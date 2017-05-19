Эх, лук-лучок! Хватай мешки, паром отходит!

халявная

луковому

Ждём следующего урожая?! А вдруг снова халява дисконт?

Мы приехали кшапочному разбору. Севка, по сути, уже нет, но запах луковый — на всю округу. И главное — ВСЁ ПРАВДА! Лук-севок был. Настоящий.Садоводы собирают, радуются, «день удался», говорят: «лук-то хороший. Пока не начал гнить, надо брать».Общественность теряется в догадках: то ли от лука решили избавиться некие бизнесмены, то ли это знак свыше. Недавно, был народный праздник на Руси. 5 мая народ вспоминает Святого апостола Луку. В этот день в церковь все несли пироги с зеленым луком. Ходили друг к другу в гости и дарили изделия из лука. Это и сувениры, и съедобная продукция. Лук — наше всё?!Уже не говорим о медицине. Всё и так понятно. Раньше лук был средством от всех болезней. Крестьяне так и говорили: «Если есть лук — избавлен будешь от вечных мук». Так что, торопитесь господа! Будет лук — будет вам счастье. Халявы с каждым часом становится всё меньше. Стоит поторопиться. С улицы Еловой после «Ковров-Автосервиса» направо и прямо по направлению — не ошибётесь.Ещё одна версия. Возможно, это санкционный лук из Европы, которые не успели утилизировать таможенники? Думать о том, что посевной материал какой-то дефективный или даже заражённый, не хочется. Пусть об этом Санэпиднадзор вместе с Роспотребнадзором переживают!А мы лучше песню затянем!