практики в «Dental-сервис» принадлежит Юлии Пиголкиной. Положительные отзывы коллег из больших городов, где лазерная стоматология процветает уже давно, впечатляют.
«Dental-сервис» — одна из ведущих сетей клиник в Коврове. Стоматологии расположены на улице З. Космодемьянской, дом 17, на улице Чернышевского, дом 17 и по адресу улица Строителей, дом 27. Именно здесь лечением при помощи лазера в «Dental-сервис» занимается Наталья Исаева. Врач-стоматолог раньше работала в городе Рязань. Опыт работы в лазерной стоматологии — два года.
В стоматологической клинике используется диодный лазер «Doctor smile» производства итальянской компании Lambda S.p.a.
У лазера масса функций. Об основных мы рассказали, но это далеко не полный перечень возможностей высокотехнологичного устройства!
Записаться на бесплатную консультацию можно по телефонам: 8 (49232) 2-54-74, 8 (915)773-48-45, 8 (920) 945-40-83.
Остались вопросы? Более подробную информацию о лазерной стоматологии (и не только) в «Dental-сервис» можно узнать на сайте dentalkovrov.
С «Dental-сервис» вы забудете о дискомфорте, неприятных ощущениях и боли. Здесь — новейшие методики, современные материалы, высококачественное оборудование, минимум времени и максимум результата. Больше не нужно откладывать визит к стоматологу!
Лазерная стоматология — стоматология без боли!
Фотограф Андрей Бубенин
Лицензия ло-33-01-001904 от 10 июля 2015
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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