Новое в Коврове
Инопланетная пицца. Это реально?
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Мы даже не могли предположить, что информация на уровне прикола, поводом которой стал снимок из Instagram, перерастёт в интересную историю.
Разумеется, было совершенно понятно, что вывеска «Департамент НЛО» — это не про уфологов, просто маркетинговый ход. Но когда звонили по заявленному номеру, исходили из того, что троллить будем до конца.
— Алло! Ну, как там НЛО? Высадка прошла удачно?
Ответили, что в целом – благополучно, идёт процесс ликвидации последствий приземления «тарелки». А посмотреть?
По указанному адресу, на Либерецкой нас встретили. И это был не гуманоид, а «директор департамента» — Дмитрий Кононов.
Как оказалось, Дмитрий приехал к нам в Ковров из Белгорода. Приехал с семьёй, чтобы построить здесь бизнес.
Дмитрий представляет в Коврове торговую марку «Додо Пицца». На сегодня это достаточно мощный бренд, на правах франшизы эта доставка пиццы действует более, чем в 200 городах России, и даже за рубежом – в США, Китае и странах Балтии.
О том, как начинался этот бизнес, чуть ниже, в беседе с Дмитрием. Вначале о нём самом.
Дмитрий с братом Артёмом – предприниматели с успешным опытом. На родине, Белгороде они открыли и развили кофейню. Но, по словам Дмитрия, в какой-то момент захотелось большего. Братья встали перед выбором — «расти» самим или начать работу под уже раскрученным брендом. Сила бренда победила.
— Идея «Додо Пицца» заключается в доставке за 60 минут. Если мы опаздываем, от нас вы получаете бесплатно сертификат на большую пиццу. Этот уникальный проект стартовал в 2011 году. Сейчас уже трудно поверить, что всё начиналось не в Москве, не в Питере, а в Сыктывкаре.
За стартапом предпринимателя из Коми Фёдора Овчинникова братья Кононовы наблюдали с интересом. Успех был настолько впечатляющим, что настал день, когда было решено продать кофейню в Белгороде и вложиться в новый проект.
— Мы купили франшизу. Но желающих развивать «Додо Пиццу» предостаточно, пришлось даже в очереди постоять, а ещё – пройти трёхнедельные учебные курсы, — вспоминает Дмитрий.
Желающих заниматься изготовлением и доставкой пиццы «в формате «Додо» так много, что вся Россия уже «расчерчена на квадратики». Так, родной для Дмитрия Белгород оказался занят.
— Предложили на выбор – Новомосковск Тульской области и Ковров Владимирской области. Выбрали Ковров, так как есть прямое железнодорожное сообщение с Москвой. И город нам показался лучше — зелёный, симпатичный, много молодёжи, предприятия работают, а значит, есть перспектива для бизнеса.
Сейчас офис «Додо Пицца» — это ремонт-ремонт. Но, по словам Дмитрия, уже через пару недель картина поменяется. Что будет?
— Прежде всего, офис будет оснащён веб-камерами. Это особенность бренда. «Додо Пицца» — это не просто доставка. Это пицца, которую по вашему заказу сделают у вас на глазах, весь процесс транслируется в он-лайне на сайте пиццерии. Картинка 24 часа в сутки отображает всё, что происходит на кухне.
Поскольку франшиза предполагает единые требования к качеству и формату для всех вновь открывающихся офисов, информация (в целях контроля) стекается в главный колл-центр. По идее, заказать пиццу в Коврове можно из любой точки мира. И проконтролировать. В принципе, неважно, откуда идёт заказ и где делается пицца. Единственное требование – адрес доставки должен соответствовать офису на карте. «Плечо» должно технически позволить ту самую доставку за 60 минут.
Пока что пиццерия больше похожа на место падения метеорита. Но очень скоро всё изменится. Алгоритм монтажа оборудования уже отлажен. Кстати, оборудование сети пиццерий, как сообщил Дмитрий Кононов, самое современное. Это вообще, очень технологичный проект.
В перспективе они будут набирать команду.
Требуются курьеры и пиццемейкеры.
Представителей уже работающих пиццерий просьба не беспокоиться, новый проект предполагает новые лица.
Опыт обучения у «Додо Пиццы» имеется, политика компании — лучше воспитать своих.
— А на чём будете развозить пиццу?
— То есть? На летающих тарелках, разумеется!..
В каждой шутке есть доля шутки. В портфолио «Додо пицца» был опыт использования дронов для доставки пиццы.
Правда, в связи с изменениями в законодательстве от этой практики пришлось, увы, отказаться.
А ведь красивая идея была…
Фотограф Дмитрий Кулешов
Публикуется на правах рекламы
Разумеется, было совершенно понятно, что вывеска «Департамент НЛО» — это не про уфологов, просто маркетинговый ход. Но когда звонили по заявленному номеру, исходили из того, что троллить будем до конца.
— Алло! Ну, как там НЛО? Высадка прошла удачно?
Ответили, что в целом – благополучно, идёт процесс ликвидации последствий приземления «тарелки». А посмотреть?
По указанному адресу, на Либерецкой нас встретили. И это был не гуманоид, а «директор департамента» — Дмитрий Кононов.
Как оказалось, Дмитрий приехал к нам в Ковров из Белгорода. Приехал с семьёй, чтобы построить здесь бизнес.
Дмитрий представляет в Коврове торговую марку «Додо Пицца». На сегодня это достаточно мощный бренд, на правах франшизы эта доставка пиццы действует более, чем в 200 городах России, и даже за рубежом – в США, Китае и странах Балтии.
О том, как начинался этот бизнес, чуть ниже, в беседе с Дмитрием. Вначале о нём самом.
Дмитрий с братом Артёмом – предприниматели с успешным опытом. На родине, Белгороде они открыли и развили кофейню. Но, по словам Дмитрия, в какой-то момент захотелось большего. Братья встали перед выбором — «расти» самим или начать работу под уже раскрученным брендом. Сила бренда победила.
— Идея «Додо Пицца» заключается в доставке за 60 минут. Если мы опаздываем, от нас вы получаете бесплатно сертификат на большую пиццу. Этот уникальный проект стартовал в 2011 году. Сейчас уже трудно поверить, что всё начиналось не в Москве, не в Питере, а в Сыктывкаре.
За стартапом предпринимателя из Коми Фёдора Овчинникова братья Кононовы наблюдали с интересом. Успех был настолько впечатляющим, что настал день, когда было решено продать кофейню в Белгороде и вложиться в новый проект.
— Мы купили франшизу. Но желающих развивать «Додо Пиццу» предостаточно, пришлось даже в очереди постоять, а ещё – пройти трёхнедельные учебные курсы, — вспоминает Дмитрий.
Желающих заниматься изготовлением и доставкой пиццы «в формате «Додо» так много, что вся Россия уже «расчерчена на квадратики». Так, родной для Дмитрия Белгород оказался занят.
— Предложили на выбор – Новомосковск Тульской области и Ковров Владимирской области. Выбрали Ковров, так как есть прямое железнодорожное сообщение с Москвой. И город нам показался лучше — зелёный, симпатичный, много молодёжи, предприятия работают, а значит, есть перспектива для бизнеса.
Сейчас офис «Додо Пицца» — это ремонт-ремонт. Но, по словам Дмитрия, уже через пару недель картина поменяется. Что будет?
— Прежде всего, офис будет оснащён веб-камерами. Это особенность бренда. «Додо Пицца» — это не просто доставка. Это пицца, которую по вашему заказу сделают у вас на глазах, весь процесс транслируется в он-лайне на сайте пиццерии. Картинка 24 часа в сутки отображает всё, что происходит на кухне.
Поскольку франшиза предполагает единые требования к качеству и формату для всех вновь открывающихся офисов, информация (в целях контроля) стекается в главный колл-центр. По идее, заказать пиццу в Коврове можно из любой точки мира. И проконтролировать. В принципе, неважно, откуда идёт заказ и где делается пицца. Единственное требование – адрес доставки должен соответствовать офису на карте. «Плечо» должно технически позволить ту самую доставку за 60 минут.
Пока что пиццерия больше похожа на место падения метеорита. Но очень скоро всё изменится. Алгоритм монтажа оборудования уже отлажен. Кстати, оборудование сети пиццерий, как сообщил Дмитрий Кононов, самое современное. Это вообще, очень технологичный проект.
В перспективе они будут набирать команду.
Требуются курьеры и пиццемейкеры.
Представителей уже работающих пиццерий просьба не беспокоиться, новый проект предполагает новые лица.
Опыт обучения у «Додо Пиццы» имеется, политика компании — лучше воспитать своих.
— А на чём будете развозить пиццу?
— То есть? На летающих тарелках, разумеется!..
В каждой шутке есть доля шутки. В портфолио «Додо пицца» был опыт использования дронов для доставки пиццы.
Правда, в связи с изменениями в законодательстве от этой практики пришлось, увы, отказаться.
А ведь красивая идея была…
Эх! Хочу быть стройной, но эта …пицца!!!
Фотограф Дмитрий Кулешов
Публикуется на правах рекламы
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