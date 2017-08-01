Новое в Коврове
Почему Андрей ушёл с «Первого канала»? Мы знаем!
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Более 25 лет работы на «Первом» и всё? Конец? Не happy end? Но почему?..
Стоило только Андрею запустить свой YouTube-канал — «malakhov007», снять приглашение «Андрей Малахов едет к Вам на праздник!».
Посыпались много разных комментарий, видосов. Якобы, «Андрей, приезжай на моё ДР» или «Андрей, без тебя праздник — не праздник»…
Почему бы и нам не отправить Малахову приглашение на наш фестиваль «САМБЫЕЛ»? Мы долго искали похожий диван как на видео, очки как у Малахова, спиннер. Кадр за кадром, продумывали речь, образ. Съёмки заняли почти целый день. И наконец сняли! Отправили Андрею, а он если не упал со стула, то с «Первого канала» ушёл точно.
На «Пусть говорят» уже подыскивают новых телеведущих. На роль новых ведущих ток-шоу подобрали двух мужчин. Пока можем предложить стать напарником ведущего Евгения Морозова на «СамБыЕл». Неплохой дуэт получится.
Малахов дальнейшее трудоустройство оставляет в тайне.
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