Новое в Коврове
Кажется, дождались! Какой фильм посмотрим первым?
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Без лишних комментариев. Кажется, дождались! Ковровчанам больше не надо ездить во Владимир, чтобы посмотреть киноновинку. По крайней мере, в ближайшие пару недель — точно! Осталось только выбрать фильм!
Кинотеатр «СИНЕМА ПАРК» в «Ковров Молл» откроется уже… завтра! До сих пор не верите? Но между тем на сайте cinemapark.ru уже появилось расписание киносеансов в нашем городе! Как же называется первый фильм, который мы сможем увидеть после долгой разлуки с синематографом? Барабанная дробь!
«Пассажиры»! Первый сеанс — в 10.50 в 3D.
По сюжету, космический корабль с 5,000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Всё идет по план су, но из-за сбоя системы один из пассажиров (Крис Пратт) неожиданно просыпается и понимает, что до конечного пункта путешествия – 90 лет пути, и ему суждено остаток жизни провести в одиночестве в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники.
А вот и новые «Звёздные войны»! Правда только в 2D. «Изгой-один: Звёздные Войны. Истории» — первый самостоятельный фильм космической саги, посвященный отдельным героям и событиям легендарной вселенной. Действие фильма разворачиваются между III и IV эпизодами в период становления Галактической империи.
Третий фильм, который мы сможем увидеть в Коврове уже завтра — это «Ёлки 5». Светлаков с Ургантом рассмешат любого!
В этот новый год любимые герои «Ёлок» всё также делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо.
В пятницу — всё тоже самое, а с 24 декабря ещё одна новинка — Дед Мороз. Битва магов!
Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. Мама переживает за дочь, одноклассники посмеиваются. Но однажды в самом центре Москвы Маша видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент, спасает Машу от нападения химеры. Так Маша попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз реально существует и, возглавляя армию магов, способных управлять снегом и льдом, охраняет Землю от вторжения темных сил. А новогодний праздник — это магический ритуал, который каждый год совершают люди на всей планете, даже не подозревая, что участвуют в самой масштабной битве добра и зла. Дед Мороз сообщает Маше, что судьба нашего мира висит на волоске, и от Маши зависит, кто победит — свет или тьма.
Премьера российского художественного фильма «Викинг» режиссёра Андрея Кравчука запланирована на 29 декабря. Возраст 18+.
А с 1 января в кинотеатре — «Три богатыря и морской царь».
У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конём Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и «залатать бюджет». Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.
Полное расписание киносеансов, цены на билеты и другую информацию можно посмотреть на сайте cinemapark.ru.
Кинотеатр «СИНЕМА ПАРК» в «Ковров Молл» откроется уже… завтра! До сих пор не верите? Но между тем на сайте cinemapark.ru уже появилось расписание киносеансов в нашем городе! Как же называется первый фильм, который мы сможем увидеть после долгой разлуки с синематографом? Барабанная дробь!
«Пассажиры»! Первый сеанс — в 10.50 в 3D.
По сюжету, космический корабль с 5,000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Всё идет по план су, но из-за сбоя системы один из пассажиров (Крис Пратт) неожиданно просыпается и понимает, что до конечного пункта путешествия – 90 лет пути, и ему суждено остаток жизни провести в одиночестве в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники.
А вот и новые «Звёздные войны»! Правда только в 2D. «Изгой-один: Звёздные Войны. Истории» — первый самостоятельный фильм космической саги, посвященный отдельным героям и событиям легендарной вселенной. Действие фильма разворачиваются между III и IV эпизодами в период становления Галактической империи.
В основе сюжета – история о бойцах отряда сопротивления, объединившихся для похищения чертежей имперской космической станции Звезда Смерти. От успеха выполнения этой миссии зависит не только исход решающей битвы, но и судьба всей Галактики.
Третий фильм, который мы сможем увидеть в Коврове уже завтра — это «Ёлки 5». Светлаков с Ургантом рассмешат любого!
В этот новый год любимые герои «Ёлок» всё также делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо.
В пятницу — всё тоже самое, а с 24 декабря ещё одна новинка — Дед Мороз. Битва магов!
Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. Мама переживает за дочь, одноклассники посмеиваются. Но однажды в самом центре Москвы Маша видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент, спасает Машу от нападения химеры. Так Маша попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз реально существует и, возглавляя армию магов, способных управлять снегом и льдом, охраняет Землю от вторжения темных сил. А новогодний праздник — это магический ритуал, который каждый год совершают люди на всей планете, даже не подозревая, что участвуют в самой масштабной битве добра и зла. Дед Мороз сообщает Маше, что судьба нашего мира висит на волоске, и от Маши зависит, кто победит — свет или тьма.
Премьера российского художественного фильма «Викинг» режиссёра Андрея Кравчука запланирована на 29 декабря. Возраст 18+.
Время тяжелых мечей и тёмных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…
А с 1 января в кинотеатре — «Три богатыря и морской царь».
У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конём Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и «залатать бюджет». Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.
Полное расписание киносеансов, цены на билеты и другую информацию можно посмотреть на сайте cinemapark.ru.
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