Новое в Коврове
Эх, лук-лучок! Хватай мешки, паром отходит!
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Вчера все ленты местных новостей взорвала новость: на Чёрном долу в большом количестве сброшен лук-севок. Хайп! Выбросили лук за «Мотодромом». Сегодня утром
халявная дисконтная история продолжилась. Подтянулись садоводы. Отличная реакция! Продвинутый народ, интернет скроллят. Мы наблюдали за процессом. Свидетельствуем: от 30 заявленных мешков осталось...
Мы приехали к
луковому шапочному разбору. Севка, по сути, уже нет, но запах луковый — на всю округу. И главное — ВСЁ ПРАВДА! Лук-севок был. Настоящий.
Садоводы собирают, радуются, «день удался», говорят: «лук-то хороший. Пока не начал гнить, надо брать».
Общественность теряется в догадках: то ли от лука решили избавиться некие бизнесмены, то ли это знак свыше. Недавно, был народный праздник на Руси. 5 мая народ вспоминает Святого апостола Луку. В этот день в церковь все несли пироги с зеленым луком. Ходили друг к другу в гости и дарили изделия из лука. Это и сувениры, и съедобная продукция. Лук — наше всё?!
Уже не говорим о медицине. Всё и так понятно. Раньше лук был средством от всех болезней. Крестьяне так и говорили: «Если есть лук — избавлен будешь от вечных мук». Так что, торопитесь господа! Будет лук — будет вам счастье. Халявы с каждым часом становится всё меньше. Стоит поторопиться. С улицы Еловой после «Ковров-Автосервиса» направо и прямо по направлению — не ошибётесь.
Ещё одна версия. Возможно, это санкционный лук из Европы, которые не успели утилизировать таможенники? Думать о том, что посевной материал какой-то дефективный или даже заражённый, не хочется. Пусть об этом Санэпиднадзор вместе с Роспотребнадзором переживают!
А мы лучше песню затянем!
Ждём следующего урожая?! А вдруг снова
Мы приехали к
Садоводы собирают, радуются, «день удался», говорят: «лук-то хороший. Пока не начал гнить, надо брать».
Общественность теряется в догадках: то ли от лука решили избавиться некие бизнесмены, то ли это знак свыше. Недавно, был народный праздник на Руси. 5 мая народ вспоминает Святого апостола Луку. В этот день в церковь все несли пироги с зеленым луком. Ходили друг к другу в гости и дарили изделия из лука. Это и сувениры, и съедобная продукция. Лук — наше всё?!
Уже не говорим о медицине. Всё и так понятно. Раньше лук был средством от всех болезней. Крестьяне так и говорили: «Если есть лук — избавлен будешь от вечных мук». Так что, торопитесь господа! Будет лук — будет вам счастье. Халявы с каждым часом становится всё меньше. Стоит поторопиться. С улицы Еловой после «Ковров-Автосервиса» направо и прямо по направлению — не ошибётесь.
Ещё одна версия. Возможно, это санкционный лук из Европы, которые не успели утилизировать таможенники? Думать о том, что посевной материал какой-то дефективный или даже заражённый, не хочется. Пусть об этом Санэпиднадзор вместе с Роспотребнадзором переживают!
А мы лучше песню затянем!
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