Новое в Коврове
Всего один рубль, и ты абсолютно уверен! Видео
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Компании Invitro и Durex запустили акцию «Возьми под контроль». С 24 января по 31 июля в медицинских офисах Invitro всего за один рубль можно пройти проверку на наличие ДНК трёх возбудителей инфекций, передаваемых половым путём.
ИНВИТРО — крупнейшая в России частная медицинская компания, а что продается под брендом Durex, пожалуй, известно всем.
Коварство многих инфекции, передающиеся половым путем заключается в том, что они могут протекать в малосимптомной или бессимптомной форме. Среди осложнений своевременно не излеченного заболевания – хронический простатит, вагинит и бесплодие.
Даже полное доверие, царящее в паре, не может служить гарантией сохранения здоровья: иногда человек даже не догадывается о том, что является носителем возбудителя ИППП. Для профилактики осложнений важно регулярно проходить лабораторные исследования на наличие инфекций, передаваемых половым путем.
В рамках акции провериться можно на наличие трёх инфекций: хламидиоза, гонореи и трихомониаза.
На сайте www.durex.invitro.ru Вы получите уникальный промокод, благодаря которому сможете пройти лабораторные исследования в удобное для вас время всего за 1 рубль.
В Коврове офис ИНВИТРО расположен по адресу:
ул. Грибоедова, д. 28, помещение 110
Часы работы: 7:30–20:00
Телефон: 8(49232)53922
Публикуется на правах рекламы
ИНВИТРО — крупнейшая в России частная медицинская компания, а что продается под брендом Durex, пожалуй, известно всем.
Коварство многих инфекции, передающиеся половым путем заключается в том, что они могут протекать в малосимптомной или бессимптомной форме. Среди осложнений своевременно не излеченного заболевания – хронический простатит, вагинит и бесплодие.
Даже полное доверие, царящее в паре, не может служить гарантией сохранения здоровья: иногда человек даже не догадывается о том, что является носителем возбудителя ИППП. Для профилактики осложнений важно регулярно проходить лабораторные исследования на наличие инфекций, передаваемых половым путем.
В рамках акции провериться можно на наличие трёх инфекций: хламидиоза, гонореи и трихомониаза.
На сайте www.durex.invitro.ru Вы получите уникальный промокод, благодаря которому сможете пройти лабораторные исследования в удобное для вас время всего за 1 рубль.
В Коврове офис ИНВИТРО расположен по адресу:
ул. Грибоедова, д. 28, помещение 110
Часы работы: 7:30–20:00
Телефон: 8(49232)53922
Не откладывайте заботу о себе и своем партнере! И, разумеется, не забывайте о надежной защите от заражения.
Публикуется на правах рекламы
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